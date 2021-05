Das Ringen ums Impfen: LVZ-Leser kritisieren das Vorgehen in der Corona-Krise

Leipzig

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus läuft seit Ende 2020 – doch noch immer sind nicht alle der älteren Menschen geimpft. Deshalb gibt es weiter Kritik an den Vorbereitungen und Umsetzungen durch Behörden. Zugleich wird hinterfragt, warum Geimpfte jetzt schon mehr Rechte bekommen sollen. In der Woche des Pokalfinales in Berlin haben die Leser in ihren Kommentaren aber auch RB Leipzig im Blick – es gibt Lob und Kritik.

„Ich brauche keinen Anreiz zur Impfung“

Zum Einfordern von mehr Rechten für geimpfte Menschen: Uns allen hat die Pandemie vieles abverlangt; wir sind nach über einem Jahr mit Verordnungen, Kontaktbeschränkungen und Isolation ausgelaugt, aber wir haben uns mehrheitlich diszipliniert und solidarisch verhalten, auch in der Frage der Impfpriorisierung.

Der Dank aus der Politik an die Solidargemeinschaft: Geimpfte erhalten nun in erstaunlicher Schnelligkeit ihre Grundrechte zurück. Tatsächlich klingt es in meinen Ohren wie blanker Hohn, wenn mir diese Maßnahme als „Anreiz“ verkauft wird, mich impfen zu lassen.

Ich möchte sagen, diese Argumentation ist ebenso dümmlich wie empathielos: Ich brauche keinen Anreiz zur Impfung. Schafft mir den versprochenen Impfstoff her. Gebt mir eine Perspektive und schlagt mir nicht dauernd leere Versprechungen um die Ohren. (Brigitte Huth, 04177 Leipzig)

Ein Leben mit Corona und Politikern

Zur Rolle der Politik in der Pandemie: Es ist schon makaber, dass die Wirtschaft am Boden liegt, das Leben für die Bürger völlig auf dem Kopf steht und die Politiker nichts anderes zu tun haben, als über die K-Frage zu streiten, Gesetze ändern zu wollen, Regeln zu beschließen und dann doch wieder zu ändern.

Warum, werte Bundestagsabgeordnete und Ministerpräsidenten, wundern Sie sich, dass die Bürger nicht mehr länger gewillt sind, all die von Ihnen beschlossenen Maßnahmen zu respektieren und zu akzeptieren? Ich gehe soweit zu behaupten, dass Sie mit Ihrer Politik teilweise selbst die Schuld an der Ausbreitung des Virus und damit auch an der schlechten Wirtschaftslage tragen.

Es wäre doch wohl wichtiger, sich zum Beispiel um einen reibungslosen Impfablauf und die Bereitstellung des Impfstoffs zu kümmern, als sich angesichts der bevorstehenden Wahlen als Politiker zu profilieren. (Barbara Piatyschek, 04451 Borsdorf)

Kein Impfstoff für Pflegepersonal

Zu den Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen: Ich arbeite im Krankenhaus, die Hälfte der Belegschaft ist nicht geimpft, weil hier seit Wochen kein Impfstoff geliefert wird. Seit Wochen ist trotz Priorisierung 1 kein Termin im Impfzentrum zu bekommen, täglich nachschauen im Netz, Anrufe bei der Impfhotline oftmals ohne Erfolg. Wenn man durchkommt, dieselbe Aussage: keine Impftermine frei. Ich arbeite im Schichtsystem und kann nicht 24 Stunden/7 Tage vorm Handy hocken und mein Umfeld – oh Wunder – arbeitet ebenfalls. (Mila Porb, per Facebook)

Ohne Baumärkte fehlt die Beschäftigung

Zur Schließung von Baumärkten während des aktuellen Corona-Lockdowns: Ich kann mir nicht vorstellen, dass unserer Regierung die Sortimente von Supermärkten und Baumärkten bekannt sind, sonst hätte man solchen Blödsinn nicht per Gesetz verabschiedet. Im Supermarkt drängeln sich die Kunden durch die Gänge und an den Kassen, im Baumarkt trifft man selten auf Kunden am gleichen Regal – aber man macht erstmal die Baumärkte dicht und nimmt den Leuten noch die letzte Möglichkeit, sich aktiv zu beschäftigen, zu Hause oder im Garten. (Gerd Reiche, per E-Mail)

Neidisch auf andere Länder

Zu den Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen: Seit vielen Tagen versuche ich, für meine Frau und mich einen Impftermin zu erhalten, anfangs bei unserem Hausarzt und nun beim Impfzentrum Neue Messe Leipzig, leider vergebens. Die Ursachen für diese Misere sind ja hinlänglich bekannt, mich jedoch treibt die Frage um: Wer ist verantwortlich für die Menschen, die beim „Warten“ auf einen Impftermin an oder mit Corona versterben.

