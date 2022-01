Leipzig

Kümmert sich die Politik während der Pandemie genug um das Wohl von Lehrkräften? Befeuert Hans-Georg Maaßen mit seinen Äußerungen nur weiter die Impfskepsis? Und sind höhere Lebensmittelpreise gerecht? Das sagen die LVZ-Leser.

Ich vermisse ein Dankeschön an die Lehrerschaft

Zum Artikel „Schulen sollen weiter offen bleiben“ vom 6. Januar

Die Schulen sollen offenbleiben, um den Schülerinnen und Schülern ihr Bildungsangebot garantieren und soziale Kontakte aufrecht erhalten zu können. Niemand wird hier widersprechen. In der Diskussion der letzten Monate vermisse ich allerdings ein Statement oder ein Dankeschön der Politiker an das pädagogische Personal. Kulturminister Christian Piwarz wird nicht müde zu versichern, dass er nichts von Lüftungs- oder Filteranlagen hält, um die Versorgung mit frischer Luft sicherzustellen und die Virenfracht zu reduzieren – das Stoßlüften soll das Mittel der Wahl sein. Was befähigt Herrn Piwarz zu dieser Sicht? Und wer sorgt sich eigentlich um das gesundheitliche Wohlergehen der Lehrerinnen, die täglich viele Stunden mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt stehen, die im Falle von Grundschulkindern keine Masken tragen müssen? Wohlgemerkt: die Befreiung von der Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht gilt nur in Sachsen. In anderen Bundesländern tragen die Schüler Maske – so, wie es der Bundesgesundheitsminister und etliche Virologen empfehlen. Sorgen wir uns wirklich um das Offenbleiben der Schulen? Kommt Herr Piwarz als oberster Dienstherr der Lehrerschaft hier seiner Fürsorgepflicht nach? (Dr. Günter Glock, 04827 Machern)

Ins politische Abseits gestellt

Zum Thema „Maaßen verteidigt seine Impfskepsis“

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bringt sich wieder einmal bezüglich seiner impfkritischen Haltung ins Gespräch. Er behauptet jetzt, dass er als Kind einen Impfschaden erlitten habe und notoperiert werden musste. Unabhängig davon, dass es auch einem Arzt schwer fällt, mögliche Gründe für Notoperationen nach einem Impfschaden zu finden, würde sich ja dieser angebliche Impfschaden, auf eine andere Impfung als eine Coronaimpfung beziehen. Dass Herr Maaßen mit seiner Geschichte den Zauderern und ängstlichen Ungeimpften neues Propagandamaterial liefert, ist äußerst ärgerlich und sollte nun endlich dazu führen, Herrn Maaßen ins politische Abseits zu stellen. (Dr. Michael Burgkhardt, 04299 Leipzig)

Erst die Moral, dann das Fressen

Zum Thema „Steigende Lebensmittelpreise“

„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ formulierte einst Bertolt Brecht. Für den neuen Ernährungsminister Cem Özdemir scheint es umgekehrt wünschenswert – erst die Moral, dann das Fressen. Lebensmittel sollen teurer werden, meint er. Schnitzel und Rumpsteak also nur für die, die sowieso schon genug haben und Lebensmittel im Milliardenwert in die Tonne werfen. Weggeworfene Pausenbrote einerseits, Kinder, die ohne Frühstück in die Schule geschickt werden müssen, weil das Haushaltsgeld nicht mehr dafür langte, andererseits. Aber ist es damit getan, dass Ausgleichszahlungen angeboten werden? Dass bürokratische Hürden genommen werden und die Betroffenen erst „Bitte , bitte,“ sagen müssen, bevor sie was zu essen bekommen? Und nicht nur die Nahrungsmittelpreise steigen, sondern auch der Erdgaspreis steigt beinahe wie eine Wand. Demnächst müssen einkommensschwache Mieter womöglich auch noch im Kalten sitzen, weil ihnen der wegen unbezahlbarer Nebenkosten die Heizung abgedreht wird. (Adelheid Klaus, per E-Mail)

Maßnahmen entbehren der Logik

Zum Thema „Proteste gegen Coronamaßnahmen“

Da äußert die Grünen-Politikerin Gisela Kallenbach, dass es höchste Zeit würde, mit stillem Protest zu zeigen, dass eine Mehrheit unserer Stadtgesellschaft für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintritt.

Doch ähnlich, wie sich die Grünen in ihren Anfängen ganz besonders durch zivilen Ungehorsam auszeichneten, sind die aktuellen Proteste gegen die Maßnahmen zum „Gesundheitsschutz“ nichts anderes als ziviler Ungehorsam. Denn tatsächlich entbehrt es jeglicher Logik, getestete Menschen mit 2G plus in Geschäfte zu lassen und getestete Menschen ohne G nicht. (Karin Keil, per E-Mail)

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da, wo das Leben noch lebenswert ist

Zum Thema „Kneipensterben in der Coronapandemie“

Die momentane Situation in der Gastronomie lässt mich an ein Lied von Peter Alexander aus dem Jahre 1976 denken. „Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“ Was ist daraus geworden? Viele Kneipen sind schon verschwunden. Besonders im ländlichen Raum. Sollen jetzt weitere dem Lockdown zum Opfer fallen, nur weil man ständig die Regeln ändert? Sicher, diese Pandemie hat keiner herbei gerufen, aber man muss doch mal eine einheitliche Linie fahren und nicht so eine Zickzackpolitik. Heute so, morgen wieder anders. Wir müssen nun endlich mal alle an einem Strang ziehen. Die Menschen wollen Perspektiven und klare Regeln, die nicht ständig widerrufen werden. Und sie brauchen ihre „kleine Kneipe, wo das Leben noch lebenswert ist“. (Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