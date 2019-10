Das sind die Gewinner und Verlierer der A72 in Espenhain

Espenhain

Es gibt Futter. Die kleinen und großen Goldfische schnappen nach den Leckerbissen, die ihnen Christian Schlegel in den Teich wirft. Der 66-Jährige steht in seinem liebevoll gepflegten Garten am kleinen Gewässer, schaut lächelnd den Tieren zu – und lauscht.

Es ist später Montagnachmittag gegen 17 Uhr. Normalerweise wird sein Grundstück in der Straße des Friedens in Espenhain, einen Steinwurf von der B95 entfernt, zu dieser Zeit vom Feierabendverkehr zugedröhnt. Jetzt ist es anders. Er hört Autos, auch mal einen Laster, doch dann ist es still. Wieder Autogeräusche und wieder Stille.

Ungewohnte Ruhe in der Straße des Friedens in Espenhain

„Das kannten wir bisher nicht“, sagt Schlegel. In Espenhain seien die Laster quasi dauernd durchs Schlafzimmer gefahren. Seit rund 40 Jahren teilt die vierspurige Bundesstraße den Ort. Zu DDR-Zeiten hielt sich der Verkehr noch in Grenzen, das änderte sich nach der Wende.

Der Blitzer in Espenhain gehört bald der Vergangenheit an. Quelle: Andreas Döring

Viele konnten sich nun ein Auto leisten. Bald rauschte der Verkehr fast Tag und Nacht durch den Ort. Die Dorfbewohner konnten kaum noch ihre Straße überqueren. Sicher war es nur durch die Fußgängerunterführung.

Es kam zu Unfällen, mindestens fünf Fußgänger sollen in den frühen 1990er Jahren gestorben sein. Später wurden Leitplanken aufgestellt, auch eine Ampel installiert – seitdem gab es keine Todesopfer mehr. Doch die Lebensqualität litt, Anwohner zogen fort. Lebten zur Wende noch 2400 Menschen im Ort, sind es heute rund 800.

Und hier sehen Sie ein Video vom Lärm in Espenhain vor der Autobahn:

Ortsumfahrung kam viel später als geplant

Christian Schlegel schwamm damals gegen den Strom. Er zog 1995 mit seiner Familie von Leipzig nach Espenhain. Seine Freunde waren entsetzt, dass er in dieses „Drecksnest“ wollte. Doch er war überzeugt von der guten Zukunft dieses Landstrichs mit all den Seen und der Autobahn, die Entlastung für seinen neuen Wohnort bringen soll.

Lebt jetzt viel ruhiger: Christian Schlegel aus der Straße des Friedens in Espenhain füttert seine Goldfische im Gartenteich. Quelle: Claudia Carell

Nun hat es viel länger gedauert als geplant. Aus der Fertigstellung 2006 wurde 2019. Seit 2. August dieses Jahres ist die A72 zwischen Borna und Rötha in Richtung Borna befahrbar und seit vergangenem Mittwoch nun auch in Richtung Rötha. „Es ist kein Vergleich. Sicher, man hört noch Autos, aber wir haben zwischendurch eine Ruhe, die es früher nicht gab“, sagt er.

Für den Ort sei das eine „Riesenchance“. Die Straße habe das Dorf über Jahrzehnte geteilt. „Wenn die B95 auf eine zweispurige Straße zurückgebaut ist, kann Espenhain wieder richtig zusammen wachsen“, sagt Schlegel, der Vorsitzender der Siedlergemeinschaft ist. Der Verein will den Zusammenhalt im Dorf und die Zusammenführung der getrennten Ortshälften fördern.

Thema B 95 bewegt die Gemüter

Das Thema B95 bewege die Gemüter, auch die aktuellen Veränderungen werden oft diskutiert. „Bei uns in der Siedlung sind die Meinungen durchgängig sehr positiv“, meint er. Es sind die Gewinner der Autobahn.

Das bestätigt eine Anwohnerin in der Nähe: „Wir können jetzt nachts wieder durchgängig bei offenem Fenster schlafen.“ Das war bisher ein Problem. Spätestens am frühen Morgen, so gegen halb vier, musste sie die Fenster selbst im Hochsommer schließen. „Schlafen war unmöglich bei dem Krach der Laster, besonders bei denen, wo die Container an den Ketten hängen, das scheppert fürchterlich. Auch mit den Motorrädern war es ganz schlimm, egal ob tagsüber oder nachts.“ Daher sei sie „sehr froh“ über die Veränderung.

Obstverkaufsstelle verliert Kunden

Doch es gibt auch Verlierer. Ilona Enge kehrt den Hof vor der Obst- und Gemüseverkaufsstelle direkt an der Bundesstraße, wo der Blitzer in Richtung Borna steht. Neben ihr türmen sich die Kürbisse. Äpfel und frische Hauspflaumen warten auf Kunden. Doch es ist keiner da. „ Tote Hose“, sagt die Angestellte, die seit 24 Jahren hier arbeitet. „So was habe ich noch nie erlebt.“

"Hier ist tote Hose, seit die Autobahn da ist", sagt Ilona Enge von der Obst- und Gemüseverkaufsstelle in Espenhain. Sie hat bisher kaum Kürbisse verkauft. Quelle: Claudia Carell

Keine Frage: Die Autobahn stiehlt ihr die Kunden, meint sie. Der Verkaufsstand lebte bisher von den vielen Pendlern, die fix mal anhielten, um Obst und Gemüse mitzunehmen. Jetzt rauschen sie auf der A72 vorbei.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer seien die Herbstferien. Viele Familien sind im Urlaub, vielleicht kommen ab Montag wieder mehr Kunden, hofft sie. Sonst würden in der Kürbis-Saison mehr als 200 Exemplare über ihren Ladentisch gehen, derzeit hat sie gerade mal 17 verkauft.