Haben alle die dafür Verantwortlichen kein bisschen Verantwortungsgefühl auch für das Leid und den Schmerz der Angehörigen dieser unnötigen Opfer eines katastrophalen Corona-Managements? Wenn ich mich dagegen in der Welt umschaue und sehe, wie viele andere Länder die Impfungen ihrer Bürger organisieren, dann kann ich richtig neidisch werden. (Dieter Poetzsch, per E-Mail)

Ein weiteres Bürokratie-Monster

Zu der Schaffung eines einheitlichen EU-Ausweises zum Nachweis der Impfung: Der bestehende, international anerkannte Impfausweis ist völlig ausreichend und hat sich über viele Jahre etabliert. Das EU-Parlament will eine Vorlage zu einem Impfzertifikat prüfen. Bereits in der Vorankündigung strotzt es von Konjunktiven; man will, man sollte, und so weiter.

Hier wird ein weiteres bürokratisches Monster geschaffen und wie üblich auf Kosten des Steuerzahlers. Es gibt vieles mehr zu tun, als sich populistisch Themen zuzuwenden und damit Verwirrung in bestehende und erprobte Abläufe zu bringen. (Dr. Hartmut Schmerwitz, 04416 Markkleeberg)

An die Studenten wird kaum gedacht

Zu den Einschränkungen an den Schulen und den Universitäten: In allen Medienberichten ist immer nur von den Regelungen und von den Sorgen der Schüler, insbesondere der Abiturienten, zu hören.

Stimmt, diese sind auch wichtig, aber wer redet denn von den zahlreichen Azubis und darüber, wie diese ihre Prüfungen bestehen. Oder von deren allgemeinen Zukunftschancen? Oder den Bedingungen für die Studenten der staatlichen Universitäten und der Berufsakademien?

Diese müssen ihre Zwischenprüfungen und Abschlussprüfung im vollem Leistungsrahmen ablegen, so als wäre die Welt noch in Ordnung – aber leider ist sie das nicht. Vielleicht kann auch mal an diese jungen Leute gedacht werden. (Simone Hüttner, per E-Mail)

Eine frühere Impfgeschichte

Zur freiwilligen Impfung gegen Covid-19: Als Vertriebene verschlug es unsere Familie 1945 in ein kleines Dorf bei Großenhain. Eines Tages kam ein Impftrupp aus der Stadt. Wir sollten alle gegen Pocken geimpft werden. Wer sich nicht impfen ließ, bekam keine Lebensmittelmarken. Alle traten an, nur mein Bruder war nirgends auffindbar. Er kam erst heim, als die Luft rein war. So gab es keine Lebensmittelmarken und Bezugsscheine. Wir haben ihn trotzdem nicht hungern lassen.

Ich musste im Dorf betteln gehen. Den Satz: „Mir ham alleene nischt“ habe ich noch heute im Ohr. Die Pockennarben sind verblasst, die auf der Seele nicht. Wie gut, dass wir heute selbst entscheiden dürfen, ob wir uns impfen lassen. Und wir können uns trotzdem satt essen. (Christel Rohde, 04288 Leipzig)

Tausende Termine und lange Warteschlangen

Zu den Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen: Die Vergabe der Online-Impftermine ist das Allerletzte. Zwischen acht und zwölf Uhr waren alle Termine weg. Wie soll bitte zum Beispiel eine Verkäuferin, die zu dieser Zeit an der Kasse sitzt oder Regale einräumt‚ ohne Internet einen Termin bekommen? Oder der Handwerker, der auf der Baustelle arbeitet? (Mario Frenzel, per Facebook)

Knieoperation verschoben

Zur Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte: Zuallererst muss abgeschafft werden, dass Krankenhäuser „sich zu rechnen haben“. Die Knieoperation meiner Frau wurde schon vom Januar in den September 2021 verschoben. Man traut sich ja gar nicht mehr, an anderen Krankheiten zu erkranken.

