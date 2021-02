Das Aus für die Leipziger Buchmesse trifft Taxifahrer, Messebauer und andere Branchen hart

Leipzig

Zum zweiten Mal fällt die Leipziger Buchmesse wegen Corona ins Wasser. Die Absage ist ein großer Verlust – für die Messe selbst, aber auch für zahlreiche Firmen, die vom Ausstellungsgeschäft profitieren.

Das Jahr beginne, wie das letzte geendet habe, sagt Messe-Sprecher Andreas Knaut. Mit Absagen. Immerhin fanden zu Beginn des Vorjahres noch die drei großen Events Partner-Pferd, Haus-Garten-Freizeit und Mitteldeutsche Handwerksmesse statt und sicherten der Messe noch ordentlich Umsatz. Vom Geschäftsjahr 2020 versprach man sich viel: „Wir sind zu Jahresanfang von einem Umsatzrekord in Höhe von rund 100 Millionen Euro ausgegangen“, sagt Knaut. Rund ein Drittel davon konnte man letztlich – auch dank des guten Starts bis Corona – noch realisieren. „Von geplanten 420 Veranstaltungen – vorwiegend Messen und Kongresse – fielen 270 der Pandemie zum Opfer.“

Anzeige

Stadt und Land stehen „voll und ganz“ hinter der Messe

An der Messe sind der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig zu je 50 Prozent beteiligt. „Die beiden Gesellschafter stehen voll und ganz hinter der Leipziger Messe“, so Knaut. Zum Zuschussbedarf könne man zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Jetzt ruhten alle Hoffnungen auf fallende Inzidenzzahlen und zügige Impfungen.

Wie andere auch blicke man aber lieber nach vorn, als zurück, versucht sich der Messesprecher in vorsichtigem Optimismus. Die wichtige Buchmesse sei als Präsenzveranstaltung zwar abgesagt, soll aber digital stattfinden mit einigen Live-Lesungen und wenigen realen Verlagspräsentationen.

Auch für andere Messen entwickle man im großen Umfang digitale Formate. Gerade sei das Gaming-Festival Dreamhack über die Bildschirm-Bühne gegangen. Auch für das Messedoppel Intec/Z wird es Anfang März eine digitale Variante geben. Das treffe auch auf die Protect plus zu, „die digitale Konferenz für den Schutz kritischer Infrastrukturen“.

Im zweiten Halbjahr soll es wieder Präsenzveranstaltungen geben

Wegen der angespannten Situation befinde sich die Belegschaft komplett in Kurzarbeit. Die Messe habe das Netto-Gehalt auf 90 Prozent aufgestockt. Entlassungen will man so vermeiden. Denn gebraucht werde jeder, „wenn sich das Messegeschäft wieder in Richtung Normalität bewegt“.

Wann das sein wird? „Wir rechnen fest damit, dass wir spätestens im zweiten Halbjahr wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können“, so Knaut. „Unser Hygienekonzept Safe Expo ist ausgezeichnet. Wir haben im vergangenen Herbst bewiesen, dass wir unter Wahrung der Sicherheitsvorkehrungen sehr gut Messen und Kongresse durchführen können.“ Hoffnungsfroh stimme ihn, „was uns unsere Aussteller signalisieren. Sie wollen und brauchen Messen und Kongresse“, sagt er. „Reale Veranstaltungen, bei denen sich Menschen treffen und Produkte live zu sehen sind.“

„Mancher hängt an der Messe wie ein Baby an der Nabelschnur“

Leipzig ist eine Messestadt, sagt Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn. „Eine Reihe von Firmen ist eng mit dem Ausstellungsgeschäft verbunden, mancher hängt daran wie ein Baby an der Nabelschnur. Seien es Fleischer, Bäcker, Elektriker, IT-Firmen oder Fuhrunternehmer.“

Das unterstreicht eine Umlandstudie, die errechnet hat, dass durch die Ausstellungen der Leipziger Messe ein jährliches Kaufkraftvolumen in der Region in Höhe von 650 Millionen Euro ausgelöst wird. 6500 Arbeitsplätze hängen indirekt am Messegeschäft. Noch ließen sich die Folgen des Einbruchs nicht beziffern, sagt Gröhn. Spätestens wenn die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ende, würde man klarer sehen.