Ärger wegen Wildschweinen

Auch privat ärgert sie die Autobahn mächtig. Die Trasse habe ihrer Meinung nach die Wege und Nahrungsbeschaffung der hiesigen Wildschweine verändert. Die Tiere landen jetzt in ihrem Gehege für Zicklein und Lamas, zerstören Zäune und Gelände. Dies zu verhindern oder zumindest einzuschränken, sei immens aufwendig. Sie fühle sich mit dem Problem allein gelassen, es würde niemanden interessieren, sagt sie verärgert.

Ein Stück weiter ist die Fleischerei Vockert, bei Pendlern beliebt für ihr Imbissangebot. Auch dort ist der Parkplatz relativ leer, nur zwei Autos stehen da. „Na, wir merken das schon mit der Autobahn“, sagt Chefin Jana Seiferth. „Aber es ist okay.“

Lkw-Fahrer kommen trotzdem in die Fleischerei

In Richtung Borna, also auf „ihrer Seite“, sei die A72 ja schon seit August offen. „Viele Lkw-Fahrer kommen aber trotzdem und essen bei uns Mittag“, meint sie. Deshalb hat sie auch jetzt keine Zeit viel zu reden – sie muss Erbseneintopf kochen.

Auf das Fitness-Studio ein Stück entfernt hat die Autobahn bisher keine Auswirkungen. „Wir haben Stammkundschaft, das läuft entspannt“, sagt Trainerin Sarah Wolfermann. Ihre Kunden kommen aus Espenhain und den umliegenden Orten. Einige hätten erzählt, dass es gar nicht so einfach sei, sich bei all den neuen Schildern und Routen im Zusammenhang mit der Autobahn zurechtzufinden.

Bewohner im Alt-Dorf hören Autobahnlärm

Nicht für alle Espenhainer ist der Straßenverkehr leiser geworden. Gisela Ritschel geht mit ihrem Hund spazieren. Sie lebt im Alt-Dorf, also auf der Seite des Ortes, an der nun in relativ kurzem Abstand die Autobahn vorbei führt. „Das hören wir natürlich, es ist ein permanentes leises Rauschen“, sagt sie und bedauert, dass es keine Lärmschutzwand gibt. Allerdings: Auch den lauten Verkehr der B95 habe sie zuvor gehört, „das ist jetzt eindeutig weniger geworden“.

Blitzer verschwindet „Die stationäre Messanlage in Espenhain wird diese Woche außer Betrieb gesetzt und künftig am Standort Naunhof errichtet“, sagte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf LVZ-Anfrage am Mittwoch. So haben sich die Auto-Zahlen entwickelt: Im Julidieses Jahres konnten in Fahrtrichtung Borna auf der Spur 1 knapp 317.000 Durchfahrten registriert werden, bei denen es 2189 Überschreitungen gab. Auf der Spur 2 wurden 175.000 Durchfahrten mit 2381 Überschreitungen verzeichnet. Im Augustdagegen – als auf diesem Teilstück die A 72 in Richtung Borna schon freigegeben war – wurden auf der Spur 1 knapp 106.000 Durchfahrten mit Null Überschreitungen registriert, auf der Spur 2 waren es 26.000 Durchfahrten mit 1103 Überschreitungen. Die Zahlen für September, also nach der Urlaubszeit: Spur 1 mit 198.000 Durchfahrten und Null Überschreitungen und Spur 2 mit 69.000 Durchfahrten und 2247 Überschreitungen. Darüber informierte das Landratsamt. Eine abschließende Aussage zur Fahrtrichtung Leipzig könne nicht gegeben werden, da die Autobahn erst am Mittwoch frei gegeben wurde, so Laux.

Der Autoverkehr rund um Espenhain wird sich noch einmal verändern, wenn die A72 bis Leipzig fertig ist, vermutet Christian Schlegel. Aktuell ist das 2026 geplant. Durch die Baustellen auf der B95 würden jetzt noch viele Autofahrer, die in Richtung Chemnitz wollen, von der A38 eher abfahren und den Weg über Störmthal nehmen.

Dabei kommen sie in Espenhain raus – und fahren häufig durch den Ort, um dann später auf die Autobahn zu kommen. Ansonsten müssten sie ein Stück zurück fahren bis Espenhain-Nord. „Bisher machen das viele nicht. Es könnte sein, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt“, meint er. 2026 müsste es dann noch ruhiger in seinem Wohnort werden.

Feuerwehr beim Autobahn-Unfall

Für die Feuerwehr aber wahrscheinlich nicht. Kaum war die Autobahn in beiden Richtungen frei, rückten die Kameraden am Donnerstag zum Unfall auf die neue Trasse aus, seitdem hat es dort schon mehrmals gekracht.

Bereits im Vorfeld hat sich die Wehr mit 23 Kameraden für die A72 gewappnet. „Wir haben uns mehr Absperrmaterial besorgt und auch die Ausbildung beinhaltet jetzt verstärkt Dinge, die wir für Einsätze auf der Autobahn brauchen“, sagt der 32-jährige Wehrleiter Stefan Bobilow.

Seiner Meinung nach werden sich die Einsatzorte verlagern. Rückte die Wehr bisher zu vielen Unfällen auf der B95 aus, werde das jetzt verstärkt die Autobahn sein.

Von Claudia Carell