Das sagt Leipzigs Virologin zum mutierten Coronavirus

Leipzig

Mit konkreten Einschätzungen zu neuen Varianten des Coronavirus, die vor allem in Großbritannien und Südafrika für Aufsehen sorgen, hält sich Dr. Corinna Pietsch zurück. Es würden noch nicht ausreichend Informationen und Analysen vorliegen, sagt die kommissarische Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Pietsch geht aber davon aus, dass sich das veränderte Virus weiter verbreiten wird. Inwiefern es auch in anderen Regionen dominant werde, lasse sich noch nicht sagen.

Expertin geht nicht von geringerer Wirksamkeit von Impfstoffen aus

Hoffnung macht Pietsch mit Blick auf die weitere Wirksamkeit der Impfstoffe. Die beobachteten Virusvarianten zeigten zwar punktuelle Veränderungen an der Oberfläche. Das Immunsystem erkenne aber nicht nur eine einzelne Position, sondern viele weitere Strukturen sowie Abschnitte des Virusproteins. Deshalb sei „aktuell nicht davon auszugehen, dass die Wirksamkeit von Impfstoffen, die dem Immunsystem große Abschnitte des Spikeproteins präsentieren, beeinträchtigt wäre“, sagt Pietsch. „Das trifft auch auf die Impfstoffe von Biontech/ Pfizer und Moderna zu.“

„In der Erbgut-Sequenz auffällig“

Die beobachteten Viren seien in der Erbgut-Sequenz auffällig, so die Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Die Mutationen könnten Einfluss auf die Anheftungsfähigkeit des Virus an die und das Eindringen in die Zelle haben. „Was das für die Übertragungsfähigkeit des Virus bedeutet, ist aber noch nicht geklärt und wird aktuell weiter untersucht“, erklärt Pietsch.

Rätsel um gehäuftes Auftreten in einer Region

Ein kausaler Zusammenhang von Mutation und gehäuftem Auftreten sei noch nicht belegt. Möglich sei, dass das gehäufte Auftreten der Variante ein Ergebnis der Veränderungen des Viruserbguts ist – im Sinne einer besseren Übertragungsfähigkeit. „Gerade weil es sich bislang nur um einen umschriebenen geografischen Bereich handelt, in dem diese Virusvariante vorherrschend ist, ist es aber genauso möglich, dass das gehäufte Auftreten Folge einer Summe von besseren Übertragungsgelegenheiten ist“, erklärt Pietsch. Das könne an besonders vielen Infektionsketten durch viele Sozialkontakte liegen oder auch an zufälligen Super-Spreading-Events.

Einfluss auf Lage in Kliniken noch unklar

Die epidemiologische Bedeutung der Virusvariante könne man noch nicht einschätzen – und „somit auch nicht ihren möglichen Einfluss auf die Situation in unseren Kliniken“. Die angespannte Lage in den Kliniken, gerade in Sachsen, müsse aber für alle Anlass sein, die gegen das Virus gerichteten Eindämmungsmaßnahmen konsequent zu befolgen – unabhängig von der neuen Variante.

Von Björn Meine