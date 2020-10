Das sind Sachsens neue Corona-Stufen-Regeln

Dresden

Sachsen bekommt ab Samstag eine neue Corona-Schutzverordnung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wieso gibt es schon wieder eine neue Corona-Schutzverordnung, die aktuelle gilt doch noch bis 2. November?

Das ist richtig. Die rasch steigenden Fallzahlen in den vergangenen Tagen haben die sächsische Landesregierung allerdings alarmiert und genötigt, früher zu handeln. Am Mittwoch wurden 611 Neuinfektionen registriert, die Gesamtzahl stieg damit auf 11.263 Fälle. Besonders betroffen: der Erzgebirgskreis (131 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (71). Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) sagt: „Die Infektionslage in Sachsen ist ernst, die Zahlen steigen deutlich.“

Neuer Stufenplan

Was ist das Kernstück der neuen Verordnung?

Im Zentrum steht ein Stufenplan, der sich an der Zahl der Neuinfektionen orientiert. Steigen diese innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf über 35 im Landkreis oder der kreisfreien Stadt, kommt es zu ersten Einschränkungen. Ab 50 Neuinfektionen und Stufe 2 werden die Einschränkungen weiter erhöht. Städte und Kreise erhalten so einen Mindestrahmen, über den sie aber – verschärfend – hinausgehen können. (Hier alle aktuellen Zahlen für Sachsen im Überblick)

Wo muss künftig die Mund-Nasenschutzmaske getragen werden?

Der Mund-Nasenschutz muss ab Stufe 1 künftig an öffentlichen Orten getragen werden, „an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen“, also beispielsweise in Bus, Bahn, Geschäften oder auch auf öffentlichen Plätzen. Genaueres legen Städte und Kreise fest. Ab Stufe 2 kommen Einrichtungen mit regelmäßigem Publikumsverkehr und Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen oder Arztpraxen noch hinzu.

Gaststätten müssen früher schließen

Was ist mit den Schulen?

In den Schulen soll es auf dem Gelände und im Schulgebäude, nicht aber im Unterricht eine Maskenpflicht geben.

Was bedeutet das für die Gastronomie?

Für die Gaststätten heißt das, dass in Stufe 1 ab 23 Uhr (und dann bis 5 Uhr des Folgetages) die Sperrstunde beginnt. Dann darf auch kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. In der Stufe 2 gilt sie bereits ab 22 Uhr.

Viele Infektionen im Privatbereich

Welche Einschränkungen gibt es bei Familienfeiern?

Im öffentlichen und privaten Raum sind in Stufe 1 Feiern nur noch mit maximal 25 Teilnehmern erlaubt. Ab Stufe 2 dürfen noch maximal zehn Teilnehmer aus zwei Hausständen zusammen sein. Falls der Inzidenzwert nicht binnen zehn Tagen unter 50 fällt, wird das auf fünf Personen begrenzt.

Warum wird gerade dort verschärft?

Weil viele Infektionen derzeit im privaten Umfeld entstehen. Familienfeiern, Feste und ähnliche Veranstaltungen führten zu Leichtsinn, moniert Köpping. Seien es vor Wochen noch Jugendliche auf Partys gewesen, so erfolge nun die Weiterverbreitung des Virus auch über solche Familienfeiern.

Konzerte mit bis zu 250 Besuchern

Was ist mit Veranstaltungen wie Konzerten oder Theater?

Hier dürfen in Stufe 1 im Außenbereich maximal 250 Personen und im Innenbereich maximal 150 Personen zusammenkommen. Ausnahmen bedürfen eines Extra-Hygienekonzeptes. Ab Stufe 2 liegt die Schwelle bei 100 Personen.

Ab wann werden Kontakte nachverfolgt?

Ab Stufe 1 muss die Kontaktnachverfolgung in Hotels, Gastronomie, Pensionen und Bildungseinrichtungen stattfinden. Ausgenommen sind Geschäfte, Läden und Verkaufsstände.

Krankenhäuser haben Kapazitäten

Welche Institutionen sind besonders betroffen?

53 Schulen und Kitas, 20 Krankenhäuser, 19 Pflegeheime und 5 Arztpraxen.

Droht nun eine Überlastung der Krankenhäuser?

Nein, von rund 25.000 vorhandenen Intensivbetten sind erst 45 belegt. Derzeit befinden sich 314 Patienten wegen Covid-19 in Kliniken.

Verordnung gilt bis Ende Januar

Was ist mit der Prostitution?

Für Stufe 1 gilt weiterhin, dass Prostitution ohne Gewährung von Geschlechtsverkehr möglich ist. Ab Stufe 2 fällt allerdings auch das weg.

Ab wann und wie lange soll die neue Verordnung gelten?

Die neue Verordnung soll ab Sonnabend (24. Oktober) und dann bis zum 25. Januar gelten.

