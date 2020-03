Delitzsch ist Musikern eine amüsante Zeile wert

Delitzsch

Das Liedchen ist nicht einmal eine Minute lang und doch hat es einen Platz für die Loberstadt. „Ich liebte ein Mädchen in Sachsen“ heißt es, die Band GlasBlasSing fügt die „Ich liebte ein Mädchen“-Strophen bei ihren Shows gerne je nach Region ein, hat zum Beispiel auch eine Variante für Brandenburg. Für Sachsen hat Delitzsch da einen textlichen Auftritt, wenn auch vielleicht nicht den mit den größten Komplimenten für die Damenwelt.

Das Lied ist humorig und humorvoll wie die Band, es erzählt von „Ich liebte ein Mädchen in Chemnitz, die kannte alle Wham-Hits“ oder auch „Ich liebte ein Mädchen in Leipzig, die sagte „Tschüss, und schreib nich!“. Für Delitzsch heißt es: „Ich liebte ein Mädchen in Delitzsch, die auch, doch ich rief ,Nee, Bitch!’“. Bitch ist eine nicht so charmante Metapher für Frauen.

Delitzsch im Reimverbund

Einen Reim auf Delitzsch zu finden ist ja auch nicht die einfachste Aufgabe. Wie aber hat es die Stadt in die Strophen geschafft? „Hauptkriterium, welche Städte es ins Lied schaffen, ist natürlich die Reimfähigkeit und ob sich auch im Verbund mit anderen Städten lustige kleine Geschichten oder Bezüge herstellen lassen. Bei Detlizsch war es in der Tat die Kombination von HoyWoy/ToyBoy und der Fortführung mit Delitzsch/Nee, Bitch“, erklärt Andreas Lubert von GlasBlasSing. Kurz vor der Delitzscher Erwähnung heißt es im Lied: „Ich liebte ein Mädchen in HoyWoy, die rief: ,Komm, sei mein Toy-Boy“.

Auftritt bei Ur-Krostitzer

Die Orte für die Strophen werden natürlich durch Karten aber auch die Ortskenntnis der Band nach 13 Jahren Rumreisen gefunden. Die Region ist der Band bekannt. „Wir haben sogar schon mal vor 10-11 Jahren bei Ur-Krostitzer gespielt, beim großen Brauereifest im Sommer und würden das natürlich gern wieder tun“, so Andreas Lubert. Die Band besteht aus David Möhring, Frank Wegner, Jan Lubert und Andreas Lubert. Sie sind seit 2007 hauptberuflich Flaschenmusiker, erst noch zu fünft, seit 2018 zu viert.

