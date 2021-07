Im Freistaat steigen die Covid-19-Zahlen. Gleichzeitig sind über 50 Prozent der Sachsen einmal geimpft. In der schwarz-grün-roten Koalition wollen die ersten die Schutzmaßnahmen anpassen.

Debatte über Corona-Regeln: Verliert der Inzidenzwert in Sachsen an Bedeutung?

