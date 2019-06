Region Leipzig

Sachsen und Thüringen schwitzt und stöhnt unter der Sahara-Hitze. Und doch gibt es sie: Die einzelnen kühlen Oasen, um die jetzt manche beneidet werden. So flüchtet beispielsweise der Schlossherr von Trebsen in seinen eisigen Gewölbekeller, in den Kühlhauser wird jeder Gang derzeit etwas ausgedehnt. Und im Torgauer Schlossgraben haben die Bären einen Trick zur Abkühlung gefunden.

Davon können andere nur träumen. Beim Straßenbau glüht der Asphalt und die Sonne um die Wette – und mittendrin brüten die Arbeiter bei weit über 40 Grad Arbeitshitze. Am Schmelzofen in Roßwein bekommen die Arbeiter inzwischen Extra-Pausen, die Erntehelfer im Altenburger Land versuchen ihre Arbeit schon am Vormittag im Eiltempo durchzuziehen.

Am Mittwoch soll es nochmal eine extra Schippe Hitze obendrauf geben. Bei rund 38 Grad heißt es durchhalten. Und auf die angekündigte Abkühlung Anfang Juli hoffen. Wir haben derweil die heißesten und kältesten Orte in Sachsen und Thüringen besucht. Hier gibt’s die Übersicht:

Zur Galerie Hier schwitzt man zurzeit besonders: Die heißesten Arbeitsorte in Sachsen. Es gibt aber auch Kälte-Oasen.

Von Olaf Majer