Die Bundeswehr bildet jedes Jahr mehr als 5000 Soldaten in der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch aus. Dazu kommen etwa 500 Bundeswehrangehörige, die zum Stammpersonal in der Feldwebel-Boldt-Kaserne zählen. Aktuell hält sich der Standort mit einer Rumpfbesatzung für mögliche Einsätze zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereit.