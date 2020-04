Das ist Sachsens Fahrplan für die Schulen

Dresden

Sachsen geht bei der Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Pandemie zur nächsten Stufe über. Nach der Rückkehr der Abschlussklassen sollen ab dem 6. Mai die Vorabschlussklassen der Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen an die Schulen zurückkehren dürfen. Ebenfalls geöffnet würden die 4. Klassen an Grund- und Förderschulen. Das gab Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Dienstag in Dresden bekannt. Man habe dabei bewusst einen Mittwoch gewählt, um den Schulen mehr Zeit zur Vorbereitung zu lassen.

„Wir wollen damit den Schülern, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss im kommenden Schuljahr vorzubereiten“, erläuterte der Minister. Dabei machte er auch klar, dass Klassen so aufgeteilt werden müssten, dass ein Mindestabstand zwischen den Schülern aufrechtzuerhalten sei. Ein Tragen von Masken sei zwar empfohlen, aber keine Pflicht. Deshalb könne dies auch nicht sanktioniert werden – beispielsweise durch den Ausschluss von Prüfungen.

Auch Grund- und Förderschulen betroffen

Die schrittweise Öffnung der Schulen betreffe neben der 4. Klassenstufe an Grund- und Förderschulen auch die Schüler der 8. Klassenstufe im Hauptschulbildungsgang und der 9. Klassenstufe im Realschulbildungsgang der Oberschulen. An den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen die Klassenstufen 8 und H 9 und an den Gymnasien die Schüler der Jahrgangsstufe 11. An Beruflichen Gymnasien geht es um die Jahrgangsstufe 12. Hinzu kämen Schüler in beruflichen Bildungsgängen, die im nächsten Jahr ihre Prüfungen ablegen.

Piwarz stellte in Aussicht, in einer nächsten Stufe des Fahrplans alle Klassen bis zu den Sommerferien wieder an die Schulen zu lassen. Er begründete das mit der derzeit fehlenden Interaktion zwischen Schülern und Lehrern, was letztendlich auch auf die Motivation drücke. Dabei sollen Möglichkeiten gefunden werden, Klassen zu teilen, um abwechselnd an der Schule oder zuhause zu lernen. Die Kultusminister der Länder seien sich in dieser Frage einig.

3. Stufe eventuell ab 24. Mai

Ein konkreter Termin dafür stehe noch nicht fest, allerdings sei der 24. Mai eine Option. Piwarz kündigte an, dafür in den kommenden Wochen einen Plan mit Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) zu erarbeiten. „Wir brauchen noch etwas Geduld. Wir brauchen noch etwas Zeit für die Vorbereitung“, bat der Kultusminister. Eine Notbetreuung bis zum Ferienbeginn sei allerdings keine Option.

Piwarz wollte auch nicht ausschließen, dass das neue Schuljahr dann wieder ähnlich mit Restriktionen beginne. Er gebe aber die Hoffnung nicht auf. Für die Kitas versprach er ebenfalls „Klarheit“ innerhalb der nächsten beiden Wochen. Allerdings sei bei kleinen Kindern die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln besonders schwierig. Der Anteil des Elternkreises der Anteil notbetreuter Kinder in Schulen und vor allem Kitas soll von derzeit landesweit 20 Prozent noch einmal behutsam erweitert werden.

Abschied von der 800-Quadratmeter-Regel

Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) kündigte an, dass es bei der Streitfrage um die Schließung von Geschäften über 800 Quadratmeter vermutlich am Donnerstag Lockerungen geben wird. „Das Mindeste, was in Sachsen auch passieren wird, ist, dass wir von der harten Regel weggehen“, versprach er. So sei auch eine Öffnung der Möbelhäuser ab 4. Mai geplant.

Der Wirtschaftsminister machte klar, dass ab Montag neben Friseuren nun auch noch Kosmetikstudios, Fußpflegeeinrichtungen und Tattoo-Studios öffnen dürfen. In Friseursalons sei man von der Regelung „20 Quadratmeter pro Kunde“ abgegangen. Hier soll nun gelten, dass der Friseur einen geschützten Bewegungsradius von 1,5 Meter haben muss.

Kabinett entscheidet am Donnerstag

Der Wirtschaftsminister ließ gleichzeitig wissen, dass sein Haus an einer Regelung für Shopping-Meilen und Einkaufscenter arbeite. Dort sei insbesondere der Umgang in Parkhäusern, Zugängen oder Fahrstühlen zu regeln. Wann eine Wiedereröffnung möglich sei, müsste jedoch auf der Ebene der Bundesländer einheitlich beschlossen werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung will das Kabinett am Donnerstag beschließen.

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hatten sich bis Dienstag nunmehr 4586 Menschen in Sachsen mit dem Corona-Virus infiziert und damit 19 als am Vortag. 151 fielen der Krankheit zum Opfer (Vortag: 148).

Von Roland Herold