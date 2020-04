Dresden

Die coronabedingte Zwangspause ist auch für prominente Künstler in Sachsen eine Herausforderung. Obwohl ihnen berufliche Auszeiten ganz vertraut sind, nagt die Kontaktsperre am Gemüt. Dafür bleibt nun viel Raum für Dinge, die bisher an Zeitmangel gescheitert sind - und Engagement in eigener Sache oder für Andere.

„Das Schwierige an der jetzigen Krise ist die Ungewissheit, wann es denn wieder weitergehen wird und wie das dann aussehen kann“, sagt Schauspieler und Sänger Christian Friedel (41, „Babylon Berlin“). Er wagt mit seiner Band Woods of Birnam (WOB) ein „spannendes Experiment“: die Aufnahme eines Albums separat im jeweiligen Homeoffice zu „Macbeth“. Die Premiere des von ihm am Staatsschauspiel Dresden inszenierten Shakespeare-Klassiker wurde wegen der Pandemie verschoben.

Christian Friedel genießt die Natur

Neben einem Dutzend Vorstellungsausfällen sowie unterbrochenen Dreharbeiten steht auch das dritte bandeigene Festival „Come to the Woods“ in den Sternen. „Das sind nicht nur finanzielle, sondern auch künstlerisch in schwierige Zeiten“, sagt Friedel. Däumchen dreht er deshalb nicht. „Ich mache viel Musik, lese und genieße die Natur.“ Und er engagiert sich für Kollegen wie Live-Crews, die wegen der vielen Konzertausfülle besonders auf Unterstützung angewiesen sind.

Die Dresdner „Tatort“-Kommissarin Karin Hanczewski (38) geht spazieren und macht Yoga, meditiert, liest und spricht viel mit Freunden. „Das ist eine zu intensive Zeit, um sich mit meinem Schauspielersein zu beschäftigen.“ Ihre TV-Kollegin Cornelia Gröschel (32) spricht von einer „klassischen Nichts-Tun-Phase“. Über Internet und per Telefon hält sie Kontakt zu Familie und Freunden. „Jetzt wird ein bisschen häufiger geskypt.“ Und erstmals eine Familien-Videokonferenz ausprobiert. „Nervig wäre es, wenn es über Monate so bleibt.“

Wolfgang Stumph wir ein „bisschen zappelig“

Schauspieler Wolfgang Stumph (74, „Stubbe - Von Fall zu Fall“) nimmt die Sache gelassen. „Als Freischaffender bin ich selbst und ständig eigentlich immer im Homeoffice“, sagt er. Dort würden auch sonst in dreh- und probenfreier Zeit die Dinge entwickelt, die dann ins TV oder auf die Bühne kommen. Aber: „Langsam ist mir zu viel vorbereitet, was endlich anlaufen muss.“

Auch die Verschiebung ins Ungewisse „macht einen ein bisschen zappelig“. Noch sei alles im grünen Bereich. „Und mir kann ja das Wasser bis zur Unterlippe stehen, Hauptsache, es macht Keener Wellen.“ Dank Internet sei die Familie verbunden miteinander. „Wir sehen uns bei Facebook und Skype.“ Und die Tochter und Kollegin Stephanie (35) sehen sie freitags im TV, dank der ZDF-Fernsehserie „Der Alte“. „Wir haben sie jetzt jede Woche einmal 90 Minuten zu Hause - ohne Abstand.“

Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich (75) hat endlich Zeit fürs Kochen. „Ich wollte ja immer schon weniger machen, jetzt klappt das zwangsweise.“ Und mit der Isolation komme er besser zurecht als gedacht. „Ich koche nun öfter, habe ja Familie im Haus.“ Aber zu den beiden kleinen Enkelinnen muss er leider Abstand halten. „Die sehe ich, wenn sie draußen spielen, dann gucke ich aus dem Fenster.“ Das sei schmerzlich, aber er sei da konsequent. „Dann werfe ich Schokolade in den Garten.“

