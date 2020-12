Das sind die 13 Impf-Zentren in Sachsen

Leipzig/Dresden

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) ist erleichtert. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung des Corona-Virus sei getan. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt es nun eine geeignete Liegenschaft für die Durchführung der Impfungen und mindestens ein mobiles Impfteam, etwa für Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Der Beginn der Impfung gegen Corona sei ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Pandemie, so die Ministerin.

Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen ( DRK) hatte im Auftrag des Freistaates gemeinsam mit weiteren Partnern in den vergangenen Wochen die Standorte ausgewählt und eingerichtet. Nun ist es geschafft. Mitte Dezember war auch als Termin genannt worden.

Das sind Standorte der Impfzentren :

•Stadt Dresden: Messe Dresden

•Stadt Leipzig: Neue Messe Leipzig

•Stadt Chemnitz: Netto Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Straße 6

• Landkreis Bautzen: Sporthalle am Flughafen

•Erzgebirgskreis: Festhalle Annaberg-Buchholz

• Landkreis Görlitz: Messehalle Löbau

• Landkreis Leipzig: ehemaliger Aldi Markt Borna

•Landkreis Meißen: Sachsen-Arena Riesa

• Landkreis Mittelsachsen: Mittweida über Simmel (ehemaliges Einkaufszentrum)

• Landkreis Nordsachsen: Stadthalle Belgern

•Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Aldi Pirna Jessen

•Vogtlandkreis: Spektrum Treuen/Eich (ehemaliger Baumarkt)

• Landkreis Zwickau: Stadthalle Zwickau

Die ersten Impfzentren seien damit grundsätzlich betriebsbereit. Nach Auskunft des Bundesministers für Gesundheit könnten um den Jahreswechsel 2020/2021 erste Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. „Alle Bundesländer, so auch Sachsen, werden mit dem Eintreffen der ersten Impfstoffdosen mit den Impfungen beginnen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Priorisierung folge Sachsen dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Danach sollen alle Länder die Empfehlung der Ständigen Impfkommission anwenden.

Zuerst wird in den Altenheimen geimpft

Danach werden mit den ersten 25 000 Impfdosen die Bewohner und das Personal von Alten- und Pflegeheimen geimpft. Auch das Personal, das einem besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen ausgesetzt ist sowie Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen hat, wird bevorzugt geimpft. Zudem ist das Personal der Impfzentren prioritär mit vorgesehen. Dies würden zunächst überwiegend mobile Teams übernehmen.

Impfstart Ende des Jahres

In der Pressemitteilung heißt es, dass die Impfzentren erst nach der zweiten Impfstofflieferung, im Januar 2021, ihre Tätigkeit aufnehmen sollen. Köpping kündigte jedoch an, dass mit den Impfungen schon vor dem Jahresende begonnen werden kann. Die mobilen Impfteams sollen zunächst Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen versorgen sowie Beschäftigte in Krankenhäusern. Erst anschließend sollen die Impfzentren bedient werden.

Die verbliebene Zeit soll unter anderem für die Einstellung und Schulung von Personal genutzt werden. Das DRK sucht noch personelle Verstärkung. Auch müssten einige Zentren noch fertig eingerichtet werden.

Zentrales Impfstofflager benannt

Der Freistaat Sachsen habe dem Bund auch ein zentrales Lager für die Anlieferung des Impfstoffes genannt, das alle Voraussetzungen erfülle, heißt es weiter aus dem Sozialministerium. Von dort werde der Impfstoff an die Impfzentren verteilt. Aus Sicherheitsgründen wird der Standort nicht bekannt gegeben.

Köpping : Noch ist eine Anmeldung nicht möglich

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping unterstreicht: „Der Beginn der Impfung ist für uns ein wichtiger Schritt, die Pandemie zu überwinden und wieder ins normale Leben zurückzufinden.“ Sie danke allen, „die uns bei der Einrichtung der Infrastruktur der Impfzentren unterstützt haben“.

Es freue sie auch, dass schon viele Bürgerinnen und Bürger ihre Impfbereitschaft bekundet hätten. „Noch aber ist eine Anmeldung nicht möglich“, so die Ministerin. Abhängig von der Menge des Impfstoffes, die Sachsen vom Bund erhalte, werde zügig mit der Impfung begonnen. „Ich muss daher um Geduld und Verständnis bitten, dass nicht jeder Impfwillige sofort zum Zug kommen wird. Wir werden aber kontinuierlich darüber informieren, welche Gruppen die Möglichkeit der Impfung erhalten.« Es werde dann ein Website freigeschaltet.

Von Anita Kecke