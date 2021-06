Debatte um Luftfilter in Sachsens Schulen: Wie sinnvoll ist der Einbau bis zum Herbst?

Dresden

In vier Wochen starten Sachsens Schülerinnen und Schüler in die verdienten Sommerferien. Schon jetzt laufen die Planungen, wie es nach dem Sommer weitergehen soll und kann. Experten warnen vor einer möglichen vierten Welle, ausgelöst durch die Delta-Variante. Sollten im Herbst noch nicht genug Menschen geimpft sein, könnte sich das Virus unter anderem in Schulen wieder verstärkt ausbreiten und dort auch zu Covid-19-Erkrankungen führen. Als eine Möglichkeit, kritische Aerosole in vollen Klassen zu bekämpfen, gelten Luftfilteranlagen. Wie notwendig diese jetzt werden, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) schließt flächendeckende Schulschließungen im Herbst aus, hält die Wirksamkeit von Luftfiltern beim Offenhalten aber für überschätzt und plant deshalb selbst keine eigene Initiative für die Anschaffung. Statt auf mobile oder festinstallierte Geräte setzt Piwarz auf andere Sicherheitsmaßnahmen. „Der Instrumentenkasten ist bekannt. Mobile Luftfilter gehören nicht zwingend dazu. Sie können die Maßnahmen aus Testen, Lüften und gegebenenfalls Masken nicht ersetzen“, so der Unionspolitiker.

Schüler fordern: Alle Maßnahmen nutzen, die sich bieten

Die Vorsitzende des Landesschülerrates Joanna Kesicka kann diese Zurückhaltung nicht verstehen. „Aus unserer Sicht gilt: Schülerinnen und Schüler müssen bestmöglich geschützt werden.“ Präsenzunterricht sei das Einzige, was flächendeckend für alle Kinder und Jugendlichen funktioniere. „Ob Filteranlagen langfristig helfen oder eine gute Invention sind, wissen wir nicht – aber man sollte jede Maßnahmen nutzen, die sich bietet, solange als Alternative nur Schulschließungen im Angebot sind“, so Kesicka. Dabei sollten auch finanzielle Bedenken keine Rolle spielen: „Denn, als es um Hilfen für die Wirtschaft ging, hat kaum jemand gefragt, ob wirklich jeder Euro genau dort ankommt, wo der größte Bedarf ist.“

Aus Sicht von Sachsens Lehrergewerkschaft ist der flächendeckende Einsatz von Luftfiltern ein absolutes Muss – nicht nur mit Blick auf die Corona-Pandemie. Seit Jahren seien schlecht belüftete Klassenräume ein großes Problem, sagt GEW-Vorsitzende Uschi Kruse. „Im Sommer wie im Winter kann durch Lärm, unsichere oder komplett verschlossene Fenster nicht oder nicht ausreichend gelüftet werden. Wir benötigen noch in diesem Jahr ausreichend Luftfilter an den sächsischen Schulen sowie ein Umbauprogramm für eine bessere Belüftung der Räume“, fordert die GEW-Chefin.

Wissenschaft: Luftreiniger sind effektiv – aber nicht Allheilmittel

Wie steht die Wissenschaft dazu? Zumindest nicht in einer Reihe. Schon zu Beginn des Jahres setzte die Deutsche Physikalische Gesellschaft ein Ausrufezeichen für technische Luftreinigung in Klassenräumen. „Der Einsatz von Geräten zur Belüftung ist jeder Art passiver Lüftung durch bloßes Öffnen von Fenster und Türen weit überlegen“, hieß es. Inzwischen gibt es auch konkrete Forschungsergebnisse, die diese These unterstützen. Der Physiker Christian J. Kähler (Universität der Bundeswehr München) hat innerhalb einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass moderne Geräte in fünf Minuten etwa die Hälfte aller Aerosol-Partikel im Raum reinigen können – ein Wert, der mit einfachem Fensterlüften nicht zu erreichen sei. Werden in dieser Zeit auch die Fenster geöffnet, steigere sich die Qualität noch einmal.

Aus dem Umweltbundesamt (UBA) in Dessau kommt dazu kein genereller Widerspruch, aber eine Einschränkung. Mobile Luftreiniger seien je nach technischer Auslegung durchaus in der Lage, Viren aus der angesaugten Luft zu entfernen, heißt es in einer Stellungnahme. Allerdings hänge die Wirksamkeit auch von den Aufstellbedingungen vor Ort und von der allgemeinen Luftausbreitung im Raum ab. Zudem könnten zumindest mobile Luftreiniger in der Regel häufig nicht das Problem der Kohlendioxid-Vermehrung beim Ausatmen lösen. Das UBA empfiehlt deshalb auch in der kalten Jahreszeit weiterhin Fensteröffnungen als wichtigste Maßnahme gegen gefährliche Viren in der Luft.

Pilotprojekt bis zum Schuljahresende im Erzgebirge

Im sächsischen Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) will man eigene Erfahrungen sammeln und hatte deshalb Anfang des Jahres ein Pilotprojekt an den Schulen gestartet. Zehn mobile Geräte mit Hochleistungsschwebstofffilter (Klasse H13) seien mithilfe eines lokalen Unternehmens angeschafft und verteilt worden, erklärt Kristina Ebert vom zuständigen Amt für Kultur und Tourismus. Bis zum Ende des aktuellen Schuljahres laufe die Testphase noch. In dieser sollen die Einrichtungen unter anderem auch über Geräuschpegel, Störanfälligkeit und allgemeine Handhabung urteilen. „Abhängig von den Ergebnissen und den gesammelten Erfahrungen der Test werden wir gegebenenfalls über die Anschaffung weiterer möblier Luftfilter nachdenken“, so Ebert.

Einen ähnlichen Test hatte es im vergangenen Jahr unter anderem auch am Friedrichgymnasium in Altenburg (Thüringen) gegeben. In Folge dessen bestellte der Landkreis mehrere Geräte für Behörden und Verwaltungen. In den Schulen der Stadt kommen die Luftfilter dagegen bisher nicht weiter zum Einsatz. Generell gibt es im sächsischen Nachbarbundesland Vorbehalte gegenüber der Wirksamkeit von technischer Luftreinigung. Viele Schulleiter setzen eher auf Kohlendioxid-Sensoren, die regelmäßiges Lüften aus Fenstern unterstützen.

