Delitzscher Friseure mit neuem Alltag dank Corona

Delitzsch

Wie sehen Dinge des Alltags und der Freizeit unter Corona-Bedingungen aus? Ob Tiergarten-Besuch, der Gang zur Bibliothek, die Fahrt mit der Bahn zur Arbeit oder das Frisieren – vieles läuft jetzt anders. Ein Erfahrungsbericht.

25 Jahre erfolgreich in Delitzsch

Der Salon von Silke Rust in der Delitzscher Altstadt hat jetzt Klebe-Markierungen auf dem Boden, sie weisen unter anderem den Weg zum Desinfektionsmittelspender für Kunden. Silke Rust und ihre Mitarbeiterin Anne Müller tragen den ganzen Tag Maske, auch jeder Kunde muss das für die Zeit seines Friseurbesuchs. Getränke oder Zeitschriften dürfen derzeit nicht gereicht werden. Wer etwa zum Einwirken von Farbe unter die Haube muss, muss die Zeit ohne Klatschblätter überbrücken. Doch auch wenn es für sie wegen der Maske teils anstrengend wird: Silke Rust und Anne Müller reden nach wie vor ausgiebig mit ihren Kunden, so wie es eben typisch ist beim Friseur. Sie beraten ausführlich, individuell und bestens wie immer. Kunden können sich hier nach wie vor wohlfühlen wie eh und je.

Anzeige

Bemühen um neues Material

Anderthalb Monate war der Salon, den es nun schon 25 Jahre gibt und der eine dritte Kollegin zur Verstärkung sucht, geschlossen. Inhaberin Silke Rust hat ihrer Angestellten volles Gehalt gezahlt, sie nicht auf Kurzarbeit gesetzt. Die beiden sind froh, dass sie wieder arbeiten können. Auch unter diesen anderen Bedingungen. Sie müssen zum Beispiel viel mehr desinfizieren und dokumentieren. Und sie mussten erst Dinge wie hunderte Einwegumhänge, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Co. beschaffen. „Ich habe täglich beim Großhandel angerufen“, erzählt Silke Rust.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Umhang ist ein Einwegmodell, Zeitschriften oder Getränke bekommt der Kunde nicht. Quelle: Christine Jacob

Nach jedem Kontakt bearbeiten sie die Stühle und Waschbecken mit Desinfektion. Diese ganzen zusätzlichen Handgriffe scheinen den beiden gestandenen Profis schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. „Am Anfang mussten wir uns natürlich erstmal alles aneignen, immer mal auf die Liste gucken und waren langsamer“, berichtet Anne Müller. Es bleibt zeitlicher Mehraufwand. Die beiden schätzen, dass sie für jeden Kunden durch Desinfektion und Co. 10 bis 15 Minuten mehr brauchen. Die Kunden hätten Verständnis. Auch für etwas gestiegene Preise wegen all der Desinfektionskosten.

Von Christine Jacob