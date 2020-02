Das Beben von Erfurt: Politiker aus dem Altenburger Land in Angst und Jubellaune

Altenburg

Die Wahl Thomas Kemmerichs zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten stößt im Altenburger Land auf ein sehr differenziertes Echo. Im OVZ-Gespräch kommen Politiker der im Landtag vertretenen Parteien zu Wort:

Christoph Zippel , CDU-Landtagsabgeordneter aus Altenburg :

„Ich habe dieses Ergebnis so nicht erwartet, aber ich stehe dahinter. Auch ich habe mein Kreuz bei Kemmerich gesetzt. Er hat sich klar als Anti-Kommunist und Anti-Faschist bekannt, das war für mich ausschlaggebend. Wenn die CDU die Wahl hat zwischen einem Faschisten, einem Kommunisten und einem Liberalen, wird bei uns immer der Liberale den Vorzug bekommen. Ich erwarte mit Kemmerich auch keine gravierenden Probleme bei der Regierungsbildung. Es gibt viele Länder mit Minderheitsregierungen, und erfahrungsgemäß haben es dort gerade die kleinen Akteure leichter, in verschiedene Richtungen Mehrheiten zu organisieren. Eine Zusammenarbeit von CDU und AfD ist jedoch definitiv nicht vorgesehen. Diesen Schulterschluss lehnen wir ab, auch auf kommunaler Ebene. Ich habe Herrn Kemmerich gleich gratuliert und nach Altenburg eingeladen. Sein Vorschlag, eine Regulierungsbehörde für Glücksspiel in der Stadt anzusiedeln, wird eines unserer Gesprächsthemen sein.“

Ralf Plötner , Linken-Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender im Altenburger Land:

„Mit einer Niederlage für Bodo Ramelow hätte ich definitiv nicht gerechnet. Nicht angesichts der guten Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün und den guten Umfragewerten vorab. Der Mehrheitswille der Bevölkerung, der klar für Ramelow sprach, ist bei der Wahl des Ministerpräsidenten untergraben worden. Die sogenannte bürgerliche Mitte hat sich mit Faschisten-Stimmen unterstützen lassen. Das war abgesprochen, ist entsetzlich und demokratiegefährdend. Dieses Votum wird auch katastrophale Auswirkungen auf das Altenburger Land haben – auf die Kommunalfinanzen, die Bildungspolitik und die bislang großzügige Unterstützung der Kultur vor Ort. Über Jahre hinweg aufgebaute gute Kontakte und Vernetzungen nach Erfurt, etwa zum bisherigen Kulturminister Hoff, werden zunichte gemacht. Wir haben ja schon auf Kreisebene erlebt, wie CDU, AfD und FDP gemeinsam im Schulterschluss den Haushalt beschließen, gegen das Votum von SPD, Grüne, Linke und Regionale. Ein Dammbruch, der sich nun auf höherer Ebene fortsetzt.“

Thomas Rudy , AfD-Landtagsabgeordneter und AfD-Kreissprecher aus Gößnitz :

„Ich hätte lieber Herrn Höcke als Ministerpräsidenten gehabt, aber das stand ja nicht zur Debatte. Und ich hätte auch gern einen CDU-Kandidaten gewählt, zum Beispiel Martina Schweinsburg aus Greiz. Aber leider hat die CDU offenkundig kein Interesse zu regieren. Der Kandidat Kemmerich war für mich und die AfD zweite Wahl, aber er ist besser als der sozialistische Ramelow. Unser eigener Kandidat Kindervater hätte keine Chance gehabt, wir hätten mit Stimmen für ihn vielmehr Ramelow zur Macht verholfen. Deshalb haben wir uns auf Kemmerich verständigt. Ich hoffe, dass er sich mehr als sein Vorgänger für die Stärkung des ländlichen Raumes interessiert, dass er unter anderem im Altenburger Land die Wirtschaft stärkt, statt Gelder in linksgrüne Ideologieprojekte zu stecken. Wir brauchen Firmenansiedlungen, insbesondere im Meuselwitzer Raum, wo die Folgen des Niedergangs der Kohleförderung sichtbar sind. Kemmerich kann jetzt beweisen, dass er uns positiv zu überraschen vermag.“

