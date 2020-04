Delitzscher Influencerin Jana betreibt Nachbarschaftshilfe

Delitzsch

Es hat wenig mit der Glitzerwelt der Instagramsternchen zu tun. Dafür ist Jana Sobotta zu bodenständig. „Ich komme halt ausm Osten und vom Dorf“, lacht sie. Schnell einen Stoffbeutel und Portemonnaie unter den Arm geklemmt, irgendwelche Schuhe angezogen und losgelaufen. Neuerdings gehört natürlich auch die Maske dazu (die Bilder entstanden vor Einführung der Maskenpflicht).

Jana Sobotta, 34-jährige Delitzscherin und mit mehr als 200 000 Instagramfollowern ausgestattet, macht sich auf den Weg. Der nächste Discounter ist nur einen Katzensprung entfernt. Doch auch weitere Wege erledigt Jana Sobotta gern, geht für ihre Nachbarn zur Post oder anderes erledigen – immer zwischen ihrer Arbeit als Selbstständiger, dem Familienleben und den eigenen Aufgaben.

Einkaufsliste per Telefon

Punkt für Punkt wird die Einkaufsliste der Nachbarschaft abgearbeitet. Der Nachbar von oben links braucht einen Sixpack mit Wasser, die Nachbarin aus dem Erdgeschoss will am Wochenende gerne Schnitzel braten, die nächste braucht was für den süßen Zahn und will Schokolade. Jana Sobotta kümmert sich. Am Ende wird alles in Beutel gepackt und dann vor die Tür gestellt. „Alles läuft kontaktlos, so wie es sein soll, um Ansteckungen zu verhindern“, erzählt die Delitzscherin.

Die Einkäufe werden vor die Tür gestellt. Quelle: Wolfgang Sens

Nicht erst jetzt gilt in diesem Haus mitten in Delitzsch: Die anderen bleiben daheim, Jana Sobotta geht einkaufen. Inzwischen fast für das ganze Mehrfamilienhaus, in dem die Mutter zweier Kinder und Ehefrau lebt. Nachbarschaftshilfe ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur jetzt, aber in Zeiten von Corona ganz besonders. „Ich mache das eigentlich schon seit vielen Jahren, jetzt aber ist es populär und besonders wichtig, also trage ich weiter meinen Teil bei“, sagt die Delitzscherin. Sie geht nicht erst seit der Corona-Krise, jetzt aber noch häufiger für ihre älteren Nachbarn einkaufen. Viele ihrer Nachbarn gehören durch ihr Alter und/oder Vorerkrankungen zur Risikogruppe, sollten gerade jetzt den Kontakt zu Menschen vermeiden. Jana Sobotta reduziert für sie das Ansteckungsrisiko, indem sie die Wege des Alltags übernimmt.

Klassisch mit Einkaufszettel geht es in den Laden. Quelle: Wolfgang Sens

Per Telefon kontaktieren sie die Nachbarn, diktieren ihr die Einkaufsliste und sie schreibt alles mit entsprechenden Namen versehen auf. „Die Schrift kann wahrscheinlich nur ich lesen, aber ich komme klar mit meinem System“, lacht die sympathische Influencerin. Jana Sobotta sammelt die Bestellungen und geht dann nach Möglichkeit erst bei ausreichender Menge einkaufen.

Nach dem Einkauf werden die Hände kurz desinfiziert. Quelle: Wolfgang Sens

Auch sie achtet darauf, nicht zu oft oder am liebsten noch täglich einkaufen zu gehen, sondern möglichst vernünftig und kontaktreduzierend nur ein- oder zweimal, dafür aber stets zielgerichtet. Mal eben wegen einer einzelnen Kondensmilch losziehen wie es so manch Senior gerne macht? Da greift Jana Sobotta lieder in ihr eigenes Regal und stellt dem Nachbarn gleich noch einen frisch gebackenen Kuchen passend zum Kaffee vor die Tür. „Man sollte vernünftig einkaufen gehen, gerade jetzt, auch aus Rücksicht auf die Mitarbeiter“, propagiert sie, „lieber arbeite ich eine lange Liste ab als tausendmal die Kassiererin zu beschäftigen.“

Viele Sachen zu tragen

Dementsprechend viel zu tragen hat die ehemalige Poledance-Trainerin mit dem Spitznamen Herkuline dann. Den Sport musste sie wegen Arthrose an den Nagel hängen, inzwischen ist sie mit Aquaristik selbstständig, leitet zudem eine Schul-AG an der Artur-Becker-Oberschule und kümmert sich dort ebenfalls um die Fische. „Ich habe so auch das Glück, dass ich noch arbeiten darf“, erzählt sie. Wenn sie unterwegs zu Kundenaufträgen wie der Pflege zum Beispiel von Aquarien in Arztpraxen ist, genießt sie das derzeit besonders.

