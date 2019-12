Das ist Sachsens neue Regierung

Dresden

Am Freitag wurde in der sächsischen Landeshauptstadt die neue Regierung vereidigt. Die LVZ stellt das Kabinett vor.

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU, 44): Kretschmer ist seit 2017 Ministerpräsident von Sachsen und löste seinerzeit den zurückgetretenen Stanislaw Tillich ( CDU) ab. Durch seine häufigen Auftritte an der Basis wurde er in kürzester Zeit zum Hoffnungsträger seiner Partei. Kretschmer war zuvor Bundestagsabgeordneter und Vizechef der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung seiner Faktion. Er ist mit der einstigen MDR-Journalistin Annett Hofmann liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne im Grundschulalter und lebt in Dresden..

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulig ( SPD, 45): Dulig ist seit 2009 SPD-Chef in Sachsen und seit 2014 Wirtschaftsminister sowie Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Der gebürtige Plauener absolvierte eine Berufsausbildung zum Maurer mit Abitur und studierte danach Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der TU Dresden. Seit dieser Zeit ist er auch Landtagsabgeordneter. Dulig lebt in Moritzburg, ist verheiratet, Vater von sechs Kindern und auch Großvater von drei Enkelkindern.

Zur Galerie Am Freitag wurde in Dresden Sachsens neue Landesregierung vereidigt. Einige der Amtsträger waren bereits in der vergangenen Regierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), einige andere sind in der Koalition mit SPD und Grünen hinzugekommen.

Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft Wolfram Günther (Grüne, 46): Der studierte Jurist Günther ist aktiv in der Denkmalpflege unterwegs und Sprecher des Stadtforums Leipzig. Er ist seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags und dort seit 2018 Fraktionsvorsitzender der Grünen. Als Jurist beschäftigt sich Günther schwerpunktmäßig mit Umweltrecht und Baurecht. Wolfram Günther lebt in Königsfeld-Schwarzbach, ist verheiratet und hat vier Kinder.

Ministerin für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung Katja Meier (Grüne, 40): Die in Zwickau geborene und im Plattengebiet Eckersbach aufgewachsene Meier spielte seinerzeit den Bass in einer Punk-Band. Sie studierte nach dem Abitur in Jena, Tartu ( Estland) und Münster Politikwissenschaften. Seit 2015 sitzt sie im Landtag und beschäftigt sich vorrangig mit Themen wie Verkehrspolitik, Rechtspolitik, Gleichstellung und Demokratie. Meier lebt in Dresden.

Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Petra Köpping ( SPD, 61). Die gebürtige Thüringerin studierte Staats- und Rechtswissenschaft. Nach der Wende wurde sie Bürgermeisterin von Großpösna und später Landrätin. Sie ist seit Landtagsabgeordnete und seit 2014 Integrationsministerin. Bis 2016 war sie Vize-Chefin der Sachsen-SPD. Köpping gilt als Hoffnungsträgerin für viele, die sich nach dem Ende der DDR ungerecht behandelt fühlen. Sie ist verheiratet und hat aus früherer Ehe drei Kinder.

Staatskanzleiminister Oliver Schenk ( CDU, 51). Der Volkswirt, politische Beamte und Politiker Schenk wurde in Dachau geboren. Er leitete von 2002 bis 2005 das Büro des sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt. Mit dem Wechsel zu Stanislaw Tillich wechselte Schenk ins Innenministerium. Ab 2010 arbeitete er in verschiedenen Funktionen in der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin und im Bundesgesundheitsministerium. Kretschmer holte Schenk dann wieder zurück nach Dresden.

Minister des Inneren Roland Wöller ( CDU, 49). Wöller gilt als Allzweckwaffe in der Landespolitik. Der gebürtige Duisburger studierte in Berlin und Dresden Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. 1999 war er Chef des Leitungsbüros im Kultusministerium, 2007 wurde er Umwelt- und Landwirtschaftsminister, ein Jahr später Kultusminister. Diesen Posten warf er 2012 hin, weil er den Sparkurs der Regierung Tillich nicht mittragen wollte. Kretschmer holte ihn zurück und gab ihm das Schlüsselressort Inneres.

Minister der Finanzen Hartmut Vorjohann ( CDU, 56). Nach dem Rückzug des bisherigen Ressortchefs Matthias Haß soll nun der ehemalige Dresdner Finanzbürgermeister Vorjohann die schwarzen Zahlen im Kabinett zusammenhalten. Schon bei den Koalitionsverhandlungen war der Diplom-Volkswirt und Diplom-Politologe in der Arbeitsgruppe Finanzen mit am Tisch. Bis zur Ernennung als Minister war Vorjohann Beigeordneter für Bildung und Jugend in Dresden, von 1992 bis 2000 zudem auch schon Kämmerer der Stadt Leipzig. Vorjohann ist verheiratet und zwei Kinder.

Minister für Kultus Christian Piwarz ( CDU, 44). Der gebürtige Dresdner Rechtswissenschaftler Piwarz und ehemaliger Landeschef der Jungen Union war zunächst Referent in der Staatskanzlei und rückte 2006 in den Landtag nach. Zwischen 2009 und 2017 war er Vize-Fraktionschef und Parlamentarischer Geschäftsführer. Kretschmer machte ihn damals zum Kultusminister und ersetzte dabei den populären Dresdner Lehrer Frank Haubitz, den Tillich noch kurz vor dem Amtsende ernannt hatte.

Minister für Wissenschaft Sebastian Gemkow ( CDU, 41). Der gebürtige Leipziger Gemkow studierte unter anderem an der Uni seiner Heimatstadt Rechtswissenschaften. Später ließ er sich dort auch als Rechtsanwalt nieder. Gemkow sitzt seit 2009 im Landtag. 2014 wurde er von Ministerpräsident Tillich zum Justizminister ernannt. 2015 erfolgte ein Buttersäureangriff auf seine Wohnung. Gemkow kandidiert derzeit auch für das Amt des Leipziger Oberbürgermeisters..

Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch ( CDU, 54). Die gebürtige Erzgebirgerin begann 1988 als Verwaltungs-Betriebswirtin und Leiterin für Finanzen am Kreiskrankenhaus Annaberg. Später wurde sie Kämmerin und 2001 sogar Oberbürgermeisterin ihrer Heimatstadt. Im Jahre 2013 folgte die Kür zur Vize-Chefin der sächsischen Union, wo sie seither die starke erzgebirgische Fraktion vertritt. Ab 2014 amtierte Klepsch dann als Ministerin für Soziales und Verbraucherschutz des Freistaats.

Minister für Strukturentwicklung, ländlichen Raum und Bau Thomas Schmidt ( CDU, 58). Der gebürtige Burgstädter studierte bis 1987 an der Martin-Luther-Universität in Halle Agrarwirtschaft. Anschließend arbeitete er in verschiedenen landwirtschaftlichen Unternehmen. Seit 2004 ist er Landtagsabgeordneter. 2014 wurde er von Ministerpräsident Tillich zum Umwelt- und Landwirtschaftsminister ernannt. Schmidt gilt als besonders gut vernetzt in seiner Partei. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Von Roland Herold