Prunkvolle Schlösser gibt es zuhauf in Mitteldeutschland, aber echte Ritterburgen aus dem Mittelalter sind rar. Dabei lässt es sich in ihnen ganz besonders gut einer Zeit nachspüren, die schon mehr als 500 Jahre zurückliegt. Besonders für Kinder ist es spannend zu erfahren, wie früher der Alltag auf einer Ritterburg ausgesehen hat. In diesen sieben Burgen gelingt die Zeitreise besonders gut:

Sachsen

Burg Kriebstein – „ Sachsens schönste Ritterburg“

Auf einem steilen Felsen erhebt sich die spätgotische Burg Kriebstein. Sie ist ein geschlossener, vollständig erhaltener und komplett sanierter Baukomplex und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Sachsen. Die „schönste Ritterburg Sachsens“ diente auch schon mehrfach als Kulisse für Filme. Szenen für den Hollywood-Film „Grand Budapest Hotel“ sind dort genauso entstanden wie zahlreiche Märchenfilme wie „Schneewittchen“, „Der Eisenhans“, „Die sechs Schwäne“ und „Der süße Brei“. Die Familie von Beerwalde erbaute die Burg ab 1384 als Wohn- und Herrschaftssitz.

Burg KriebsteinKriebsteiner Str. 7, 09648 KriebsteinTelefon: 034327 9520www.burg-kriebstein.eu

Im herbstlich gefärbten Tal der Zschopau thront die Burg Kriebstein. Die über 600 Jahre alte Anlage gilt als die schönste Ritterburg Sachsens. Quelle: Jan Woitas/dpa

Burg Mildenstein – Machtsymbol in Stein

1046 wurde Burg Mildenstein erstmals im deutschen Markengebiet erwähnt. Die romanische Burgkapelle entstand als eines der ältesten erhaltenen Burgteile in Sachsen um 1100. Markgraf Wilhelm I. ließ die Burg im ausgehenden 14. Jahrhundert für repräsentative Zwecke umbauen und sie wurde schließlich Amtssitz.

Burg MildensteinBurglehn 6, 04703 LeisnigTelefon: 034321 62560www.burg-mildenstein.de

Die Burg Mildenstein in Leisnig gehört teilweise zu den ältesten Gemäuern in Sachsen. Quelle: BARTSCH

Burg Gnandstein – Eine Burg wie aus dem Bilderbuch

Mitglieder der Familie von Schladebach, Ministeriale eines Wettinischen Markgrafen, gründeten um 1200 die Burg Gnandstein. Im frühen 15. Jahrhundert kam sie in den Besitz der Familie Einsiedel, die 500 Jahre auf der Burg regierte. Sie gilt heute als eines der besterhaltenen Gebäude seiner Art in Sachsen.

Burg GnandsteinBurgstr. 3, 04655 Kohren-SahlisTelefon: 034344 61309www.burg-museum-gnandstein.de

Auch die Burg Gnandstein sieht noch weitgehend so aus wie damals, als sie vor rund 800 Jahren gebaut wurde. Quelle: Bert Endruszeit

Eine Übersicht über weitere Burgen und Schlösser in Sachsen finden Sie auf www.schloesserland-sachsen.de.

Sachsen-Anhalt

Burg Falkenstein – Idealbild einer Höhenburg

Trutzig erhebt sich mit der Burg Falkenstein auf einem Bergsporn eine der ältesten, eindrucksvollsten und besterhaltendsten mittelalterlichen Burganlagen des Harzes, deren Anfänge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Burg beherbergt heute neben einer Falknerei ein kleines Standesamt und ein großes Museum.

Burg FalkensteinBurg Falkenstein 1, 06543 Falkenstein ( Harz)/OT PansfeldeTelefon: 034743 535590www.burg-falkenstein.de

Passend zum Namen gibt es noch heute auf Burg Falkenstein im Harz eine kleine Falknerei. Quelle: HAZ

Burg Giebichenstein – Von der Burg zur Kunst

Die Geschichte der Burganlage geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Damals stand – allerdings nicht an selber Stelle – eine Vorgängerburg, die für das Erzbistum Magdeburg von Bedeutung war. Die Nachfolgeburg, auch als Oberburg bezeichnet, wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Seit 1915 ist eine staatlich-städtische Kunstgewerbe-Schule auf der Burg.

Oberburg GiebichensteinSeebener Straße 1, 06114 Halle ( Saale)www.halle.de, www.halle-tourismus.de

Die Burg Giebichenstein in Halle entstand auf den Grundmauern einer anderen Festung. Quelle: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Thüringen

Wartburg – Historischer Meilenstein und Traum eines Königs

Die Wartburg in Eisenach gehört zu den berühmtesten mittelalterlichen Burgen in Deutschland, vor allem wegen ihrer Rollen in der Geschichte. Um 1067 wurde sie vom Grafen Ludwig dem Springer gegründet. Hierher flüchtete sich der geächtete Martin Luther und übersetzte in einer kargen Zelle das Neue Testament der Bibel als Erster in die deutsche Sprache. Anfang des 19. Jahrhunderts trafen sich Tausende Studenten auf der Wartburg, um für einen Nationalstaat zu demonstrieren; der Anfang des Deutschen Reiches und seiner Farben Schwarz-Rot-Gold.

Die Wartburg gilt auch in Teilen als Vorlage des berühmten Schlosses Neuschwanstein in Bayern. Denn bei seinem Besuch auf der Burg verliebte sich der bayrische König Ludwig II so sehr in die Burg, dass er sie am liebsten mit in seine Heimat genommen hätte. Da das aber nicht ging, plante er Neuschwanstein nach ihrem Vorbild. Der (kleinere) Sängersaal in Neuschwanstein stellt eine weitgehende Kopie des Saals auf der Wartburg dar. Die Wartburg ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, doch nur noch wenige Teile sind Originale aus dem Mittelalter. Vieles wurde im 18. Jahrhundert neu gebaut.

Wartburg 99817 EisenachTelefon: 03691 250-0www.wartburg.de

Die Wartburg in Eisenach spielte in der Geschichte Deutschlands mehrfach eine wichtige Rolle. Quelle: epd

Burg Ranis – Mittelalterliches Kleinod

Über der Altstadt vom thüringischen Ranis erhebt sich auf einem 360 Meter langen Höhenzug die imposante Burg Ranis. Im 12. und 13. Jahrhundert hatte die Burg eine wichtige Funktion als Grenzfeste gegen die Slawen. Mit dem Bau des Südflügels im 17. Jahrhundert wurde die Burg zu einem repräsentativen Schloss umgestaltet.

Burg Ranis07389 RanisTelefon: 03647 505491www.burgfreunde-ranis.de

Die Burg Ranis war einst ein wichtiges Bollwerk gegen die Slawen. Quelle: dpa

