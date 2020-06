Darum putzt Jannik die Stolpersteine in Eilenburg

Eilenburg

Wenn Jannik Starcke mit dem Skateboard durch Eilenburg rollt, kommt er an Häusern vorbei, in denen noch bis Anfang der 1940er-Jahre Juden lebten. Eines dieser Häuser befindet sich in der Bergstraße. Dort gibt es Stolpersteine. Zehn mal zehn Zentimeter große Betonsteine mit einer Messing-Oberfläche sind das.

Schicksale jüdischer Familien

Auf einem der Steine in der Bergstraße steht: Hier wohnte Emanuel Suchestow. Er war 1906 geboren, flüchtete 1939 nach Frankreich, wurde dort interniert und 1942 deportiert ins KZ Auschwitz, wo er von den Nazis ermordet wurde. Daneben befinden sich zwei weitere Steine mit den Namen Manfred Suchestow und Meta Suchestow, die das selbe grausame Schicksal erlitten – weil sie Juden waren.

Der 15-jährige Schüler beschäftigt sich intensiv mit den Stolpersteinen, weil hinter jedem Stein ein Familienschicksal steht. Den 8. Mai, den Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland, nahm er zum Anlass, die Stolpersteine in Eilenburg gezielt aufzusuchen und zu putzen, „damit man sie wieder besser sieht“, erzählt der geschichtsinteressierte junge Mann, der am Internatsgymnasium Sankt Afra in Meißen lernt, einer Schule für hochbegabte Schüler. Gerade in diesen politisch nicht einfachen Zeiten, in denen sich Rechtspopulisten und Rechtsextreme hervortun, will er mit dieser Aktion an das erinnern, was nie wieder in Deutschland passieren dürfe: Unrecht an Menschen.

Stolpersteine als Thema in Schulen

„Viele Leute wissen gar nicht, was es mit den Stolpersteinen auf sich hat“, erzählt Jannik Starcke. „Es ist wichtig, dass man den Stolpersteinen mehr Aufmerksamkeit schenkt.“ Jannik befürchtet, dass die Steine wieder mehr und mehr in Vergessenheit geraten, seit sie 2013/14 im Rahmen eines Projektes des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Rinckart-Schülern verlegt wurden. Er wünscht sich deshalb, dass die Schulen in der Stadt die Stolpersteine regelmäßig zum Thema im Unterricht machen und wichtige Tage wie den 8. Mai oder 9. November (Nazi-Pogrome gegen die deutschen Juden im Jahr 1938) nutzen, um die Steine zu putzen. So wie er es dieser Tage tat – aus freien Stücken.

Nach seiner Aktion glänzen die Steine wieder – und regen hoffentlich Passanten an, anzuhalten, zu lesen und nachzudenken. Denn das ist ja der Sinn der Stolpersteine, wovon es insgesamt elf in Eilenburg gibt.

Von Nico Fliegner