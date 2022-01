Leipzig

Es regnet in Strömen, als die Menschen mit ihren Einkäufen aus dem Supermarkt in der Leipziger Innenstadt kommen. Ein Mann hält unter einem Dach an und schaut skeptisch auf seine prall gefüllte Tragetasche aus Papier. Er muss sich beeilen. Der Regen weicht sonst das Material auf – sie könnte reißen und die frischen Einkäufe auf dem nassen Parkplatz landen. Mit einem Beutel aus Plastik würde das nicht passieren. Die gibt es an der Kasse nicht mehr: Seit 1. Januar dürfen keine leichten Kunststofftragetaschen mehr an Endverbraucher abgegeben werden.

Deutschland setzt Einwegplastik ein Ende

Das entsprechende Gesetz ist schon im Februar letzten Jahres in Kraft getreten. Die Zeit dazwischen sollte Händlern die Möglichkeit geben, den Restbestand an leichten Kunststofftragetaschen aufzubrauchen. So schreibt es das Umweltbundesamt. „Normale Plastiktüten gibt’s bei uns schon lange nicht mehr“, erzählt Chris Wala. Mit Tragetaschen kennt er sich aus. Als Filialleiter des Aldi-Marktes an der Braustraße hat er tagtäglich damit zu tun. Er prüft regelmäßig den Tütenbestand im Supermarkt, damit er die Nachbestellungen vorbereiten kann. „Es gab genügend Zeit für die Umstellung. Restbestände haben wir keine.“ Plastiktüten bestellt Wala jetzt keine mehr.

Nicht alles ist verboten: Beutel aus recyceltem Material sowie große, robuste Plastiktragetaschen, die sich für den Wiedergebrauch eignen, bleiben gestattet. Die Vorschrift trifft nur auf Beutel zu, die nach dem Einkauf gleich wieder entsorgt werden. „Wichtig ist es erstmal, die Tüten aus dem Verkehr zu ziehen, die am ehesten nur einmal verwendet werden und sich schlecht abbauen lassen“, das findet auch Lorenz Büchlein von der Verbraucherzentrale Leipzig. Ganze 4,7 Milliarden Kunststofftragetaschen waren 2019 deutschlandweit in Umlauf. So steht es im Abschlussbericht des Umweltbundesamtes. Knapp 24.000 Tonnen Plastik sind auf diese Weise in einem Jahr zustande gekommen. So schwer wie 17 PKW.

Solche Tragetaschen gibt es noch: dicke Mehrwegkunststoffbeutel sowie Tüten aus recyceltem Material sind nicht vom Verbot betroffen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Leichte Kunststofftragetaschen zu verbieten – diesen Ansatz findet Büchlein gut. „Die Verantwortung darf nicht nur bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern liegen. Um dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung aktiv Einhalt zu bieten, bedarf es mehr politischer Vorgaben.“

Die Obstbeutel: das kleinere Übel

Beim Gang durch den Supermarkt ahnt man, was Büchlein meinen könnte. Neben den Gurken hängen dünne Plastikbeutelchen. Auch bei den Bananen gibt es welche. Eine Kundin schnappt sich eine Tüte und füllt sie mit drei grünen Äpfeln. Sie reißt sich noch eine Zweite ab. Das war die letzte auf der Rolle. Diese sogenannten Hemdchenbeutel machen drei Viertel aller ausgegebenen Tragetaschen aus.

Der Plastiktütenverbrauch pro Person im Vergleich europäischer Länder. Quelle: A. Brühl, dpa

Warum bleiben die Plastikbeutelchen trotz Verbots hängen? Sie seien das vergleichsweise kleinere Übel, so Büchlein, der einen umgekehrten Effekt befürchtet, würde man auch die Obsttüten abschaffen. „Dann besteht die Gefahr, dass Händler frische Lebensmittel vermehrt in Plastik verpackt anbieten, um sie möglichst hygienisch zu verkaufen. Die dünnen Obsttüten verursachen deutlich weniger Plastikabfall.“ Obwohl sie über 75 Prozent der Stückzahlen aller Tüten ausmachen, bringen sie zusammen etwas mehr als ein Drittel des Gesamtgewichts der 2019 in Umlauf gebrachten Kunststofftragetaschen auf die Waage. Im Gegensatz dazu sind die Kunststoffbeutel, die nun durch das Verbot aus dem Verkehr gezogen wurden, für 40 Prozent des Gesamtgewichts verantwortlich. Für die gleiche Fläche wird bei der Herstellung dieser leichten Tragetaschen aufgrund ihrer dickeren Wandstärke dreimal mehr Plastik verwendet als bei den Obsttütchen.

Selbst mitgebracht ist am besten

An der Kasse steht man nun vor der Qual der Wahl: Baumwollbeutel? Tragetasche aus Papier? Oder doch die große Tüte aus recyceltem Plastik? David Prymov und seine Freundin umgehen diese Entscheidung und bringen sich ihre Tragetaschen einfach selbst mit. Der kleine Kofferraum seines schwarzen Autos birgt ein ganzes Sammelsurium an Beuteln. Stolz präsentiert der 22-Jährige seine Tütensammlung: Große, braune aus Papier, breite, blaue aus recyceltem Kunststoff, kleine, bunte aus Polyester. „Die haben wir immer dabei.“ Die Beutel mehrfach zu verwenden sei für ihn selbstverständlich, erzählt er, während er eine Tragetasche nach der anderen mit seinen Einkäufen befüllt. „Ich finde es richtig, dass es die Plastiktüten nun nicht mehr gibt. Viele haben die an der Kasse mitgenommen und danach weggeworfen. Das ist überhaupt nicht gut für die Umwelt.“ Die dünnen Obsttüten solle man auch gleich mit verbieten. Obst und Gemüse wasche man zuhause sowieso nochmal ab.

