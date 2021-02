Mitteldeutschland

So wechselhaft die Wetteraussichten, so vielschichtig sind auch die aktuellen Tipps fürs Wochenende. Wer aktiv sein möchte, den locken Rad- und Wandertouren ins Umland. Möglich machen dies die gelockerten Corona-Schutzmaßnahmen. Wer lieber daheim (in Bewegung) bleiben, Filme und Theaterstücke anschauen oder an Spielen feilen möchte, findet aber auch dafür das passende Angebot.

Abwechslung zu Hause

Sport frei: „Fit mit Sportikus“ heißt es auf dem Youtube-Kanal des SC DHfK Leipzig. Inzwischen sind 24 sportliche Folgen abrufbar. Ob Judo für Kinder, werfen und fangen oder Yoga – hier bleibt keiner still sitzen. Zur aktuellen Folge geht es hier. Schweißtreibend wird es auch bei „Fit mit der LVZ“. In der aktuellen Folge dreht sich alles um Pilates. In fünf ausgewählten Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene werden vor allem tiefere Muskelgruppen beansprucht.

Für Filmschaffende und Zocker: Im digitalen Filmklub Junior der Villa Leipzig dreht sich alles um den eigenen Film. Von A wie Aufnahme bis zu Z wie Zensur – hier werden alle Details der Filmproduktion genauer beleuchtet. Dazu denken sich die Teilnehmer Filmthemen und -geschichten aus, experimentieren in Praxis-Kursen mit Kameratechnik, Licht, Ton und Schnitt. Gedreht werden zum Beispiel Real-Filme, Trickfilme und Stop-Motion-Filme. Alle notwendigen Arbeiten und Rollen werden selbst übernommen – bei den einzelnen Filmprojekten übernimmt jeder einen anderen Part. Der Filmklub Junior richtet sich an junge Menschen ab zehn Jahre und startet Freitag um 15.30 Uhr.

Um Gamedesign und Spielkultur geht es im digitalen Spiellabor der Villa Leipzig, das Freitag um 17 Uhr stattfindet und sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre richtet. Neue Spielkonzepte, experimentelle Indiegames und die Entwicklung eigener digitaler und analoger Spiele, Grafiken erstellen, eine Story schreiben, Musik komponieren oder Spielmechanismen aufeinander abstimmen – im Spiellabor werden die verschiedenen Aspekte der Spielentwicklung beleuchtet und eigene kleine Projekte und Prototypen erstellt.

An Jugendliche ab 16 Jahre richtet sich der Filmklub, der Freitag 18 Uhr – natürlich digital – stattfindet. Hier werden beispielsweise die Wirkung von Filmen und ihre technische Umsetzung analysiert. Film-Experten geben Einblick in ihre praktische Arbeit und das Wissen über Drehbuch, Dramaturgie, Filmsprache, Schauspiel und Produktionsabläufe werden vertieft. Zum Anmeldeformular für alle diese Angebote der Villa Leipzig geht es hier.

Das Theaterstück Frederick nimmt seine kleinen Zuschauer mit auf ein Mäuseabenteuer. Quelle: Ida Zenna

Von Mäusen und (kleinen) Menschen: Ein digitales und interaktives Mäuseabenteuer erwartet Zuschauer des Kindertheaterstücks „Frederick“. Darin geht es um den verträumten Frederick und seine Mäusefreunde. Die Zuschauer begeben sich mit ihnen unter anderem auf Vorratssuche zu Hause und erleben aktiv den Verlauf der Jahreszeiten – alles, was dafür gebraucht wird, ist eine stabile Internetverbindung und ein Endgerät mit Kamera und Mikro. Gezeigt wird das Stück für Kinder ab drei Jahre Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr.

Performancekunst zu Körper und Identität: Ein intimes und unmittelbares Theatererlebnis verspricht das Theaterstück „Ich bin“. Performerin Jana Zöll stellt sich darin zentralen Fragen wie „Wer bin ich?“, „Worüber definiere ich mich?“ und „Was macht mich aus?“ Zum Auftakt der Spielzeitreihe „Challenge Accepted!“ beschäftigt sich die Schauspielerin, Tänzerin, Autorin und Inklusionsberaterin in einer interaktiven Zoom-Performance mit den Themen Körper, Identität und Selbst- und Fremdzuschreibungen. Immer mit der Fragestellung, inwiefern das Einordnen in Kategorien dem Wunsch nach einer offenen Gesellschaft eigentlich widerspricht. Das Angebot der Theaters der Jungen Welt startet Freitag um 20 Uhr und richtet sich an Menschen ab 16 Jahre.

Das Schauspiel Leipzig streamt am Wochenende das Theaterstück „Fluss, stromaufwärts“. Quelle: Rolf Arnold

Gegen den Strom schwimmen: Einen Übersetzer, eine schicke Dame und einen geräucherten Lachs lässt Alexandra Pâzgu in ihrem Theaterstück „Fluss, stromaufwärts“ gegen die zeitgenössischen Diskursströmungen über Migration, Integration und Identität anschwimmen. Das Stück aus dem Schauspiel Leipzig wird Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr als Stream übertragen.

