Dresden/Leipzig

Das Corona-Schuljahr 2020/21 ist eines mit Lücken: bei Präsenzunterricht, Unterrichtsstoff und sozialen Kontakten. Schon jetzt haben die etwa 385.000 Schülerinnen und Schüler im Freistaat viele Wochen Homeschooling hinter sich, in denen sie mit unterschiedlichen Voraussetzungen alle Lerninhalte selbst erarbeiten mussten. Gymnasiasten und Oberschüler werden wahrscheinlich auch noch bis April so weitermachen müssen. Das lässt Stimmen lauter werden, die für eine Wiederholung des ganzen Schuljahres werben – freiwillig oder sogar für alle.

„Alle bleiben sitzen!“

So forderte der Deutsche Familienverband zuletzt: „Alle bleiben sitzen!“ Nur so könnten die Lücken aufgeholt und Eltern entlastet werden. Im Lehrerverband wird zumindest ein freiwilliges Zusatzjahr als sinnvoll erachtet, in dem dann je nach individueller Problemzone zusammen gebüffelt werden kann. In der Stadt Berlin wurden diesbezüglich sogar schon Nägel mit Köpfen gemacht und ein Gesetz geändert, damit das freiwillige Wiederholen möglich wird.

„Viele Vorschläge bestehen Realitätstest nicht“

In Sachsen sind dagegen sowohl Entscheidungsträger als auch Pädagoginnen und Pädagogen ziemlich skeptisch. „Es sind aktuell viele Vorschläge in der Welt, die den Realitätstest nicht bestehen werden“, so Ursula Kruse von der Lehrergewerkschaft GEW. Einer Wiederholung für alle erteilt sie eine klare Absage. „Personell gibt es kein einziges Bundesland, dass dies bewältigen könnte – schon gar nicht Sachsen.“ Die Schülerzahlen im Freistaat steigen jedes Jahr, während es an Lehrerinnen und Lehrern fehlt. „Selbst das freiwillige Wiederholen des Schuljahres wird das Schulsystem in Sachsen wahrscheinlich schon überfordern“, so Kruse.

Ähnliches ist aus der Praxis zu hören: „Unsere Klassen sind schon jetzt voll“, sagte die Rektorin des Leipziger Karl-Heine-Gymnasiums Mandy Frömmel. Um wiederholende Schüler adäquat unterrichten zu können, bräuchte es mehr Räumlichkeiten und mehr Lehrpersonal. In der August-Bebel-Grundschule im Leipziger Osten gibt es zumindest schon einen Überblick über die bestehenden Lücken. „Wir sind durch die intensive Betreuung beim Lernstoff gut dabei“, sagt Rektorin Nancy Kallenbach. Ein ganzes Jahr Wiederholung sei zumindest in ihrer Schule nicht notwendig.

„Es wäre toll, mehr Zeit zu haben“

Trotzdem hat Kallenbach auch Verständnis für den Wunsch: „Es wäre toll, mehr Zeit zu haben – für das, was Schule auch ausmacht: Ausflüge, Vorlesen, Zuhören, Klassenfahrten, Ruhe, Müßiggang, gemeinsames Wachsen, Schwimmenlernen, Freunde finden, die Welt entdecken. Aber ich weiß auch, dass ein entschleunigtes Jahr jetzt unrealistisch ist“, so die Schulleiterin.

Entscheiden, wie der Freistaat mit dem Rückstand umgeht, wird letztlich Kultusminister Christian Piwarz (CDU). „Wenn alle Schüler zurück in der Schule sind, werden die Lehrer Lernstandserhebungen durchführen“, sagt er. Erst danach sollen Maßnahmen diskutiert werden. Schon jetzt sei allerdings klar: „Wir müssen die individuellen Bildungsbiographien jedes einzelnen Schülers im Blick haben.“ Pauschale Festlegungen ohne die Beurteilungen durch die Lehrer helfe keinem Schüler weiter.

Ursula Kruse rief den Minister am Dienstag dazu auf, zeitnah ein Programm zur individuellen Förderung der Schüler in den bestehenden Klassen aufzulegen – mit zusätzlicher Kräften. „Dafür muss Geld in die Hand genommen und mehr Personal eingestellt werden“, so die GEW-Chefin.

Von Matthias Puppe und Florian Reinke