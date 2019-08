Wurzen/Lossatal

Immer blieb er standhaft. Hielt sich jederzeit auf den Beinen. Ertrug brutale Verhöre, überlebte die Hölle von Mühlberg,die Schrecken in Sibirien. Erst jetzt, mit 90 Jahren, kam er ins Straucheln. Mitten auf seinem Hof. Ausgerechnet im Anschluss an das Interview mit der LVZ. Als der Mann spürte, er könnte stürzen und sich womöglich verletzen, lief er mit letzter Kraft noch einige Schritte. Vergeblich. Er ging zu Boden. Wie lange Joachim Liebmann hilflos und zeitweise ohne Bewusstsein auf dem Pflaster lag – er weiß es selbst nicht. Als er entdeckt wurde, ging alles ganz schnell. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik.

Bangen um die Teilnahme am Mühlberg-Treffen

Joachim Liebmann, 1939 in Großzschepa. Quelle: Andreas Döring (Repro)

„Sie hatten sich gerade von mir verabschiedet und das Hoftor geschlossen, als ich immer schwächer wurde“, sagt Liebmann dem LVZ-Reporter, der ihn tags darauf am Krankenbett besuchte. Ob er sich beim vorausgegangenen Interview im heimischen Garten alles zu sehr zu Herzen nahm – der Großzschepaer zuckt mit dem Schultern. Er werde derzeit auf Herz und Nieren untersucht und möchte so schnell wie möglich wieder fit sein: „Ich will doch unbedingt dabei sein. Beim Treffen in Mühlberg. An diesem Wochenende.“

Keines der nach der Wende jährlich stattgefundenen Treffen hat er versäumt. Zu schlimm, was er und seine 12000 Mitgefangenen in Stalins damaligem Speziallager an der Elbe durchlitten. „Es war ein einziges Elend. Der Hunger und die Krankheiten, die Kälte und die Hitze. Wir lagen Mann an Mann, so eng beieinander, dass nachts nur gemeinsames Umdrehen möglich war. Es gab ein Leichenkommando. Das schaffte jeden Morgen 30 bis 40 Tote raus. Sie kamen in Massengräber.“ 6765 Menschen überlebten die Qualen nicht.

Von Wurzen über Mühlberg nach Sibirien

Der Großzschepaer war damals 16, als man ihn im Bauerngut Neumeyer abholte. Die Nacht zuvor sollen Hakenkreuze an die Eisenbahnbrücke geschmiert worden sein. Die Besatzungsmacht schob dem arglosen Jungen die Sache in die Schuhe. Über Wurzen kam er nach Mühlberg und von dort nach Sibirien. Wie viele andere, oft unschuldige Gleichaltrige musste auch er ohne Verfahren und Richterspruch unter Tage schuften, kehrte erst 1952 wieder heim. Frieden könne trügerisch sein, sagt der Mann, für den der Krieg erst richtig losbrach, als andere von Befreiung redeten.

Joachim Liebmann hofft im Krankenhaus auf schnelle Genesung. Quelle: Haig Latchinian

Joachim Liebmann, der einstige Hitlerjunge, ist kein Freund marktschreierischer Ideologien. Er, der weder rote noch braune Fahnen mag. Wenn es überhaupt eine Fahne sein müsse, dann schon die blau-gelbe. Fast sein ganzes Leben war der Fußballer umsichtiger Abteilungsleiter im Großzschepaer Sportverein. Noch heute schaut er sich manches Spiel seiner Farben an. Was derzeit in der Welt im Großen aber auch im Kleinen abgehe, sei kein Spiel: „Es macht mich wütend, dass – sobald ein Problem auftritt – sofort nach Aufrüstung geschrien wird.“

Das Vermächtnis der Leidensgenossen

„Nie wieder Krieg“ sei das Vermächtnis all seiner Leidensgenossen. Er sage das vor allem als fünffacher Ur-Großvater. Viele, die heutzutage vorschnell nach Waffen riefen, wüssten gar nicht, was sie sagten, meint Liebmann, den noch lange Alpträume plagten. Es sei kein Zufall, dass die Treffen in Mühlberg um den Weltfriedenstag angesetzt würden. Man dürfe nie vergessen, dass wir Deutschen es gewesen seien, die den Krieg angezettelt hätten. Bei den aktuellen Konflikten müsse gerade von hier der Ruf zur Vernunft ausgehen, sagt der heimliche Verehrer von Mutter Theresa und Martin Luther King.

