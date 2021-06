Leipzig

Die illegale Datensammelwut des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) betrifft womöglich noch deutlich mehr Personen als bisher bekannt. So wurden nach Angaben der Landtagsabgeordneten Christin Melcher (Grüne), Marco Böhme (Linke) sowie der Sprecherin der Initiative „Leipzig nimmt Platz“, Irena Rudolph-Kokot (SPD), auch zahlreiche Personen aus der sächsischen Zivilgesellschaft aufgrund ihres Engagements gegen Rechts beim Inlandsgeheimdienst registriert und persönliche Informationen zu ihnen gespeichert.

Böhme geht davon aus, „dass zu Hunderten, wenn nicht sogar über Tausende Antifaschistinnen und Antifaschisten in Sachsen Einträge beim sächsischen Verfassungsschutz existieren“. Zum Teil seien dabei in den Akten auch nicht öffentliche Informationen verarbeitet worden – was den bisherigen Angaben der Behörde widerspricht, es sei nur eine unkontrollierte Datenerfassung aus allgemeinen Quellen gewesen. Melcher und Böhme wollen nun stellvertretend auch für alle Betroffenen am Leipziger Verwaltungsgericht Klage einreichen und verlangen damit weitere Aufklärung.

Denn noch ist – obgleich seit Monaten immer wieder einzelne Fälle bekannt werden – das Gesamtbild der illegalen Datensammlung beim sächsischen Geheimdienst noch diffus. Am Dienstag hatte zuletzt Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) seine Überwachung öffentlich gemacht. Auskunft darüber, wer alles betroffen ist, könnte aus rechtlichen Gründen nur die Bürgerinnen und Bürger selbst verlangen, erläuterte der Leipziger Rechtsanwalt Jürgen Kasek. Dafür gebe es inzwischen auch Formulare im Netz. Allerdings seien inzwischen eben auch schon mehrere konkrete Fälle bekannt, die auf einen deutlich größeren Kreis von Betroffenen hindeuten würden.

Aufruf für Courage namentlich registriert

So wurde beispielsweise auch Christin Melcher bereits 2018 als Unterzeichnerin der „Leipziger Erklärung“ beim Geheimdienst erfasst – damals war sie allerdings noch gar keine Abgeordnete, sondern unterstützte privat den Aufruf für mehr Courage gegen Rechtsextremismus. „Offenbar speichert das Landesamt einfach schon, wer solche Aufrufe unterzeichnet“, so Melcher. Bei der „Leipziger Erklärung“ hätten sich neben Künstlern, Gewerkschaftern auch viele Leipziger Bürgerinnen und Bürger engagiert, erinnert sie sich.

Irena Rudolph-Kokot ist zwar stellvertretende SPD-Vorsitzende in der Messestadt, aber keine Abgeordnete. Auch ihre Mühen gegen Rechtsextremismus wurden beim Geheimdienst protokolliert. Sie bekam nach Auskunftsersuchen ganze sechs Seiten mit Aktennotizen über sich ausgehändigt. Generell gehe es bei den Einträgen fast immer um politisches Engagement, das bestätigt auch Linken-Politiker Böhme beim Blick in seine Akten. „Zum Teil sind da aber auch nur bloße Teilnahmen an Demonstrationen registriert worden“, so Kokot weiter.

Informationen aus nicht-öffentlichen Quellen gesammelt?

Überrascht habe sie, dass die Recherchen des Geheimdienstes auch über Landesgrenzen hinweg gingen – beispielsweise zu einer Demoteilnahme in Halle/Saale. Nicht erklären kann sich sie sich indes, warum beispielsweise ein privater Konzertbesuch im Leipziger Werk II vom Geheimdienst erfasst wurde. „Mich beschäftigt schon, wie sie an diese Daten gekommen sind. Ich habe das damals nirgends öffentlich gepostet“. so Kokot weiter. Der Verdacht einer nachrichtendienstlichen Observation stehe deshalb im Raum, ergänzte Böhme.

„Werde ich in Sachsen schon überwacht, wenn ich mich nur an Demos gegen Rechts engagiere“, fragt sich Christin Melcher. Sie befürchtet, dass die Praxis negative Konsequenzen auf das Engagement gegen Nazis im Freistaat haben werde. „Es ist doch wichtig, dass sich Menschen auch mit Gesicht und Namen für etwas einsetzen können, ohne dass sie vom Verfassungsschutz registriert werden.“

Demoteilnahme mit Konsequenzen bei Jobsuche

Schon jetzt habe die Sammelwut auch berufliche Konsequenzen, berichtet Rechtsanwalt Kasek. Einer seiner Mandanten habe sich wie viele andere am 7. November 2020 in Leipzig am Protest gegen den „Querdenken“-Aufmarsch beteiligt. Als sich der Demonstrant danach auf eine neue Stelle mit sicherheitsrelevanter Tätigkeit bewarb, teilte ihm der Arbeitgeber mit: Laut Verfassungsschutz sei er auf einer Demo mit Linksextremen gewesen. „Wir fragen uns nun: Gibt es für alle einen solchen Vermerk, dass sie am Gegenprotest teilgenommen haben?“, so Kasek.

Den Leipziger Rechtsanwalt erinnert die bisher ungezügelte Datenerfassung des sächsischen Geheimdienstes an frühere Zeiten: „Die Stasi ist einst an ihrer Sammelleidenschaft zu Grunde gegangen. Das Landesamt für Verfassungsschutz eifert dem nach.“ Für Marco Böhme ist indes klar: „In diesem Bundesland wird der Antifaschismus so hart bekämpft, wie sonst nirgendwo.“

Von Matthias Puppe