Das Langzeitgedächtnis der Trockenheit – Sachsens Böden brauchen dringend Regen

Dresden

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und der Deutsche Wetterdienst ( DW) zogen gestern Bilanz über das Wetter und das Klima in Sachsen im vergangenen Jahr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu:

Übertrumpft 2019 das Jahr 2018 in Sachen Temperatur?

Ja. 2019 war in Sachsen das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Mit einer Abweichung von plus 2,3 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel war es also noch wärmer als 2018. Zudem gab es Sonne satt. 25 Prozent mehr Sonnenstunden als normal haben die Klimaexperten registriert. Sachsen war damit 2019 das sonnenreichste Bundesland in Deutschland. Laut dem Deutschen Wetterdienst war Görlitz im vergangenen Jahr mit 2088 Sonnenstunden die sonnenreichste Stadt in Sachsen und übertrifft den sächsischen Durchschnitt von 1970 Sonnenstunden deutlich.

Der Winter 2018/19 war sehr niederschlagsreich. Doch insgesamt hat es übers Jahr wieder viel zu wenig geregnet. Wie hoch ist jetzt das Defizit?

Das Plus von 47 Prozent der Niederschlagsmenge im Winter 2018/19 konnte das Defizit nicht annähernd ausgleichen. Und auch der Sommer war mit einem Minus von 34 Prozent der eigentlich üblichen Niederschlagsmenge wieder viel zu trocken. Mit 98 Litern pro Quadratmeter fiel das Defizit im Jahr 2019 aber geringer aus als 2018. Da waren es 231 Liter pro Quadratmeter.

Trotzdem ist das kein Grund zum Aufatmen. Denn rechnet man das Minus an Niederschlägen von November 2017 bis Dezember 2019 zusammen, fehlen in Sachsen jedoch rund 335 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das entspreche ungefähr einem halben mittleren Jahresniederschlag, rechnen die Experten des LfULG und des Deutschen Wetterdienstes vor. Um dieses Defizit auszugleichen, müsste es viele Monate lang ausdauernd kräftig regnen.

Dieses Diagramm zeigt die Abweichung des Jahresniederschlages von 1881 bis 2019 im Vergleich zum Durchschnittswert der Klimareferenzperiode 1961-1990. Quelle: LfULG/Johannes Franke

Allerdings gibt es regional auch große Unterschiede. Von Westen nach Osten nehme das Defizit zu. So beträgt das Niederschlagsdefizit im Vogtland 225 Liter pro Quadratmeter (l/m²) und im Landkreis Bautzen 440 l/m². Der Boden sei in Sachsen bis in tiefe Schichten hinein ausgetrocknet. „Bei der Bodenfeuchte macht sich das Langzeitgedächtnis der Trockenheit besonders bemerkbar“, so das LfULG.

In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer mal wieder Perioden, in denen es über mehrere Jahre viel zu wenig geregnet hat. Warum sind die Auswirkungen jetzt besonders schlimm?

Es ist die Kombination von viel zu wenig Niederschlag und dem Anstieg der Temperatur. „Die Erwärmung kurbelt den Durst der Atmosphäre an. Sie müssen sich das vorstellen wie einen Sog“, erklärt Klimaexperte Johannes Franke. Die Verdunstung nimmt zu, der Boden trocknet erst an der Oberfläche aus. „Ist der Wärmepuffer Wasser nicht mehr da, dann erwärmt sich die Bodenoberfläche noch weiter.“ So trocknet der Boden in immer tiefere Schichten aus.

Welche Auswirkungen hat das auf den Grundwasserstand und auf die Talsperren?

Experten sprechen von einer „Grundwasserdürre“. Aktuell unterschreiten rund 90 Prozent der ausgewerteten 167 Messstellen den monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 60 Zentimeter. Zudem führen Fließgewässer Niedrigwasser, manche sind ganz ausgetrocknet. Eine ähnliche Situation habe es zum letzten Mal Anfang der 1990er-Jahre gegeben.

Auch in den Talsperren sieht man deutlich das Wasserdefizit. Das Talsperrensystem Klingenberg/Lehnmühle zum Beispiel sei gegenwärtig knapp nur zur Hälfte gefüllt, so Wasserexperte Andy Philipp.

Dieses Diagramm zeigt die Abweichung der Sonnenstunden in Sachsen im Jahr 2019 im Vergleich zum Durchschnittswert der Klimareferenzperiode 1961-1990. Quelle: LfULG/Johannes Franke

38 Prozent der Trinkwasserversorgung in Sachsen erfolgt durch die Talsperren, 32 Prozent durch Grundwasser, der Rest ist vornehmlich Uferfiltrat und Infiltrat. Ist die Trinkwasserversorgung gefährdet?

Nein. „Die Anlagen sind unter Druck, aber wir sind noch in einem normalen Betriebszustand. Und es gibt auch dann, wenn es kritischer werden sollte, Pläne, wie die Trinkwasserversorgung gesichert wird“, so Andy Philipp aus dem Landeshochwasserzentrum. Mit anderen Worten: Es müsse dann anders mit dem hohen Gut Trinkwasser gewirtschaftet werden.

„Wir haben in Sachsen ein großes Pfund, denn die Trinkwassertalsperren sind miteinander verbunden. Über Pumpen können wir Wasser aus dem Westerzgebirgsraum zum Beispiel in den Dresdner Raum bekommen.“ Probleme mit der Wasserversorgung haben Gemeinden im Osterzgebirge, die sich bislang in Eigenregie über Brunnen mit Trinkwasser versorgten. „Diese Brunnen waren zuletzt kaum ergiebig. Der Freistaat nimmt jetzt Geld in die Hand, um diese Kommunen ans öffentliche Trinkwassernetz anzuschließen“, so Philipp weiter. Zudem würde das Talsperrenverbundsystem noch einmal daraufhin überprüft, ob es die zur Verfügung stehenden Ressourcen auch optimal verteilen kann.

Von Catrin Steinbach