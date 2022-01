Debatte um Ostpolitik, Putins Absichten und die Nato – die LVZ-Leserbriefe

Leipzig

Bedroht Russland den Westen oder der Westen Russland? Liefert der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung den Impfgegnern neuen Zündstoff? Und haben katholische Würdenträger ihren eigenen Glauben eigentlich in Gänze durchdrungen? Das sind die Meinungen der LVZ-Leserinnen und Leser.

Kein Frieden ohne Russland

Die Maßregelung des Vizeadmirals Schönbach wegen seiner Äußerungen zum Ukrainekonflikt zeigt, wie weit die deutsche Ostpolitik von einer realistischen Sicht und den tatsächlichen Interessen unseres Landes entfernt ist.

Die offen zur Schau gestellte Feindschaft gegenüber Russland und die Verteufelung Putins dienen einzig den USA. Wirkliche europäische Interessen spielen dabei keine Rolle. Wie auch immer man ideologisch zum russischen politischen System stehen mag, Frieden ist in Europa ohne dieses Land nicht möglich. Eine wirkliche Bedrohung stellen nicht russische Truppen auf eigenem Staatsgebiet dar, sondern Nato-Truppen an der russischen Grenze – im Falle des US-Militärs tausende Kilometer vom eigenen Land entfernt. (Lothar Ehrhardt, 04275 Leipzig)

Bedroht sind die „Pakt-losen“

Man darf Russland gerne verteidigen, aber: Meistens ist Russland doch mit schuldig. Das beste Beispiel ist die „Ukraine-Krise“. Russland – und damit natürlich auch Putin – versucht seit Jahren, die Ukraine wieder zurückzugewinnen, fördert „russischfreundliche“ Rebellen, liefert jede Menge Waffen, verteilt russische Pässe in der Ukraine und so weiter. An der Annexion der Krim erprobte Putin, wie die Welt darauf reagiert. Die Welt hat zwar aufgeschrien – aber es geschah nichts! Wäre die Ukraine in der Nato gewesen, hätte das anders ausgesehen und im Extremfall bis zum Kriegsausbruch führen können. Putin kämpft aber weiter um die Ukraine. Seine Absichten sind wohl, möglichst viele der ehemaligen Sowjetrepubliken zurückzuholen. Im Moment sind das die Ukraine, Georgien und wohl auch Kasachstan. Bedroht ist nicht Russland, sondern es sind die Länder, die keinem Pakt angehören – wie viele der ehemaligen Sowjetrepubliken. (Karl-Heinz Rollius, per E-Mail)

Raketen sind nicht vertrauensbildend

Die gegenwärtigen Befürchtungen vor einem bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine werden sich gewiss nicht erfüllen! Aus einer Truppenkonzentration für ein Manöver auf eigenem Territorium einen bevorstehenden Angriff herzuleiten, zeugt vom starken Misstrauen der Nato gegenüber Russland.

Was sollen englische Panzer an der Grenze Russlands und US-Raketensysteme in Polen und Rumänien? Vertrauensbildend sind sie gewiss nicht! Die Forderungen Putins an die USA zur Garantie seiner Sicherheit sind einfach logisch. Von den USA werden sie gegenwärtig ablehnt, aber dies könnte sich sehr schnell ändern, wenn Russland Truppen in Venezuela oder auf Kuba stationiert! (Manfred Kiok, 04157 Leipzig)

Verbandschef verunsichert Ärzte

Zum Thema „Impfpflicht“

Mit Erstaunen habe ich die aktuellen Bemerkungen des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Dr. Andreas Gassen aufgenommen. Gassen hatte sich wieder einmal skeptisch zur Impfpflicht geäußert und meinte, dass die niedergelassenen Ärzte nicht bereit seien, die Impfpflicht umzusetzen, indem sie auf Patienten Zwang ausüben müssten. Dazu ist festzustellen, dass zu keiner Zeit ein Patient zwangsweise geimpft werden soll und davon auch nie die Rede war. Patienten gehen freiwillig in Arztpraxen und bekunden ihren freien Willen, eine Impfung erhalten zu wollen. Herr Gassen verwechselt Impfpflicht mit Impfzwang und liefert damit bedauerlicherweise den Impfgegnern neuen Zündstoff. (Dr. Michael Burgkhardt, 04299 Leipzig)

Das Gebot der Nächstenliebe

Zum Thema „Missbrauch in der katholischen Kirche“

Das Verhalten von katholischen Würdenträgern hat vielleicht eine Ursache in kirchlichen Regeln wie zum Beispiel dem Vaterunser: Wenn jemand den Gebetstext nur zu seinem eigenen Nutzen auslegt, kann er folgern, dass ihm selbst vergeben wird, oder dass er anderen auch Schlimmes vergeben muss. Damit ist nichts gerechtfertigt, aber es erklärt möglicherweise den zurückhaltenden Umgang mit den „Sünden“ von Amtsbrüdern. Es gibt aber auch Bibelzitate, die eine andere Sicht ermöglichen: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Das hatten die sündigen Würdenträger wohl vergessen oder nie gelernt. (Jindra Singer, 04279 Leipzig)

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