Das Geplärre von Einschränkungen persönlicher Freiheiten muss im Angesicht des Todes verstummen. Ich will die „persönliche Freiheit“ zu sterben nicht haben. Wir müssen in diesen Zeiten auf die Wissenschaftler und Ärzte hören und auf einen großen Teil unseres „Wohlstandes“ verzichten. (Harald Blank, 04425 Taucha)

Kinder sind keine Spielsachen

Zur Einreise für Geimpfte in Mecklenburg-Vorpommern: Kinder sollen demnach zuhause bleiben, und die Eltern können in den Urlaub. Wer sich das ausgedacht hat, hat echt einen Schaden. Kinder sind keine Spielsachen, die man eben mal zuhause lassen kann, wenn man unbedingt in den Urlaub will. (Jule Kunze, per Facebook)

Nagelsmann-Abgang Vertrauensmissbrauch

Zum Wechsel von RB-Leipzig- Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern München: Der Abgang von Julian Nagelsmann ist für mich als 89-jähriger Fan von RB Leipzig ein Missbrauch von Vertrauen, wie es vor 2000 Jahren Judas Iskariot an Jesus Christus verübte. Wenn heute für den Abgang 30 Millionen bezahlt werden – vom künftigen Gehalt wird nichts gesagt –, ist in dieser Gesellschaft etwas aus den Fugen geraten.

Der Ehrgeiz von Nagelsmann, Trainer von Bayern München zu sein, in allen Ehren. Aber mehrmalige Versprechen, bis 2023 in Leipzig zu bleiben, zu brechen, ist dem Umstand geschuldet, dass in dieser Gesellschaft weder Ethik, Moral noch Anstand die Prämissen sind, sondern die Allmacht des Geldes auf Teufel komm raus das Handeln bestimmt. (Karl Bublitz, 04880 Elsnig)

Die große Freude mit RB geht weiter

Zu den Vertragsverlängerungen von RB-Torwart Péter Gulácsi und dessen Kollegen Emil Forsberg: Zwei wunderbare Nachrichten: Gulácsi und Forsberg. Die große Freude geht weiter mit euch Jungs. (Desi Vardji, per Facebook)

Danke Emil Forsberg für die Treue

Zu den Vertragsverlängerungen von RB-Torwart Péter Gulácsi und dessen Kollegen Emil Forsberg: Super. Danke Emil, starke Entscheidung, zeigt Treue zu RB. (Roland Stein, per Facebook)

Meinungen werden ausgegrenzt

Zum Parteiausschlussverfahren der Grünen gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer: Boris Palmer soll aus der bündnisgrünen Partei ausgeschlossen werden: Rassismus. Da kann man eigentlich zustimmen. Nun habe ich mich versucht zu informieren: „Tagesschau“, „ZDF heute“, die LVZ. Nirgendwo habe ich eine genaue Darstellung gefunden, was Palmer exakt „getan“ hat. Eine rassistische Äußerung gegen einen farbigen Fußballer halt, die Palmer bestreitet, „eine Entgleisung zuviel“ schreibt der Kommentator.

Meine Intuition und Erfahrung sagen mir, dass da wieder die Sprachpolizei unterwegs ist und die Rassismuskeule schwingt. Schon hinterfragt keiner mehr, wer will schon Beifall von der „falschen Seite“? Es hat sich zu unsäglicher Normalität entwickelt, vertretbare nachvollziehbare Meinungen auszugrenzen und unter Rassismusverdacht zu stellen. (Thomas Berger, 04289 Leipzig)

Verdienter Applaus fehlte leider

Zur Eröffnung der Musikalischen Komödie in Leipzig: Der Premieren-Stream von Kálmáns „Gräfin Mariza“ war sehr schön, wenn es auch im stillen Kämmerchen vor dem Computer ein beeinträchtigtes Vergnügen war.

Doch der Zigeuner Tzigan kam wegen der Diskriminierungsvorwürfe nicht vor, jetzt hieß es: „Komm, mein Freund, spiel mir was vor“. Man kann es auch übertreiben. Der fehlende verdiente Applaus für das Ensemble war ein trauriger Aspekt. (Sigrid Haring, per E-Mail)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