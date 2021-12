Leipzig

72 vollständig geschlossene und 235 teilweise geschlossene Schulen im Freistaat: Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie im sächsischen Bildungsbereich schrillen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle Alarmglocken.

„Geschlossene Schulen und die Einschränkungen an Kitas sind eine Katastrophe mit Ansage“, sagte Sachsens GEW-Chefin Uschi Kruse am Freitag. Von den 1400 Schulen seien damit ein Fünftel betroffen. „Die Belastungen sind an vielen Einrichtungen kaum mehr zu ertragen.“

Schärfere Regeln von Landesregierung angemahnt

Um die Lage nach dem Jahreswechsel wieder in den Griff zu bekommen und den Regelbetrieb zu gewährleisten, forderte Kruse ein rasches Handeln der Landesregierung. „Dazu gehört trotz aller Probleme nun auch das erneute Vorziehen der Weihnachtsferien.“ In einem GEW-Schreiben werden zudem schärfere Regelungen bei Infektionen an Schulen und die Anschaffung von Luftfilteranlagen sowie CO2-Ampeln als verbindliche Maßnahmen angemahnt.

Mit der Forderung nach vorgezogenen Weihnachtsferien liegt die GEW auf einer Linie mit einer Regierungspartei – mit den sächsischen Grünen. Christin Melcher, Bildungsexpertin im Landtag, hatte sich offen dafür gezeigt. „Die Entscheidung darüber sollte jedoch gemeinsam mit den relevanten Interessengruppen getroffen werden“, sagte die Leipzigerin. Im Fall eines Vorziehens sollten Eltern die zusätzlichen Ferientage als Kinder-Krankentage in Anspruch nehmen können, so die Grünen-Politikerin. Auch Leipzigs OBM Burkhard Jung hatte so argumentiert. „Die Schulen sollten offenbleiben, aber die Weihnachtsferien sollten wir um eine Woche vorziehen“, sagte der SPD-Politiker in einem LVZ-Interview.

Kultusminister und Regierungschef eher skeptisch

Dagegen hält sich Kultusminister Christina Piwarz (CDU) weiter bedeckt. Auch Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hatte zuletzt immer wieder klargemacht, dass er ein Vorziehen der Ferien noch nicht in Erwägung ziehe. Unterstützung dafür gab es am Freitag von medizinischer Seite.

Reinhard Berner, Chef der Kinder- und Jugendklinik des Dresdner Uniklinikums, warnte vor den Folgen von Kita- und Schulschließungen. Sie schadeten der Gesundheit, sagte der auf Infektionskrankheiten spezialisierte Kinderarzt. Man habe in den vorherigen Corona-Wellen „bitteres Lehrgeld“ gezahlt. Nicht nur die Bildung werde behindert. In vielen Studien sei deutlich geworden, „wie krank die Kinder werden ohne Schule und Kita“.

