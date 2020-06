Debatte um Leipzigs Zoo-Gründer Pinkert: Aufarbeitung vor Ort gefordert

Leipzig

Nach dem Mord an George Floyd ist weltweit eine Debatte über den Umgang mit historischen Persönlichkeiten entbrannt. Soll man Christoph Kolumbus als Entdecker ehren, obwohl er Menschen versklaven ließ? Wie soll der Mirkobiologe Robert Koch bewertet werden, der Experimente an Menschen in Afrika durchführte? In Leipzig wird in diesem Zusammenhang immer wieder auch das Wirken von Zoo-Gründer Ernst Pinkert (1844 – 1909) diskutiert. Eine Bürgeranfrage trägt die Debatte Anfang Juli nun in die Ratsversammlung. Im Vorfeld meldet sich die AG Postkolonial Leipzig zu Wort, fordert den aktuellen Zoo-Chef auf, ein dunkles Kapitel des Tierparks aktiver aufzuarbeiten.

Wie eine Sprecherin auf LVZ-Nachfrage erklärte, forschen im Gremium seit Jahren etwa ein Dutzend Wissenschaftler und Studierende aus dem Umfeld der Uni Leipzig zu den kolonialen und postkolonialen Spuren in der Messestadt. Ernst Pinkert sei nur eins von vielen Themen. Zuletzt veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft einen speziellen Leipziger Stadtplan, mit dem sich die Spuren der deutschen Kolonialzeit an der Pleiße nachvollziehen lassen. Angesichts der aktuellen Debatte melde man sich nun mit dem Forschungsstand zum Zoo-Gründer zu Wort.

750 „exotische Fremde“ im Leipziger Zoo gezeigt

„ Ernst Pinkert gründete den Leipziger Zoo um 1878 auf dem Gelände eines Gasthofs, den er zuvor führte“, schreibt die Gruppe in einer öffentlichen Stellungnahme. Schon während des Betriebs als Gasthof habe es auf dem Gelände Zurschaustellungen von nicht-weißen Menschen gegeben. „ Völkerschauen“ nannte der Hamburger Zoodirektor Carl Hagenbeck seine Idee, mit der er auch in Leipzig als Organisator auftrat. „Jedoch kann Pinkert nicht nur als passiver Nutzer dieses Angebots gesehen werden, da er beispielsweise 1888 selbst eine ‚Völkerschau‘ organisierte“, so die Leipziger Forscher. Zwischen 1876 und 1931 seien auf dem Gelände des heutigen Zoo Leipzig insgesamt mehr als 750 Menschen als „exotische Fremde“ präsentiert worden, hat die Arbeitsgemeinschaft recherchiert.

Warum das Ganze überhaupt? Zur Jahrhundertwende konnten nur wenige Menschen andere Kulturen vor Ort kennen lernen – zeitgleich strebte das Kaiserreich aber weltweit nach eigenen Kolonien. Mit den „ Völkerschauen“ sollten die unterworfenen „fremden Völker“ als Ausstellungsobjekte für Jedermann nach Mitteleuropa transportiert und an ihnen ethnologische Forschungen betrieben werden. Aus heutiger Sicht hätten diese menschenverachtenden Schauen aber gerade den Rassismus in der Gesellschaft noch verstärkt, argumentieren die Leipziger Forscher. „Menschen in Zoos auszustellen beraubt sie ihrer Menschlichkeit.“ Zudem seien die präsentierten Personen betont primitiv und exotisch inszeniert worden – um Gewalt, Unterdrückung und Sklaverei zu legitimieren.

Zoo-Chef: Wirken im Kontext der damaligen Zeit

Der aktuelle Leipziger Zoo-Chef Jörg Junhold bestreitet die Kapitel in der Geschichte des Parks nicht. Er warnte zuletzt gegenüber der LVZ aber auch davor, das Wirken von damals mit heutigen Maßstäben zu sehen. „Er hat viel Gutes für die Stadt sowie die Stadtgesellschaft getan“, so Junhold über Pinkert. Die „ Völkerschauen“ hätten einen kleinen Ausschnitt in Pinkerts Schaffen dargestellt, welches auch im Kontext der damaligen Zeit zu sehen sei.

Die AG Postkolonial rügt Junhold für seinen, wie es heißt, unkritischen Umfang mit der Zoo-Geschichte und forderte ihn am Montag auf, sich der Aufarbeitung zu stellen – ähnlich, wie es das Grassi Museum getan habe. „Im Leipziger Zoo finden Besucher bis heute keine Auseinandersetzung oder gar Erwähnung der ‚ Völkerschauen‘, die über einen Zeitraum von fast 50 Jahren im Zoo stattfanden“, schreibt die Gruppe. Zudem gebe es dort auch heute noch „exotischen Abendveranstaltungen“ mit Inszenierung von nicht-weißen Menschen (BIPoC) und stereotyper Darbietung von Kultur.

Von Matthias Puppe