Was ab Montag in Sachsen erlaubt ist – und was nicht

Dresden/Leipzig

Ab Montag dürfen in Sachsen unter anderem Museen, größere Geschäfte und Friseure wieder öffnen. Zum 4. Mai tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, die viele neue Regeln mit sich bringt. Diese müssten auch den regionalen Kontext widerspiegeln, erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). In Sachsen sei das Infektionsgeschehen mit etwa 20 bis 40 Neuinfektionen pro Tag vergleichsweise niedrig – am Sonntag sanken die Zahlen auf einen neuen Tiefstand.

Doch was genau ändert sich im Freistaat zum Wochenbeginn? Ein Überblick.

Anzeige

KONTAKTE: Hier gibt es eine wichtige Neuerung. Ab Montag darf man sich in Sachsen mit Menschen aus dem eigenen Haushalt, dem Partner oder der Partnerin sowie mit einem weiteren Menschen und dessen Partner oder Partnerin draußen treffen. Davor war es nur erlaubt, sich mit den Leuten aus dem Haushalt oder einer weiteren Person zu treffen. Eine Familie oder Wohngemeinschaft darf also draußen ein Paar treffen. Zu anderen Leuten muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten werden. Die Menschen sind weiter aufgefordert, auf Besuche von Verwandten zu verzichten.

Weitere LVZ+ Artikel

VERSAMMLUNGEN: Versammlungen waren in den vergangenen Wochen aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt und zuletzt nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. In der Regel ließen die Behörden nur 15 Teilnehmer zu. Ab Montag sind bis zu 50 Menschen bei Versammlungen im Freien erlaubt – sie müssen jedoch auf maximal eine Stunde begrenzt sein. Gleichzeitig steht fest: Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen mit mehr als Tausend Menschen in Sachsen verboten.

EINKAUFEN: Größere Geschäfte dürfen ab Montag öffnen, wenn sie ihre Verkaufsflächen etwa durch Absperren auf 800 Quadratmeter begrenzen. Davon wollen viele Läden auch Gebrauch machen. Möbelhäuser dürfen – unabhängig von ihrer Größe und ohne Beschränkung – wieder öffnen. Auch Einkaufszentren wie die Höfe am Brühl oder die Promenaden am Hauptbahnhof in Leipzig dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Sie sind verpflichtet Konzepte vorzulegen und mit dem Gesundheitsamt ‎abzustimmen. ‎Verpflichtend ist weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

DIENSTLEISTER: Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause dürfen die knapp 4000 Friseur-Betriebe in Sachsen mit rund 20.000 Beschäftigten ab Montag wieder öffnen – allerdings unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen. So müssen Kunden und Friseure Mundschutz tragen und Arbeitsplätze regelmäßig desinfizieren. Öffnen dürfen auch Fahrschulen, allerdings sind Fahrstunden und praktische Prüfungen vorerst noch tabu. Auch Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios dürfen wieder öffnen.

FREIZEIT: Ab Montag ist in Sachsen der Vereinssport unter freiem Himmel wieder möglich – also auf Rasen- und Tennisplätzen oder Laufbahnen. Dabei müssen ein Mindestabstand von 1,5 Metern und Hygienevorschriften eingehalten werden. Außerdem dürfen Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten, Archive, Galerien und Außenanlagen von Zoos und Botanischen Gärten wieder öffnen – Voraussetzung auch hier, dass Abstand und Hygiene gewahrt sind.

SPIELPLÄTZE: Auch Spielplätze dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist ein hygienisches Nutzungskonzept – und die Genehmigung durch die Kommune. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, man setze auf die Vernunft der Eltern und erhebe keine Personenvorgaben. Die Stadt Leipzig kündigte an, die Einhaltung der Vorschriften auf größeren Spielplätze durch das Ordnungsamt zu kontrollieren.

KINDERTAGESPFLEGE: Während Kitas bis auf wenige Einrichtungen zur Notbetreuung weiter geschlossen bleiben, wird die Kindertagespflege ab Montag unter Auflagen wieder erlaubt. Aufgrund der kleinen Gruppen mit maximal fünf Kindern sei eine individuelle Betreuung durch nur eine Bezugsperson möglich, heißt es zur Begründung. Empfohlen wird eine schrittweise Wiedereingewöhnung.

SCHULEN: Ab Mittwoch dürfen auch wieder mehr Jungen und Mädchen an ihre Schulen zurückkehren: Das gilt zunächst für Schüler aller Vorabschlussklassen der Gymnasien, Berufsbildender Schulen, Oberschulen und Förderschulen. In Grund- und Förderschulen darf die Klassenstufe 4 zurück.

GASTRONOMIE UND HOTELS: Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe bleiben weiterhin geschlossen. Erlaubt sind ab sofort aber Dauercamping sowie die Nutzung von Ferienwohnungen und Wohnmobile zur Eigennutzung. Am Sonntag kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) die Erarbeitung eines Stufenplans für die Gastronomie an. Demnach ist eine schrittweise Öffnung ab 15. Mai denkbar.

KIRCHEN: Gottesdienste sind ab sofort erlaubt, die bisherige Begrenzung auf 15 Personen entfällt. Allerdings müssen auch hier Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden.

ALTEN- UND PFLEGEHEIME: Hier gilt – anders als beispielsweise in Sachsen-Anhalt – weiter ein strenges Besuchsverbot, das nur in besonderen Fällen Ausnahmen vorsieht.

Von dpa/nöß