Ein Blind Date kann alles sein: Der Beginn einer neuen Romanze oder ein Griff ins Klo. Unter dem Pseudonym Lou berichtet unsere DNN-Autorin von nun an jeden Dienstag, was und wen sie bei ihren Dates in Dresden erlebt. Den Anfang macht Ferdinand, ein waschechter Casanova mit der wohl größten privaten Kondomsammlung der Stadt.