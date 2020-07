Leipzig/Delitzsch

Hamid A. muss für vier Jahre ins Gefängnis. Das ist das Ergebnis der Verhandlung, die nach zwei nichtöffentlichen Prozesstagen am Leipziger Amtsgericht stattfand. Der 47-Jährige hatte im Januar dieses Jahres eine 82-jährige Frau in Delitzsch brutal überfallen und vergewaltigt. Außerdem hat er im Dezember 2019 in einem Delitzscher Supermarkt eine Mitarbeiterin geschlagen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Mittag war die Verhandlung am Donnerstag beendet. Mit dem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, blieb das Gericht sieben Monate unter der geforderten Strafe. Die Staatsanwältin und die Anwältin der Nebenklägerin hatten vier Jahre und sieben Monate Freiheitsentzug beantragt. Der Verteidiger des Angeklagten hatte keinen Antrag eingereicht. Er habe vor Gericht geäußert, „dass er auf die Weisheit des Gerichtes vertraue“, war aus der Pressestelle des Landgerichtes zu erfahren.

Der Angeklagte Hamid A. wird von zwei Justiz-Mitarbeitern in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht. Quelle: Frank Pfütze

Verlegung nach Torgau oder Waldheim

Theoretisch könnten nun Verteidiger, aber auch Staatsanwaltschaft oder die Nebenklägerin das Urteil anfechten. Dazu bleibt eine Woche Zeit, dann ist es rechtskräftig. Der Verurteilte bleibt so lange in Leipzig in Haft. Wird das Urteil rechtskräftig, wird er nach Waldheim oder Torgau verlegt, sagte der Pressesprecher.

Brutaler Angriff

Hauptsächlich wurde er wegen des brutalen Angriffs auf die 82-Jährige zur Verantwortung gezogen. Er hatte die Frau in der Unterführung in der Beerendorfer Straße in Delitzsch umgestoßen und sich an ihr vergangen. Der Sturz verursachte Verletzungen und starke Schmerzen, die Frau klagte über Hautabschürfungen, Kratzspuren, Unterblutungen und eine Platzwunde.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Im Gericht kam eine Dolmetscherin zum Einsatz. Der verurteilte Vergewaltiger, der vor der Verhandlung mehrere Aliasnamen und Geburtsdaten genannt hatte, bestätigte vor Gericht , dass er Hamid A.heißt und am 1. Mai 1973 in Kabul, in Afghanistan, geboren wurde. Wie erwähnt, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr hatte die Öffentlichkeit am ersten Verhandlungstag am Mittwoch ausgeschlossen, nachdem der Verteidiger des Angeklagten einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt hatte. Die Nebenklagevertreterin schloss sich dem Antrag an. „Es kommen Umstände aus den persönlichen Lebensbereichen des Angeklagten und der Nebenklägerin zur Sprache, deren schutzwürdige Interessen damit verletzt würden“, so die Begründung.

