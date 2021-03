Dresden/Berlin

Sind wir jetzt schon über Ìnzidenz 100, oder doch noch nicht? Diese Frage stellen sich nicht nur Bürger, sondern auch Entscheidungsträger in diesen Tagen häufig. Der Grund für die Unsicherheit liegt in den unterschiedlichen Angaben von Robert-Koch-Institut (RKI) und den Behörden vor Ort. Die der Bundesbehörde sind dabei in der Regel nicht nur weniger aktuell, die Inzidenz ist auch meistens signifikant niedriger. Weil politisches Handeln in Sachsen aber konkret an Grenzwerte des RKI gebunden wurde, sorgt das mitunter für Verwirrungen und Irrungen – mit Auswirkungen auf Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Wir haben beim Sozialministerium in Sachsen und beim RKI nachgehakt.

Warum kommt es zu den unterschiedlichen Angaben?

Das hat mehrere Gründe. Einerseits veröffentlichen die Behörden ihre Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten: In Sachsen sammelt die Landesuntersuchungsanstalt beispielsweise bis 12 Uhr die Angaben der Gesundheitsämter ein und veröffentlicht diese am Nachmittag. Beim Robert-Koch-Institut wird bis Mitternacht erfasst und der Stand vom Vortag dann am Vormittag veröffentlicht. Vergleicht man die Angaben beider Quellen beispielsweise am Nachmittag, liegt schon allein deshalb ein Tag Unterschied dazwischen.

Darüber hinaus gibt es allerdings auch beim Meldevorgang oft erheblichen Verzug. Sachsens Gesundheitsämter versenden ihre erfassten Fälle über die Software Octoware an die Landesuntersuchungsanstalt (LUA), so eine Sprecherin des Sozialministeriums. Weil das RKI für seine Erfassung allerdings die Software SurvNet verwendet, müssen die Mitarbeiter der LUA in Dresden die Daten jeweils „mehrmals täglich“ von Hand umheben, bevor sie nach Berlin weitergehen können. „Für den reinen Datentransport (Einlesen und Export) sind täglich ein bis zwei Stunden nötig“, so die Ministeriumssprecherin weiter. Inklusive der manchmal notwendigen Nachforschungen komme es dann zu einem „unervermeitlichen Meldeverzug“. Generell sei deshalb zu beachten: „Die Datenlage ist demzufolge auf Kreisebene immer am aktuellsten“, heißt es weiter.

Können Infektionen auf dem Weg nach Berlin verloren gehen?

Im Prinzip nicht. Aber! „Auf Kreisebene werden die Inzidenzberechnungen ständig aktualisiert. Durch Nachmeldungen/Korrekturen von Fällen kommt es im Nachhinein zu Korrekturen. Das RKI führt solche täglichen Aktualisierungen im Nachhinein nicht durch. Die einmal berechneten Sieben-Tages-Inzidenzen für einen Tag X bleibt bestehen, wie in Stein gemeißelt“, heißt es aus der Dresdner Behörde. Blickt man auf ein praktisches Beispiel, scheinen diese Korrekturen offenbar auch große Datenmengen auszumachen: Bis zum Sonntag waren beim RKI aus dem Landkreis Sächsische Schweiz insgesamt 180 Neuinfektionen für die vergangenen sieben Tage eingegangen. Das bedeutet eine Inzidenz von 73. Beim Sozialministerium waren am Sonntag für denselben Zeitraum allerdings 315 Fälle bekannt. Das entspricht einer Inzidenz von 128.

Problematisch wird diese erhebliche Lücke in den Angaben der Behörden, weil laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung Landkreise beim Unterschreiten und Überschreiten der RKI-Inzidenz 100 Lockerungen oder Verschärfungen der Schutzmaßnahmen beschließen sollen. So geschehen etwa am 15. Februar in der Sächsischen Schweiz: Obwohl das regionale Gesundheitsamt an diesem Tag selbst einen Inzidenzwert deutlich über 100 veröffentlichte, traten Lockerungen mit Verweis auf das RKI in Kraft. Nur 24 Stunden später nahm Landrat Michael Geisler (CDU) diese wieder zurück.

Warum wird in Sachsen trotzdem nach RKI-Wert entschieden?

„Die Einigung auf den RKI-Standard gilt schon länger und beruhte auf dem Wunsch nach Vergleichbarkeit“, heißt es dazu aus dem Sozialministerium. Anpassungsbedarf werde aber in allen inhaltlichen Punkten bei jeder neuen Corona-Schutz-Verordnung geprüft. Die aktuellen Regeln inklusive RKI-Bezug gelten noch bis einschließlich 7. März. Ob sich Landräte und Landesregierung dafür entscheiden werden, ihren Stufenplan danach doch lieber an die aktuelleren Daten aus der Region zu knüpfen, ist bisher noch unklar.

Mindestens bis zum 7. März sorgt deshalb auch das Informationsportal des Sozialministeriums noch weiter für Verwirrung: Obwohl die Behörde jeden Tag selbst aktuelle Fallzahlen zum Infektionsgeschehen in den Kreisen und Gemeinden zur Verfügung stellt, ist die ebenfalls präsentierte Sieben-Tage-Inzidenz die Berechnung des Robert-Koch-Instituts mit den dort bekannten Infektionswerte. Aktuelle Fallzahlen und Inzidenz auf der Webseite des Sozialministeriums passen somit nicht zusammen.

Was sagt das Robert-Koch-Institut zu den Unterschieden?

In der Bundesbehörde ist man sich der vom aktuellen Infektionsgeschehen vor Ort abweichenden Daten bewusst. „Wir können hier nur auf Land und Kreis verweisen, von dort kommen die Daten und die Gründe für Abweichungen können unterschiedlich sein. Es gibt jedenfalls keine bundesweiten Probleme im Meldesystem“, sagte Sprecherin Susanne Glasmacher. Auf die Frage, inwieweit politisches Handeln aus Sicht des RKI an die Grenzwerte der Bundesbehörde geknüpft werden sollte, ergänzte Glasmacher: „Wir weisen immer darauf hin, dass die Gesundheitsämter aktuellere Daten haben als das RKI und über Maßnahmen unter Bewertung der Gesamtsituation entschieden werden muss.“ Bedeutet für Sachsens Landräte und Oberbürgermeister: Beim Beschließen von Maßnahmen auch auf die eigenen Gesundheitsämter hören.

Von Matthias Puppe