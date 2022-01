Debatte in der AfD: Soll Fraktionschef Urban auch Parteichef bleiben?

Dresden

Lange saß die AfD-Landtagsfraktion im Januar vergangenen Jahres zusammen. Die Parlamentarier sagten sich – nach allem, was danach zu hören war – ordentlich die Meinung. Mit der Organisation der Fraktionsarbeit zeigten sich einige unzufrieden. Auch an der Pressestelle hatte man etwas auszusetzen. Am Ende machte eine Abgeordnete jedoch einen Vorschlag, der die AfD-Führungsspitze nun mit Verspätung einholt: Es ging um die Ämtertrennung an der Spitze von Partei und Fraktion.

Urban ist bislang das Gesicht der AfD

Starker Mann von Partei und Fraktion ist bisher Jörg Urban. Er ist seit 2018 das Gesicht der Partei. Sein Generalsekretär Jan Zwerg, zugleich Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, wirkt eher nach innen. Bisher hat Urban seinen Machtanspruch im Landesverband stets verteidigen können. Er wurde beispielsweise 2019 Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, als ein Teil der Partei lieber Tino Chrupalla gesehen hätte. Auch jetzt können sich wenige vorstellen, dass Urbans Wiederwahl ernsthaft in Gefahr geraten könnte.

Für andere entwickelt die Ämtertrennung durchaus Charme. Dazu zählt beispielsweise der stellvertretende Landesvorsitzende Siegbert Droese, der das Thema schon im Landesvorstand angesprochen hat. „Die Partei muss weiterentwickelt werden. Wir müssen 2024 in Regierungsverantwortung in Sachsen kommen“, sagt er. „Dafür ist es aber notwendig, dass wir etwas in die Waagschale legen. Die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz kann das sein.“

Droese: „Gewisse Beinfreiheit“

Laut Droese hätte dieser Schritt vor allem strategische Vorteile. „Wenn die sächsische AfD Partei- und Fraktionsvorsitz trennen würde, könnte man dadurch durchaus Synergieeffekte erreichen. Der Fraktionschef hätte dann eine gewisse Beinfreiheit, weil er nicht mehr automatisch für alle Vorgänge in der sächsischen AfD verantwortlich wäre.“ Denn auch innerhalb der AfD wird bei Gelegenheit gern an die Worte des Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland erinnert, wonach die Partei ein „gäriger Haufen“ sei. Das gilt besonders für den sächsischen Landesverband: Der Verfassungsschutz rechnet mindestens die Hälfte der Mitglieder der inzwischen aufgelösten, rechtsextremistischen Parteiströmung „Der Flügel“ zu.

Urban kommentiert die Gedankenspiele um den Partei- und Fraktionsvorsitz nicht, wie er über einen Fraktionssprecher mitteilen lässt. Die Debatte kommt dennoch zur Unzeit.

AfD will kommenden Parteitag verschieben

Im März steht die Wahl des Fraktionsvorstands an. Urbans erneute Kandidatur und Wiederwahl wird in der Fraktion quasi vorausgesetzt. Nach bisherigen Planungen hätte Ende Februar auch die Partei einen neuen Landesvorstand bestimmen sollen. Die Corona-Pandemie wirbelt diesen Zeitplan allerdings durcheinander. Die AfD möchte nach LVZ-Informationen den Parteitag verschieben, um Planungssicherheit zu haben. Ein Termin im Juni ist vermutlich die Alternative. Viel Zeit für interne Diskussionen.

„Ich glaube nicht, dass Jörg Urban auf dem nächsten Parteitag um seine Mehrheit fürchten muss. Es geht nicht um eine Attacke gegen ihn“, sagt Droese. „Die Debatte über die personelle Aufstellung wird aber in der Partei und in der Landtagsfraktion geführt. Und ich finde, wir sollten sie offen führen, damit das Ziel einer Regierungsbeteiligung näher rückt.“

