Das große Zappeln am Markkleeberger See

Markkleeberg

Am Wochenende zog das beliebte Fischerfest Tausende Besucher an den Markkleeberger See. Erneut hatten die Wermsdorf Fisch GmbH und der Anglerverband Leipzig (AVL) ein Programm rund um die Welt der Wasserbewohner organisiert.

Zur Galerie Eindrücke vom Festwochenende

Das große Zappeln war beim Fototermin angesagt: Schwupp sprang ein großer Fisch wieder aus den Händen von Jürgen Etzold und landete auf dem Bootssteg. „Oh, ein Wels“, staunten die Schaulustigen. „Passt nur auf, dass er euch nicht die Flossen um die Ohren schmeißt“, warnte der Deutzener Fischereiwirtschaftsmeister augenzwinkernd. Zehn Kilo Lebendgewicht seien schließlich nicht zu unterschätzen. Ruhiger ließen es Stör, Hecht, Karpfen oder Maränen angehen, die ebenfalls beim Schaufischen mit Stellnetzen eingeholt wurden.

Angler stellen einheimische Fischarten vor

Mit einer kleinen Angel stand Isabell (10) am Ufer. Die Schülerin ist im Urlaub auf den Geschmack gekommen: „Ich war mit Papi im Faltboot unterwegs und habe geangelt.“ Zum Fischerfest ließ sie sich von Konrad Höhne vom Markkleeberger Angelverein „Oetzsch“ noch ein paar Kniffe zeigen. Doch nicht nur lebendige Fische standen im Mittelpunkt: Kleine Nachwuchsangler, wie die Geschwister Janne (5) und Jara (9), konnten ihr Geschick an Pappfischen ausprobieren: Einheimische Fischarten wurden vom AVL durch Spiele und Wissenstests vorgestellt. „Eine gute Idee“, lobte Mama Susi die festliche Kombination von Wasser, Wissensvermittlung und Wünschen. Denn Letztere blieben für Genießer natürlich nicht offen. Dank Frischfisch, Räucherfisch, Backfisch und Flammlachs wurde das beliebte Fest auch eins, das durch den Magen ging.

Besucher vom Bodensee haben Lob übrig

„Wir kommen jedes Jahr und essen erstmal Fisch“, stellten die beiden Markkleeberger Familien Jabin und Gimpel klar. Einen leckeren Flammlachs ließen sich Monika und Stefan Albert aus der Hopfenstadt Tettnang munden. Und was meinen die Besucher aus der Bodenseeregion zum Markkleeberger, dem „kleinen Bruder“? „Alles schön geregelt“, lobte Mediziner Stefan Albert die „neue Naherholung“ rund um Leipzig. Auch die Liebertwolkwitzer Sabine Geißler und Gudrun Hänsel sind vom Markkleeberger Fischerfest angetan: „Wir haben in der LVZ davon gelesen. Hier ist es abwechslungsreich. Erst haben wir einen Marktbummel entlang der Uferpromenade gemacht, danach eine Rundfahrt um den See und jetzt probieren wir Fisch.“

Finnischer Flammlachs gart zweieinhalb Stunden

Wer die Wahl hat, hat die Qual – oder besser – den kulinarischen Genuss: Denn einfach ein Gericht nach dem anderen probieren, lautete das Motto zahlreicher Festbesucher: Würzigen Lammlachs vom Holzbrett bereitete Marcel Reinhardt zu. Dabei kam zum kulinarischen noch das optische Vergnügen: Beim Garen am offenen Feuer konnte man dem Fachmann über die Schulter schauen. „Der finnische Flammlachs hat eine Garzeit von zweieinhalb Stunden – er schmeckt saftig; zudem bleiben alle Inhaltsstoffe enthalten“, machte der Schönwölkauer Appetit. Längst nicht das einzige visuelle Schauspiel: Mit Liebe, Geschick und Gewürzen bereitete Nico Kastner (19) Forellen am Grill zu. Die Schuppentiere stammen aus der Zucht vom Forellenhof Borna. „Forellen sind aufgrund ihres zarten Geschmacks beliebt; außerdem haben sie wenig Gräten, so Jürgen Etzold vom gleichnamigen Fischereibetrieb. Das maritime Volksfest am Markkleeberge See – im wahrsten Sinne eins zum Abheben, findet Ebbe (13) und sprang dank Bungee Trampolin hoch in die Luft.

Von Ingrid Hildebrandt