Katharina Schenk , SPD-Kreisvorsitzende im Altenburger Land:

„Ich bin entsetzt und empört über das Ergebnis. Bislang dachte ich, dass sich CDU und FDP nicht zu einem solchen Dammbruch hinreißen lassen, aber ich habe mich getäuscht. Ich hätte erwartet, dass Herr Kemmerich schon vor dem Votum erklärt, dass er die Wahl nicht annimmt, wenn ihn die AfD auf den Thron setzen will. Das ist eine Haltungsfrage, finde ich. Zumal es nicht der Wählerwille ist, dass eine Fünf-Prozent-Partei den Ministerpräsidenten stellt. Es gab durchaus Möglichkeiten für CDU und FDP, mit Rot-Rot-Grün zusammenzuarbeiten. Der Koalitionsvertrag war entsprechend offen formuliert. Ich finde die Argumentation unerträglich, dass man der AfD die Unterstützung ja nicht verbieten könne und dass das ja alles nicht so schlimm sei. Diese Argumente hatten wir schon im Kreistag des Altenburger Landes, und jetzt hören wir sie wieder. Ich bin ganz beim SPD-Landesvorsitzenden Wolfgang Tiefensee: Eine Zusammenarbeit mit einer Regierung, die in irgendeiner Form von der AfD gestützt wird, wird es für uns nicht geben.“

Marco Thiele , FDP-Kreisvorsitzender im Altenburger Land:

„Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass Thomas Kemmerich Ministerpräsident wird. Das wird der liberalen Politik auch im Altenburger Land Auftrieb geben. Wir haben Projekte im Landkreis, die im Schatten der rot-rot-grünen Landespolitik untergehen. Mit FDP-Unterstützung aus Erfurt werden sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Mehr Handlungsspielraum auf kommunaler Ebene, Unterstützung statt Erziehung. Ich schätze Herrn Kemmerich persönlich sehr. In meiner Funktion als FDP-Kreisvorsitzender hatte ich schon einige Male mit ihm zu tun. Ich finde das Modell einer Minderheitsregierung mit ihm an der Spitze sehr sympathisch, weil es wegführt von Parteizwängen, hin zu individuellen Entscheidungen demokratisch gewählter Abgeordneter. Das wird das Parlament stärken. Ich rechne mit einer guten Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien, also CDU, Grüne und SPD. Einen Schulterschluss mit Linken oder AfD halte ich für ausgeschlossen.“

Doreen Rath , Mitglied im Grünen-Landesvorstand und Kreisrätin:

„Wir haben mit dieser Wahl eine Zäsur erlebt, die mir beim Blick in die Zukunft bange werden lässt. Nicht die grüne Politik ist meine größte Sorge – ich habe Angst um die Demokratie. Die Geschichte lehrt, wie Entwicklungen scheinbar harmlos beginnen, sich schleichend entwickeln und schließlich unumkehrbar sind. Ich denke auch an die DDR-Zeit. Ich habe die Unfreiheit miterlebt und möchte in diese Situation nie wieder zurück. Dass in Thüringen ein Ministerpräsident mithilfe der AfD an die Macht kommt, damit hätte ich nicht gerechnet. Vielleicht erweist sich meine Sorge als unbegründet, aber ich befürchte Einschnitte in die Freiheit Einzelner. Sicherlich wurden von der rot-rot-grünen Regierung im Vorfeld auch Fehler gemacht, aber es bringt nichts, jetzt über ein Hätte oder Könnte zu diskutieren. Die demokratischen Parteien im Land dürfen nicht aufstecken. Sie müssen jetzt mehr denn je miteinander im Gespräch bleiben. Zum Beispiel darüber, wie wir die Bürger mehr mitnehmen, weniger überstülpen. Es gilt zu retten, was zu retten ist.“