Messebauer konzentriert sich auf Möbel und Innenausbau

Michael Jakubek ist eng mit dem Ausstellungsgeschäft verbunden. Oder besser war. Die Absage der Buchmesse habe er kommen sehen. Umgehauen habe sie ihn aber nicht, sagt der Geschäftsführer von ehemals Lüco Messebau Ost in Leipzig. „Seit August letzten Jahres habe ich keinen Messestand mehr gebaut.“

Seine Firma gibt es zwar noch. Jakubek hat sie allerdings in Tischlerei und Messebau Lüco umbenannt. „Ich rechne nicht damit, dass in diesem Jahr das Messegeschäft wieder das alte Niveau erreicht.“ Die Firma konzentriert sich deshalb auf Möbelbau und Inneneinrichtung. „Das hört sich leicht an, ist es aber nicht, denn wir müssen uns einen komplett neuen Kundenstamm aufbauen.“

Hatte Jakubek vor der Corona-Krise 20 Mitarbeiter sind es jetzt gerade noch vier. Für viele sei Kurzarbeit keine Dauerlösung gewesen, sie hätten sich etwas Neues gesucht. „Gute Fachkräfte werden anderswo gebraucht.“

„Veranstaltungstechniker: „Absage hat uns arg getroffen““

Peter Linke zählt mit seiner Firma Veranstaltungstechnik Linke zu denen, die die Absage „arg getroffen hat“, wie er sagt. Seine fünf Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. „Ob die Buchmesse oder die ebenfalls ausgefallene Agra Landwirtschaftsschau – uns ist reihenweise Geschäft weggebrochen.“ Linke bezeichnet sich als ein optimistischer Unternehmer. „Gegenwärtig allerdings fällt es sehr schwer, mit Zuversicht nach vorn zu sehen. Selbst wenn es im April oder noch später wieder mit Veranstaltungen losgehen sollte. Wer von unseren Kunden ist dann noch am Markt, wer traut sich noch etwas auf die Beine zu stellen, ins Risiko zu gehen?“, fragt er skeptisch.

„Die Existenz von vielen steht auf dem Spiel“

„Wir alle haben auf die Buchmesse gehofft“, sagt Axel Hüpkes, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen (Dehoga). „Dass sie jetzt abgesagt wurde, trifft viele hart.“ Ob Hoteliers, Gastronomen, Taxifahrer oder die Eventbranche. „Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass die Impfungen schnell vorangehen. Die Existenz von vielen Firmen steht auf dem Spiel.“

Wie sehr es die von Hüpkes angesprochene Taxibranche trifft, weißt Thomas Voigt genau. In der Zentrale der von ihm geführten Funktaxi GmbH stand in „guten Buchmessezeiten“, wie der Unternehmer sagt, „kein Telefon still. Unsere Fahrzeuge und die von vertraglich mit uns verbundenen Unternehmen holten fast ohne Unterbrechung Kunden vor den Hotels der Stadt und der Messe ab. Wir hatten zwei Wochen lang Hochbetrieb.“ Bei internationalen Kongressen sei es nicht anders gewesen. Heute gebe es so gut wie keine Fahrten mehr – und über die Stadtgrenze hinaus – etwa zum Flughafen – ohnehin nicht. „Lokführer oder Krankenschwestern greifen nachts noch auf unsere Dienste zurück, das war es dann aber auch schon. 75 bis 80 Fahrten sind es heute pro Nacht. In Vor-Corona-Zeiten waren es 800 bis 900.“ Der einen oder andere Taxiunternehmer, so Voigt, werde die Krise nicht überleben.

„Alle warten auf verlässliche Perspektiven“

Auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig wertet man die „neuerliche Absage der Buchmesse als einen weiteren Tiefschlag“ für eine Reihe von Branchen. „Mit einem Spiel auf Zeit und einer womöglich ähnlich kurzfristigen Absage wie im vergangenen Jahr wäre aber den Messebauern und Verlagen nicht geholfen gewesen“, meint IHK-Präsident Kristian Kirpal. „Immer deutlicher wird aber, wie tief die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie schon jetzt in das Jahr 2021 hineingreifen. Umso wichtiger sind endlich auch positive Signale und verlässliche Perspektiven für Geschäftstätigkeit. Hierauf muss jetzt alles ausgerichtet werden.“

Von Andreas Dunte