Die Stadt Delitzsch gehört zu den Preisträgern beim Wettbewerb „Denkzeit Event“. Mit ihrem Projekt „Delitzscher Lichtblicke im Advent“ hat sie jetzt 5000 Euro gewonnen. Am Donnerstag wurden die Preise von der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, vergeben. Aber was verbirgt sich hinter der Delitzscher Idee?

Die Loberstadt will damit den größten Adventskalender Nordsachsens installieren. „Bei ,Delitzscher Lichtblicke im Advent’ wird erstmals das Barockschloss in Delitzsch zur Lichtkunstfassade“, erläutert Alexander Lorenz, in der Delitzscher Verwaltung verantwortlich für Wirtschaftsförderung und Tourismus. „Traditionelle und kreative Kunst rücken dabei in den Raum.“ Zwischen dem 1. und dem 24. Dezember soll im übertragenen Sinne täglich ein Türchen am größten Adventskalender in Nordsachsen geöffnet werden. In der Realität wird jeweils ein Fenster von innen beleuchtet, so dass schließlich am Heiligen Abend 24 Schlossfenster links und rechts vom Schlosseingang des Barockschlosses Delitzsch erstrahlen. Die Illumination soll natürlich auch in den späteren Abendstunden bleiben, wenn das Museum im Barockschloss schon geschlossen hat.

Überraschungs-Theater

Vor allem werden für jeden Tag im Advent ab 16.48 Uhr kleine Überraschungsaufführungen des Baff Theaters Delitzsch in Kooperation mit Studierenden der Theaterakademie Sachsen zu erleben sein, die in der Loberstadt ansässig ist. Es soll kleine Solo- oder Gruppenauftritte geben, welche die Gäste auf den Advent einstimmen. Dabei soll die merkwürdige Spielzeit schon selbst das Rätsel sein. Wer es löst, kann dann auch noch Einkaufsgutscheine der lokalen Händler gewinnen.

„Denkzeit Event“-Wettbewerb

Das Barockschloss Delitzsch dient damit als Kulisse für viele schöne Momentaufnahmen und Erinnerungen. Der Adventskalender bleibt bis in das neue Jahr beleuchtet. „Wir erhoffen uns damit Impulse für den Tourismus“, so Alexander Lorenz. Aber auch die Eventbranche soll damit gefördert werden. Denn das war auch die Intension des „Denkzeit Event“-Wettbewerbs. Dabei wurden Konzepte und Unterstützung für Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen ausgezeichnet. Denn die Veranstaltungswirtschaft verzeichnet seit Beginn der Corona-Krise im März 80- bis 100-prozentige Umsatzverluste.

Insgesamt vergab Ministerin Barbara Klepsch an 157 Veranstalter aus ganz Sachsen Auszeichnungen. Preisgelder in Höhe von 1000 bis zu 50 000 Euro – insgesamt 1,5 Millionen Euro – wurden ausgereicht. In Nordsachsen ebenfalls gewonnen hat der Verein Torgau-Kultur. Für sein Stadt-Strand-Festival erhält er 20 000 Euro. Es gab 192 Bewerbungen für 309 Veranstaltungen in ganz Sachsen.

So sollen in Delitzsch die Lichtinszenierung und die täglichen Theaterauftritte ein Highlight für Familien oder Individualreisende bieten. Passend dazu ist die Märchenausstellung im Museum im Barockschloss zu besuchen. Dort werden einige bekannte und fast vergessene Märchenkulissen zu bestaunen sein, die ganz besondere Bilder in den Köpfen der kleinen und großen Besucher malen.

Idee liegt auf der Hand

Die Idee, ein Gebäude zum Adventskalender zu machen, ist natürlich nicht ganz neu. So werden in Eilenburg bereits seit einigen Jahren die Fenster des Rathauses am Markt beleuchtet und so zum Adventskalender gemacht. „Wir hatten in den vergangenen Jahren für unser Schloss tatsächlich schon viele Hinweise, ob wir es nicht auf diese Weise nutzen könnten“, erklärt Lorenz. Denn die Front rechts und links des Eingangs weist exakt 24 Fenster auf.

Von Heike Liesaus