Nun also liegt er im Krankenhaus und hofft auf eine Blitz-Genesung. Er will unbedingt dabei sein, an diesem Wochenende, beim Treffen in Mühlberg. Er dürfe beim Gedenken im Friedhof von Neuburxdorf genauso wenig fehlen wie beim Gottesdienst am einstigen Lagergelände und den Reden am Hochkreuz. Sicher sei das vom Herrn Doktor entdeckte Gerinnsel nur harmlos, vermutet der ungeduldige Patient. Er müsse dringend wieder aufstehen, so viele seiner einstigen Kameraden seien schon gestorben.

Wurzener Gruppe für die Opfer des Stalinismus

12000 Menschen litten in Mühlberg. Zu Ost-Zeiten durfte er offiziell niemandem etwas darüber erzählen. Umso wichtiger sei es, nun nicht müde zu werden. Ein Volk, das seine Geschichte nicht ehrlich aufarbeitet, habe auch keine Zukunft, warnt Liebmann. Beim Mühlberger Gedenken im Vorjahr war er einer von nur noch 26 lebenden Veteranen. „Auch in unserer Wurzener Gruppe für die Opfer des Stalinismus werden wir immer weniger – da kommt es doch auf jeden einzelnen an“, betont der Großzschepaer in seinem Krankenbett. Es klingt, als werde er sofort aufstehen, sobald die Tür ins Schloss fällt.

Kommentar: Weltfriedenstag wichtiger denn je Die Mondlandung, die sich vor kurzem zum 50. Mal jährte, war in aller Munde. Immer wieder wurde er zitiert – der triumphale Satz von Neil Armstrong, des ersten Menschen auf dem Erdtrabanten: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.“ Kaum Beachtung findet dagegen der Rückschritt des Menschen, der die Menschheit an ihren Abgrund führte: Vor genau 80 Jahren erklärte Deutschland der Welt den Krieg. Die Bilanz: 60 Millionen Tote. Ungezählt das Leid der Hinterbliebenen, der Witwen, Waisen und Flüchtlinge. Ganz vergessen ist der Beginn des größten Massenabschlachtens auch im Landkreis Leipzig nicht. In Colditz legte die Linkspartei einen Kranz am ehemaligen Konzentrationslager nieder. Ebenfalls in der Schlossstadt bitten die Kirchgemeinden zum Friedensgebet. Und: Die Colditzer planen demnächst eine Fahrt in die polnische Partnerstadt. In Wurzen erklingt am Wochenende erstmals die 684 Kilo schwere Friedensglocke. Der Großzschepaer Joachim Liebmann will heute am Veteranentreffen in Mühlberg teilnehmen. Nie wieder Krieg, lautet seine Botschaft. Der 90-Jährige war damals noch ein halbes Kind, als er nach Kriegsende aus fadenscheinigen Gründen abgeholt und in Stalins Gulag verschleppt wurde. Er hat bitter erfahren müssen, dass das Sterben auch noch im Frieden kein Ende hatte. Er redet nicht im Hass über seine Peiniger – er weiß, dass es die Sowjetunion war, die den größten Blutzoll leistete. Vielleicht war der Weltfriedenstag noch nie so wichtig wie heute: Überall kriselt es, ob in Nahost oder Fernost – selbst im Osten Deutschlands, in Sachsen, vor unserer Haustür, geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Das Erinnern an früher kann helfen beim Nachdenken über morgen.

Von Haig Latchinian