Leipzig/Dresden

Am Donnerstag vermeldet das sächsische Staatsministerium nur noch in einem Landkreis des Freistaat einen gesamten Inzidenzwert über 200. Der Landkreis Mittelsachsen liegt derzeit bei einer Inzidenz von 220. Das Corona-Virus befindet sich, mit Beginn der neuen Corona-Schutzverordnung, weiter auf dem Rückzug. Um das Infektionsgeschehen transparenter zu machen, schlüsselt das Sächsische Sozialministerium die Inzidenzwerte einzeln für alle Städte und Gemeinden in Sachsen auf. Der wichtige Kennwert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Virus infiziert haben.

Die niedrigste Inzidenz auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte hat Chemnitz – als einzige Kommune in Sachsen liegt die Stadt unter einem Inzidenzwert von 100. Auf 100.000 Einwohner kommen in Chemnitz nur noch 80 Infektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Anzeige

Alle sächsischen Gemeinden im Detailblick: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in ihrem Wohnort

Inzidenz liegt im Corona-Hotspot Sachsen bei 141

Sachsenweit wurden laut aktueller Berechnung am Mitttwoch 141 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gezählt. Der Inzidenzwert im Freistaat nimmt damit weiter ab. In ganz Deutschland lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 98,1 – auch der bundesweite Wert wird kleiner.

Bislang hatte das sächsische Sozialministerium die Inzidenzwerte nur für die gesamten Landkreise und die kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz ausgewiesen. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Gemeindewerte aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerzahlen nur bedingt vergleichbar seien, um Aussagen über die Schwerpunkte der Pandemie zu treffen. Sie geben aber einen Einblicke, wo verhältnismäßig viele Infektionen auftreten.

Die 10 Orte in Sachsen mit der höchsten Corona-Inzidenz 1. Steinberg (Inzidenz: 766 / Vogtland) 2. Oderwitz (Inzidenz: 700 / Kreis Görlitz) 3. Käbschütztal (Inzidenz: 621 / Kreis Meißen) 4. Königshain-Wiederau (Inzidenz: 574 / Kreis Mittelsachsen) 5. Großschweidnitz (Inzidenz: 556 / Kreis Görlitz) 6. Nünchritz/Glaubitz (Inzidenz: 544 / Kreis Meißen) 7. Auerbach (Inzidenz: 530 / Erzgebirge) 8. Trebsen/Mulde (Inzidenz: 524 / Kreis Leipzig) 9. Rietschen (Inzidenz: 514 / Kreis Görlitz) 10. Königsbrück (Inzidenz: 507 / Kreis Bautzen) Quelle: Sächsisches Sozialministerium, Stand 27.1.2021

Mehr Gemeinden halten die Null

Durch Meldeverzögerungen, beispielsweise wenn viele Neuansteckungen in kurzer Zeit an die Behörden übermittelt werden, kann es schnell zu einer Verschiebung der Inzidenzen kommen. Ebenso sind weiße Flecken auf der Hotspot-Karte möglich. Am Mittwoch vermeldeten 24 Gemeinden in Sachsen keine neuen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen, viele weiter Kommunen bleiben bei einer einstelligen Zahl von Infektionen.

Mehr zum Thema: Die aktuelle Corona-Lage in Leipzig und Sachsen im Live-Ticker

Von LVZ