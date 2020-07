Leipzig/Delitzsch

Hamid A. (47) musste sich gestern vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Ihm wird „ sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung“ vorgeworfen. Zudem soll er in einem Supermarkt in Delitzsch eine Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Zwei Mitarbeiter des Landgerichtes brachten den Mann in Handschellen gefesselt in den Gerichtssaal. Hamid A. trug ein T-Shirt, Jogginghosen und Badelatschen. Sein Blick war grimmig. Er ließ sich bereitwillig fotografieren. Hamid A. wurde am 1. Mai 1973 in Kabul ( Afghanistan) geboren und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Leipzig.

Tatort Unterführung Beerendorfer Straße

Die Staatsanwältin verlas zu Beginn des Verfahrens die Anklageschrift. Am 9. Januar dieses Jahres soll Hamid A. eine 82-jährige Delitzscherin vergewaltigt haben. Der Mann habe die Frau in der Unterführung in der Beerendorfer Straße umgestoßen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Unter anderem sei er gewaltsam mit einem Finger in die Frau eingedrungen. Die Staatsanwältin sprach von Vergewaltigung. Das Opfer habe sich körperlich und verbal gewehrt und dem Angreifer zu verstehen gegeben, dass sie das nicht wolle. Bei dem Angriff habe das Opfer auch körperliche Verletzungen erlitten.

Körperverletzung in Supermarkt

Bereits am 14. Dezember 2019 soll Hamid A. in einem Supermarkt in Delitzsch einer Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen und sie am Arm gepackt haben. Auch diese Frau wurde verletzt.

Nach Verlesung der Anklage stellte der Verteidiger des Angeklagten einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Nebenklagevertreterin schloss sich dem Antrag an. Persönlichkeitsrechte von Angeklagtem und Opfer sollen damit geschützt werden.

Ohne Öffentlichkeit

Rüdiger Harr schloss die Öffentlichkeit aus. „Es kommen Umstände aus den persönlichen Lebensbereichen des Angeklagten und der Nebenklägerin zur Sprache, deren schutzwürdige Interessen damit verletzt würden“, so die Begründung des Vorsitzenden Richters.

Fortsetzung am Donnerstag

Damit war die Verhandlung für die Öffentlichkeit nach zehn Minuten beendet, nachdem sie zuvor mit fast zwei Stunden Verspätung begann, weil die Dolmetscherin noch Verpflichtungen in einem anderen Verfahren hatte. Am Donnerstag wird die nichtöffentliche Verhandlung fortgesetzt.

Von Frank Pfütze