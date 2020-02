Das Dach ist drauf – Richtfest an Dübens neuem Hort

Bad Düben

Ein bisschen traurig sind Ben und Tim schon. Wenn der neue Bad Dübener Hort im nächsten Jahr fertig ist, lernen die beiden Viertklässler im Evangelischen Schulzentrum beziehungsweise in der Oberschule. Umso mehr sind die beiden Zehnjährigen stolz und ein bisschen aufgeregt, als sie am Freitagvormittag beim Richtfest neben Bauamtsleiter Thomas Brandt die letzten drei Nägel in den Balken hämmern dürfen.

Zimmermanns-Spruch wird verlesen

Die innovative Holzkonstruktion auf dem Dach ist fertig und bietet mal eine etwas andere Umgebung für ein Richtfest, das Gäste meist mit Blick auf ein Gebäude erleben.

Diesmal stehen Schüler, Lehrer, Stadträte und Ehrengäste drinnen und blicken zum Zwischengeschoss, auf dem Bürgermeisterin und Zimmerer Mike Hirmer stehen. Astrid Münster blickt optimistisch voraus: „Nächstes Jahr um die Zeit ist Einzug.“ Der traditionelle Zimmermanns-Spruch wird verlesen, zwei leer getrunkene Sektgläser zerschellen auf dem Beton – dann können die drei jungen Herren mit dem Hammer loslegen. Tim hat seinen Nagel als Erster eingeschlagen.

Hortbau wird später fertig als geplant – und teurer

„Nachdem wir ein Jahr später fertig werden, liegen wir wieder im Plan“, hatte Astrid Münster beim jüngsten Treff mit dem Heimatverein mit Galgenhumor kommentiert, dass die 220 Kinder nicht wie ursprünglich mal geplant mit Beginn des neuen Schuljahres 2019 einziehen konnten. Verschiedene Probleme, unter anderem bei Planung und Statik, führten letztlich zur zeitlichen Verzögerung. Fest steht mittlerweile auch, dass die veranschlagten Kosten des im November 2018 gestarteten Neubaus von etwas über drei Millionen Euro nicht gehalten werden. 1,2 Millionen Euro Mehrbedarf hatte die Stadt deshalb im Sommer vorsorglich bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt und bewilligt bekommen.

Bau-Fahrplan für die nächsten Monate steht

Nun aber ist der Rohbau fertig, das Dach drauf und der Fahrplan für die nächsten Monate steht. „Ende Februar/Anfang März sollen die Arbeiten an der Glasfassade beginnen, die zwischen 4 und 6 Wochen dauern“, so Bauamtsleiter Thomas Brandt. Erste vorbereitende Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten sind erfolgt, nehmen dann richtig Fahrt auf, wenn das Objekt „dicht“ ist.

Kinder, Eltern und Lehrerschaft wirken bei Gestaltung mit

Erstmals sind Lehrer, Erzieher, Eltern und Schüler von Beginn an aktiv in die Ausgestaltung des Baus einbezogen worden, können mitreden, was Farben, Material, Design betrifft. Schon in der elfköpfigen Jury, die den besten Architekten-Entwurf kürte, wirkten sie mit. Im März 2017 war der Zuschlag an die Leipziger Firma s.ai Gesellschaft von Architekten + Ingenieuren mbH gegangen. Astrid Münster bekannte jüngst, sie sei überrascht gewesen, wie konstruktiv dieser Prozess in den vielen Monaten vonstatten ging. Diese Verfahrensweise wolle sie bei Großprojekten fortsetzen.

Der durch seine imposante Holzkonstruktion und große Fensterflächen geprägte, zweigeschossige Neubau ist an der östlichen Schul-Seite angebaut und schafft Platz für einzelne Bereiche wie Lernen, Spielen, Kreativsein und Mehrfachnutzung.