David Prymov (22) ist bestens vorbereitet: Beim Einkaufen hat er stets seine eigenen Beutel dabei – am liebsten aus recyceltem Kunststoff. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Während das junge Paar unter dem Kofferraumklappe im Trocknen steht, sucht Mandy Thielsch unter dem Dach eines Einkaufshauses Schutz vor dem Wetter. Vor ihren Füßen stehen zwei große, gut gefüllte Papiertüten. Beutel jeder Form und Größe gibt es nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Einzelhandel. Sie ist in Leipzig zu Besuch und habe sich spontan zum Shoppen entschieden, bevor ihr Zug zurück nach Hamburg fährt. Eigene Beutel habe sie sich deswegen nicht mitgebracht – da musste sie eben auf die Papiertasche an der Kasse zurückgreifen.

„Diese Tüte besteht aus Papier aus verantwortungsvollen Quellen“, steht auf den Beuteln der 33-Jährigen geschrieben. Daneben prangt ein vielversprechendes Umweltsiegel. Gut fürs Gewissen. Mehr aber auch nicht. Papierbeutel schneiden hinsichtlich ihrer Ökobilanz nicht so gut ab, wie man vermutet. „Sie stellen eine größere Belastung für die Umwelt dar als andere Alternativen. Für die Herstellung von Tragetaschen aus Papier ist eine Menge Energie und Material nötig. Sie werden aber in der Regel nur einmal verwendet, da sie besonders bei Feuchtigkeit leicht reißen können“, erklärt Eugen Herzau, Professor an der HTWK. Dieses Schicksal könnte auch die Shoppingbeutel der Hamburgerin ereilen. Sie sind vom Regen schon ganz nass.

Während sich Thielsch mit ihren Tüten unterstellt, sich und den Einkauf vor dem Wolkenbruch schützt, eilt eine Familie durch den Regen. Ihre Einkäufe haben sie in großen Kunststofftaschen verstaut. Das schlechte Wetter kann ihnen nichts anhaben. Diese Kunststofftaschen überzeugen auch mit ihrer Ökobilanz – zumindest wenn sie aus mindestens 80 Prozent recycelten Materialien bestehen. „Sie sind aufgrund ihrer Beschaffenheit viel länger Teil des Kreislaufs und können viele Male wiederverwendet werden“, erklärt Herzau, Experte für Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit. Auch Taschen aus Baumwollstoff seien nachhaltige Möglichkeiten – wenn man sie oft genug verwendet. „Erst nachdem man sie 100-mal benutzt hat, schneiden auch diese Tragetaschen mit einer guten Ökobilanz ab. Diese wird auch davon beeinflusst, wie häufig man die Taschen wäscht. Je öfter, desto schlechter für die Bilanz“, stellt er klar.

Lieber lose aus dem Leipziger Unverpackt-Laden

Lena Görgs rote Baumwolltasche zieht viele Blicke auf sich. Sie ist mit großen, gelben Hähnen bedruckt. Aus ihr ragt eine Flasche Waschmittel heraus. Den leeren Behälter dafür hat die 31-Jährige von zuhause mitgebracht und im Laden aufgefüllt. Sie kommt aus dem „Einfach Unverpackt“ am Südplatz. Egal ob Waschpulver, Müsli oder Toilettenpapier – Waren gibt es in dem Geschäft lose zu kaufen – unverpackt und ohne Plastik. „Man spart dadurch eine Menge Verpackungsmüll, der einfach unnötig ist“, findet die junge Mutter.

Lena Görg (31) verzichtet beim Einkaufen nicht nur gern auf Plastiktüten, sondern auch auf Plastikverpackungen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Wer seine Behälter vergessen hat, für den gibt es vor Ort Pfandgläser und -flaschen sowie Stoffbeutel in verschiedensten Größen – fair und nachhaltig produziert. Beim Obst hängen keine Plastiktragetaschen, sondern kleine Papierbeutel. Am Eingang stapeln sich Eierkartons in hohen Türmen. „Viele davon haben Kundinnen und Kunden vorbeigebracht und für andere hiergelassen“, erzählt Richard Joswig, der im Unverpackt-Laden arbeitet. „Das große Ziel sollte es sein, die Menschen für ihren Konsum zu sensibilisieren. Bei uns gibt es sowieso keine Plastiktüten, aber es ist gut, dass einige davon nun auch in normalen Supermärkten verboten sind. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Draußen regnet es immer noch. Dicke Tropfen laufen am Fenster des Lebensmittelladens herunter. „Es gibt viele Wege, das eigene Einkaufverhalten nachhaltig zu gestalten und unseren Planeten dabei zu schützen“, erklärt der junge Verkäufer, während er draußen auf die nasse Straße blickt. „Umweltfreundlichere Alternativen zur Plastiktüte und -verpackung gibt es genug. Es ist nur ein bisschen Eigeninitiative gefragt.“

Von Fabienne Küchler