Ein filmischer Ausflug nach China: Chinesische und internationale Filme aus und über die chinesische Welt stehen im Mittelpunkt des Filmfestivals Chai, das noch bis Samstag läuft – natürlich online. Das Chinesische Filmfestival, das in diesem Jahr in seine achte Edition geht, wird vom Konfuzius-Institut Leipzig ausgerichtet und war bereits vor der Corona-Pandemie in der Cinémathèque Leipzig zu erleben. Während des Festivalzeitraums können die Filme einzeln gestreamt werden. Es gibt aber auch einen Festivalpass, der Zugang zu allen Filmen gewährt. Alle Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt. Bei zwei Lang- und vier Kurzfilmen geben die Filmschaffenden zusätzlich interessante Hintergrundeinblicke.

Das Umland erleben

Die Paditzer Schanzen bieten Panoramablicke in die Natur. Quelle: Mario Jahn

Mit dem Rad durchs Kohrener Land: Wälder, Seen und touristische Attraktionen – eine Radtour von Altenburg ins Kohrener Land verspricht Höhepunkte für jedes Alter. Eine der beliebtesten Fahrradtouren im Südraum von Leipzig führt am Pahnaer See vorbei in den Leinawald. Nur einen Katzensprung entfernt grüßt die Burg Gnandstein. Die Töpferstadt Kohren-Sahlis lädt mit ihren Schautöpfereien ebenfalls zur Erkundung ein. Weitere Panoramablicke in die Natur bieten unter anderem die Paditzer Schanzen. Die Tour führt zum Teil über ausgebaute Fahrradwege, teils über befahrene Verkehrs- und Nebenstraßen. Es sind leichte bis mittlere Anstiege zu bewältigen. Eine genaue Wegbeschreibung gibt es hier.

Tierisches im Bergzoo Halle: Anders als der Leipziger Zoo hat der Bergzoo Halle seit Ende Januar – mit einer kurzen Schnee-Unterbrechung – wieder für Besucher geöffnet. Auch Leipziger dürfen mit Aufhebung des 15-Kilometer-Radius ganz legal wieder nach Halle reisen. Zoodirektor Dennis Müller und sein Team freuen sich, „nach der mehr als sechswöchigen Schließung seit Mitte Dezember vorigen Jahres, wieder für die Besucher da sein zu können“, informiert der Zoo. Es gilt eine Maskenpflicht im gesamten Zoogelände.

„Bei dem schönen Wetter werden die meisten Tiere in den Außenbereichen zu sehen sein. Wer einen Ausflug in unseren Zoo plant, ist gut beraten, sich seine Tickets schon in unserem Online-Shop zu buchen. Wir können immer nur eine bestimmte Anzahl Besucher auf das Gelände lassen. Sollten die Online-Tickets ausverkauft sein, sind Tickets immer auch vor Ort im Kassenbereich zu bekommen – da kann es aber unter Umständen zu Wartezeiten kommen“, erklärt ein Sprecher des Zoos.

Ein Naturlehrpfad gibt Einblick in die Artenvielfalt rund um den Werbeliner See. Quelle: Wolfgang Sens

Artenvielfalt am Werbeliner See: Hier warten Wander- und Radwege, auf denen es sich auch wunderbar mit Inlineskates fahren lässt. Auch der 120 Kilometer lange Radweg von Lutherstadt Wittenberg nach Markkleeberg „Kohle-Dampf-Licht“ führt am See vorbei. Für ambitionierte (Renn-) Radfahrer oder solche mit E-Bikes eine verlockende Option. Ein Naturlehrpfad mit Schautafeln gibt Einblick in die herausragende Artenvielfalt, die das Areal zu bieten hat. Impulse für Touren im Umfeld des Werbeliner Sees inklusive Wegbeschreibungen gibt es hier.

Die Dübener Heide geht immer: Sie ist beliebter Ausflugsort für die Großstädter: die Dübener Heide. Zwar haben die Ausflugsgaststätten nach wie vor geschlossen. Bei frühlingshaftem Wetter lohnt sich der Weg durch die Wälder aber allemal. Ob zu Fuß oder mit dem Rad. Hier kreuzt auch der 400 Kilometer lange Mulderadweg Bad Düben. Dabei gibt es viele Sehenswürdigkeiten entlang des Teilstückes zwischen Bad Düben und Eilenburg oder in Richtung Dessau. Und Bad Düben selbst lohnt auch für einen Spaziergang.

Der Lutherweg führt zu Orten, in denen die Reformation eine herausragende Rolle spielte. Das sind Torgau, Bad Düben, Eilenburg und Zwickau. Einige Stationen sind eng verbunden mit dem Lebensweg der Frau Luthers, Katharina von Bora. Beliebte Nebenstrecken des Lutherweges sind in Bad Düben fünf stadtbezogene Wege, wie der Waldhofweg oder der Tiglitzrundweg – beliebte Start- und Zielpunkte von Wanderungen in der Region.

Als weitere Ziele empfehlen sich das wüste Schloss Osterland, die Dahlener Heide, das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, das Wasserschloss Windischleuba, die Bockwindmühle Lumpzig und der Ernst-Agnes-Turm in Schmölln.

Von Patricia Liebling und Thomas Lieb