"Das ist wie in einer Warteschleife": Wie Corona vier junge Sachsen ausbremste

Oschatz/Döbeln/Frankenhain

Laura Kopsch wäre gerade eigentlich in Kroatien. Vor dem Studienstart im Oktober hat die 19-Jährige noch was von der Welt sehen wollen. Zwei Monate waren für die Reise ans Mittelmeerland angesetzt, Ende April sollte es los gehen. Doch dann kam Corona und machte der 19-Jährigen Oschatzerin einen Strich durch die Rechnung.

Laura Kopsch : Arbeit im Hochbeet statt Sommer in Kroatien

Sie verbringt jetzt sehr viel Zeit zu Hause, erzählt sie. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr, dass sie nach dem Abitur anfing, hatte sie schon gekündigt, um die Reise machen zu können. Das wieder aufzunehmen, ginge jedoch auch nicht, erklärt Laura. Sie hat zu Beginn der Krise nicht geglaubt, welche Ausmaße es annehmen könnte und war optimistisch, doch noch fahren zu können. Einen Plan B hatte sie nicht. „Als das FSJ vorbei war, saß ich dann aber erstmal einfach nur zu Hause und hatte nichts zu tun.“

Laura Kopsch wollte jetzt eigentlich in Kroatien sein. Coronabedingt blieb sie aber in zu Hause in Oschatz. Quelle: Björn Meine

Freunde besuchen fiel ebenso flach wie Praktika oder ein Nebenjob: Die Situation ließ das nicht zu. Stattdessen hat sich ein Alltag eingeschlichen. „Ich helfe im Haushalt, mache auch viel Handarbeit und habe mir ein eigenes Hochbeet gebaut“, sagt Laura. Irgendwie müsse der Kopf ja beschäftigt werden.

Langsam kommt aber wieder Schwung in den Tag, sagt sie. Ab Oktober möchte sie studieren. Zusammen mit einer Freundin soll es dann in eine Wohngemeinschaft gehen, am liebsten in Leipzig. Laura ist jetzt auf Wohnungssuche und hofft, dass die Uni auch wie geplant losgeht und Corona nicht auch hier alles durcheinander bringt. Und sie denkt weiter. „Vielleicht mache ich dann ein Auslandssemester oder setze ein Jahr aus“, sagt sie. Um auch mal was anderes zu sehen.

Johann Landgraf : Von Südamerika in den sächsischen Landtag

„Es kam zwar anders als gedacht, aber das nicht ganz ungeplant“, erklärt Johann Landgraf aus Döbeln. Der 21-Jährige war gerade in Costa Rica, als auch dort die ersten Corona-Fälle gemeldet wurden. Bald folgte die Empfehlung zur Ausreise. „Und darauf Mitte März schließlich die unmissverständliche Aufforderung dazu“, erzählt Johann.

Johann Landgraf aus Döbeln findet, trotz umgeworfener Pläne, immer was zu tun. Quelle: Sven Bartsch

Das hieß auch: Ende seines entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes, Rückkehr nach Deutschland. Und: Aus der Traum von der geplanten Mittelamerika-Reise. Die war im Mai angesetzt, Corona kam dazwischen. Wer weiß, sagt er, vielleicht holt er das irgendwann mal nach.

Langweilig ist Johann aber jetzt auch nicht. Durch den geplanten vorzeitigen Abbruch seines Dienstes hat er sich bereits früh Gedanken gemacht, was er danach anfangen möchte. Seit Juni ist er täglich unterwegs nach Dresden. Er macht er ein Praktikum im sächsischen Landtag beim SPD-Generalsekretär Henning Homann. Ansonsten packt er auch mal bei seinem Vater in der Werkstatt mit an. Ab Oktober möchte er studieren, Politikwissenschaft in Dresden.

Milena Stets: Arbeit in der Bäckerei statt Fidschi-Inseln

Acht Monate war Milena Stets als Au-Pair in Neuseeland. Dann kam Corona und sie musste zurück nach Deutschland. Wieder Zuhause in Frankenhain bei Frohburg hat sie erstmal Zeit gebraucht. Einen Monat habe sie kaum was gemacht. Ihre Pläne für den Sommer: Durch Corona unmöglich geworden. Einen Job finden? Auch nicht das leichteste während einer Krise. „Das ist wie in einer Warteschleife“, erklärt sie.

Geplant hat Milena anders. Nach dem Aufenthalt in Neuseeland wollte sie nach Fidschi. „So schnell kommt man dort ja auch nicht mehr hin“, sagt sie. Danach, zurück in Europa, hatte sie einen Job in einem italienischen Hotel in Aussicht.

Milena Stets aus Frankenhain: Statt Fidschi ist es jetzt ein Job im Freibad geworden. Quelle: privat

Drei Monate sollte sie die Kinderbetreuung übernehmen, bevor es an die Uni geht. Das Hotel hat jetzt jedoch geschlossen. Die Bewerbungen für die Universitäten hängen in der Luft. Das Jahr hatte sie sich anders vorgestellt. „Man hat dieses eine Jahr, ohne Verpflichtungen und mit so vielen Möglichkeiten und jetzt sind wir den ganzen Sommer Zuhause“, erklärt sie. „Aber ich weiß jetzt auch, dass man mit wenig Optionen auch neue Pläne machen kann.“ Sie beweist es selbst: Wenn sie nicht gerade in einer Bäckerei arbeitet, ist Milena als Rettungsschwimmerin im Freibad.

Luise Brabetz : Zeit für Wohnungssuche statt Bulli-Tour

Ihren Bulli haben sie an einen Kumpel verliehen, bevor es auch für Luise Brabetz und ihren Freund von Neuseeland zurück nach Deutschland ging. „Mit dem Auto wollten wir eigentlich die beiden Inseln erkunden“, erzählt die 18-Jährige aus Oschatz. Doch daraus wurde nichts. Seit Mitte April ist Luise wieder in Deutschland.

Trotz verkürzter Zeit in Neuseeland hat Luise Brabetz aus Oschatz dort viel erlebt. Quelle: Privat

Viel über das, was sie verpasst hat, nachdenken möchte sie nicht. „Aber wir sind froh, dass wir uns gegen das Aussitzen entschieden haben“ sagt sie. Ein spannender Alltag ist jedoch aktuell Fehlanzeige „Es ist schon langweilig, ich habe kaum was richtiges zu tun.“ Das ändert sich bald: Luise steht, wie viele junge Menschen, gerade vor einem neuem Lebensabschnitt. Sie will im Herbst Biochemie studieren. Heidelberg oder Mannheim sollen es werden, für die Wohnungssuche hat sie jetzt Zeit. Und ab Juli auch einen Job.

Von Vanessa Gregor