Die sächsische CDU reagiert auf den Bildungsreform-Vorstoß von Grünen und SPD: Die Koalitionspartner würden es sich mit ihren Forderungen zu einfach machen, sagt Holger Gasse (52), der bildungspolitische Sprecher der CDU im Landtag. Die Union sieht nur „begrenzten Handlungsbedarf“, erklärt der Leipziger im LVZ-Interview.

Ihre Koalitionspartner Grüne und SPD fordern nach den beiden Corona-Schuljahren eine Bildungsreform. Wo sieht die CDU Handlungsbedarf?

Kein System ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann – aber natürlich nicht mit dem Holzhammer. Grüne und SPD sollten die Tatsachen zur Kenntnis nehmen: In Sachsen haben wir deutschlandweit eines der besten Bildungssysteme. Vielleicht sollten unsere Koalitionspartner auch mal über den Tellerrand schauen und nicht nur mit einigen Schlagwörtern den Eindruck vermitteln, dass sich alle Probleme ganz leicht lösen lassen. Und nicht zuletzt: Wenn man schon etwas verändern möchte, sollten auch die notwendigen Ressourcen vorhanden sein.

Zur Person Holger Gasse (52) stammt aus Leipzig, wo er bis heute lebt. Der Betriebswirt und Gastronom sitzt seit 2014 als CDU-Abgeordneter im sächsischen Landtag. Zuvor war Gasse zehn Jahre lang Stadtrat in Leipzig und daneben auch Mitglied des Ortschaftsrates in Mölkau. Seit 2019 ist er Vize-Vorsitzender der Leipziger Union. Seit zwei Jahren hat er zudem den Vorsitz des Arbeitskreises Schule und Bildung der CDU-Landtagsfraktion inne und ist deren bildungspolitischer Sprecher. Gasse lebt in einer Partnerschaft mit Kind.

Inwieweit sind Sie von den Forderungen überrascht worden?

Diese Deutlichkeit hat mich schon überrascht. Wir hatten bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2019 sehr lange und auch schwierige Verhandlungen. Dass jetzt so getan wird, als hätte es das nicht gegeben und als würde Demokratie-Unterricht oder die Gemeinschaftsschule der Weisheit letzter Schluss sein, kann ich nicht nachvollziehen. Im Tagesgeschäft der Schulen gibt es genügend Probleme, die wir zuvorderst lösen müssen.

„Nur begrenzter Handlungsbedarf“

Wo müssen Änderungen erfolgen?

An erster Stelle muss es darum gehen, den Unterricht abzusichern und ausreichend Lehrkräfte zu haben. Vor allem für die ländlichen Regionen müssen dringend mehr Lehrkräfte gefunden werden. In diesem aktuellen Umfeld kann man das System nicht komplett auf den Kopf stellen. Zumal Sachsen seit vielen Jahren immer wieder Spitzenplätze in Bildungsstudien belegt. Wenn jetzt gefordert wird, dass wir auf die Wissenschaft hören sollen, kann ich nur sagen: Genau, Wissenschaft beginnt mit der Wahrnehmung der Realität. Deshalb sehe ich nur begrenzten Handlungsbedarf.

Corona hat aber auch gezeigt, dass es großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung gibt.

Auf jeden Fall. Corona hat wie durch ein Brennglas gezeigt, wo die Defizite liegen. Moderne Technik kann dabei helfen, auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Bedürfnisse der Schüler besser einzugehen. Doch Corona hat auch gezeigt, dass Digitalisierung kein Allheilmittel ist. Ein analoger Unterricht mit einem Lehrer vor der Klasse lässt sich nicht ersetzen. Angepasst auf das sächsische Schulsystem, können beispielsweise digitale Tools durchaus helfen. Allerdings müssen dann auch alle mitziehen: Schüler, Lehrer und Eltern.

„Schule kann nicht alle Probleme lösen“

Seit Langem gibt es Kritik an überfüllten Lehrplänen, vor gut zwei Jahren erfolgten erste Umstellungen. Was wäre besonders wichtig bei der vom Kultusminister angekündigten Überarbeitung?

Vor zwei Jahren gab es einen gewaltigen Aufschrei, als beispielsweise Sport oder Musik reduziert werden sollten. Genauso hat die Wirtschaft bestimmte Forderungen. Die große Herausforderung wird darin bestehen, Themen fächerübergreifend zu vermitteln. Dazu zählen unter anderem die Demokratie und die Vorbereitung auf die Lebenswirklichkeit, wie es Grüne und SPD fordern, jedoch auch Wirtschaft und Informatik. Dafür braucht es aber nicht immer ein neues Fach.

In dieser Beziehung unterscheiden Sie sich gar nicht so gewaltig von Ihren Koalitionspartnern.

Ich habe eine andere Vorstellung von Schule. Man darf nicht vergessen, dass auch die Eltern eine große Verantwortung für ihre Kinder haben. Es ist eine falsche Vorstellung zu glauben, dass Schule alle Probleme lösen kann. Das schließt nicht aus, dass bei bestimmten Problemen gezielt reagiert werden muss – nur, das lässt sich nicht per se anordnen. Dabei hilft uns auch eine Einheitsschule nicht weiter.

„Schauen, was realistisch ist“

Sie meinen den Vorschlag, deutlich mehr Gemeinschaftsschulen einzurichten.

Abgesehen davon, dass wir für Gemeinschaftsschulen deutlich mehr Lehrer als heute brauchen würden, frage ich: An welchem Kind soll der Lehrer dann sein Unterrichtstempo ausrichten? Irgendjemand fällt immer hinten runter. Ich habe das DDR-Schulsystem erlebt, mit einer Abitur-Quote von 10 bis 12 Prozent. Ich bezweifle stark, dass das unser Ziel für die Zukunft sein sollte.

Die Vorschläge stehen im Raum – wie soll es weitergehen?

Das Eine ist, dass die beiden Corona-Schuljahre viele Dinge aufgezeigt haben, die wir besser machen können. Das Andere ist aber auch: Wir müssen schauen, was realistisch ist, und dürfen uns nicht in Utopien verlieren. Vor mehr als zwei Jahren hat der Kultusminister den Beteiligungsprozess „Bildungsland Sachsen 2030“ gestartet. Durch die Pandemie sind die Gespräche leider ins Stocken geraten. Deshalb muss es schnell wieder losgehen.

Von Andreas Debski