Das ist über die Todesopfer des Terroranschlags in Halle bekannt

Liebe Fangemeinde, Freunde, Bekannte, Familie und Merseburger, gestern erreichte uns die Nachricht vom feigen Mord an Kevin in Halle. Zur gemeinsamen Andacht versammeln wir uns heute um 20 Uhr vor der Stadtkirche St. Maximi in Merseburg um an den Verstorbenen zu Gedenken, in dem wir Lichter und Blumen ablegen. Kommt gern vorbei, ihr seid nicht allein! In Tiefer Trauer DOMFALKEN MERSEBURG & LIBERTA CREW