Das Döbelner Theater in der Corona-Krise

Döbeln

Am Mittelsächsischen Theater werden gerade jede Menge Pläne geschmiedet, wie es weiter gehen könnte. Was von der Spielzeit noch übrig bleiben wird und wie das dann aussieht, steht aber noch in Sternen. Doch wie arbeiten Schauspieler und Sänger in dieser turbulenten Zeit? Ein Blick hinter die Kulissen.

Gibt es Kurzarbeit am Döbelner Theater?

Um keine Missverständnisse zu schaffen, informiert das Theater zum Thema Kurzarbeit erst, wenn es wirklich belastbare Aussagen gibt. Auf vielen Ebenen werde an der Zukunftssicherung des Theaters gearbeitet. „Wir wollen jedoch keine vorschnellen Informationen erzeugen“, heißt es aus dem Haus. „Besonders in einer Zeit, in welcher der direkte Austausch auch mit all unseren Mitarbeitern nur unter erschwerten Bedingungen zustande kommt.“ Denn auch die Mitarbeiter des Döbelner Theaters arbeiten derzeit weitestgehend im Homeoffice. Da galt es erst einmal eine neue Arbeitsstruktur zu finden.

Wie arbeiten die Künstler?

Schauspieler, Sänger und Musiker arbeiten eigenverantwortlich an ihrem jeweiligen musikalischen, spielerischen, sängerischen und inhaltlichen Repertoire. „Noch nie vor Zuschauern aufgeführte Inszenierungen gilt es nachzubereiten und in einer Art ’Aufführungsbereitschaft’ zu halten, so, dass sie jederzeit zur Premiere gelangen können“, teilt das Theater mit. Darüber hinaus studieren sie schon die nächsten vor ihnen liegenden Aufgaben.

Die beiden Häuser in Döbeln und Freiberg werden derweil von der Haustechnik versorgt, während die Verwaltungsmitarbeiter ihre Arbeit ebenso fortsetzen.

Woran arbeiten die Mitarbeiter im Moment?

Es existieren verschiedene Arbeitsgremien. In denen alle anfallenden leitungstechnischen, künstlerischen, technischen, planungs- und verwaltungstechnischen beziehungsweise Fragen des Rechnungswesens geklärt werden. „Wir arbeiten an zeitlich und inhaltlich unterschiedlich funktionierenden Spielplankonzepten für die Jahre 2020/2021, da im Moment nicht eindeutig ist, wann wir den Spiel- und Probenbetrieb wieder aufnehmen können“, heißt es weiter. So wird derzeit geklärt, welche der jetzt nicht realisierten Angebote des Spielplans in die nächste Spielzeit verlegt werden könnten, aber auch, welche entfallen müssen.

Welchen Beitrag leistet das Theater in der Corona-Krise ?

Die Theaterleitung prüft derzeit mit der Leiterin der Schneiderei, ob es trotz der sehr kleinen Werkstätten eine Möglichkeit gibt, beim Anfertigen von Schutzkleidung zu helfen. „Wir sind unter anderem mit dem Krankenhaus im Gespräch“, teilt das Theater mit.

Was ist mit der Seebühnen-Saison?

Die diesjährige Saison auf der Seebühne Kriebstein fällt aus. Die Zeit wird nicht reichen, um Proben-, Aufführungs- und Verkaufspraxis adäquat gestalten zu können. Die Premiere der „Csárdásfürstin“ wird um ein Jahr verschoben.

Ist das Theater weiterhin für Bürger zu erreichen?

Die Mitarbeiter des Besucherservice sind dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr unter den üblichen Nummern telefonisch sowie per Mail erreichbar. Plätze für zukünftige Vorstellungen können reserviert, Gutscheine gekauft werden. Die werden dann per Post versendet. Karten für nicht stattfindende Vorstellungen können umgetauscht oder zurückgegeben werden. Man kann den Ticketwert aber auch als Gutschein erhalten oder ihn an das Theater spenden.

Wie geht es weiter?

Sobald der Vorstellungsbetrieb wieder aufgenommen werden darf, wird es mit den Inszenierungen von „ Don Pasquale“, „Zwei Lügen eine Wahrheit“ und „Sommernachtstraum“ weitergehen. „Zudem kümmern wir uns um eine inhaltliche, künstlerische und wirtschaftliche Neuorientierung für die Spielzeit 2020/21“, heißt es abschließend.

Von DAZ