Jana Sobotta achtet für ihre Nachbarn auf Angebote und saisonale und regionale Ware. Quelle: Wolfgang Sens

Wegen ihrer Arthrose ist so ein Bewegungsmangel wie es die Parole „Wir bleiben zu Hause“ derzeit verlangt nicht unbedingt das beste für sie, doch auch sie hält sich daran, hat ihre einige hundert Kilometer entfernt wohnende Mutter lange nicht gesehen und kämpft sich mit ihren Kindern durch den Unterricht daheim, hat mehrere Druckerpatronen in Hausaufgabenblätter investiert und gibt Sportunterricht am Fensterbrett während ihre Kinder unten auf dem Hof Kniebeugen und Co. absolvieren. „Wir sitzen da doch alle im gleichen Boot, da hat jeder so seine Herausforderungen“, betont die bodenständige Delitzscherin. „Jeder sollte seinen Teil beitragen, für mich ist es eben das.“ Gerne berichtet sie bei Instagram von ihrem Alltag zwischen Nachbarschaftshilfe und Daheimbleiben. Nur für größere Getränkeeinkäufe oder längere Wege wird das Familienauto genommen. „Grundsätzlich aber brauche ich echt die Bewegung, ich muss meine Energie kompensieren“, lacht Jana Sobotta.

Jana Sobotta achtet wie alle anderen auch auf den Abstand. Quelle: Wolfgang Sens

Wenn die Werbeblättchen im Briefkasten sind, weist Jana Sobotta ihre Nachbarn extra darauf hin. Mit kleiner Rente müssen die meisten von ihnen besonders auf die Preise achten, Jana Sobotta achtet beim Einkauf ebenfalls darauf. „Wenn mir einer meiner Leute Gemüse auf den Einkaufszettel diktiert, gucke ich schon nach der günstigen saisonalen und regionalen Ware“, erzählt sie. Nicht wenige ihrer Nachbarn haben trotz höheren Alters Smartphones, schicken ihrer Lieblingseinkäuferin dann auch abfotografierte Angebote aus den bunten Blättchen.

Jana Sobotta bevorzugt nach Möglichkeit das kontaktlose Zahlen. Quelle: Wolfgang Sens

Rund 50 Euro bezahlt Jana Sobotta an diesem Nachmittag. Auch sie bevorzugt die kontaktlose Kartenzahlung. Erstmal packt sie alles irgendwie in Tüten und schleppt es nach Hause, bepackt mit vielen Tüten kommt die Herkuline durch. Daheim angekommen werden die Einkaufstüten sortiert, jedem einzelnen Nachbarn sein Preis berechnet und ein fertiger Einkauf einfach vor die Tür gestellt. Die Senioren bekommen dann fix per Telefon Bescheid, ein offenes Ohr hat die Influencerin auch immer für sie. Das Geld für den Einkauf kommt dann per Briefumschlag zu Jana Sobotta. Und oft gibt es noch eine kleine Dankes-Botschaft dazu.

Nachbarn sind dankbar

Jana Sobotta geht am liebsten im Discounter um die Ecke einkaufen. Quelle: Wolfgang Sens

Die älteren Herrschaften wollen anonym bleiben, doch sie betonen wie dankbar sie ihrer Lieblingsnachbarin für die Hilfe sind und wie hilfsbereit die junge Frau von nebenan schon immer gewesen ist, wie sie zum Beispiel literweise Soljanka für alle kocht und Einweckgläser vor die Türen stellt oder dass zum Nikolaus eine Überraschung vor der Tür wartet, weil die Herkuline unterwegs war. „Das gehört sich doch“, findet die Delitzscherin. Jana Sobotta nimmt keinen einzigen Cent für ihre Botengänge. Für sie ist das alles zu selbstverständlich als dass sie sich dafür auch nur im Geringsten „bereichern“ wollte. „Ich würde dafür niemals etwas verlangen, es geht doch um Zusammenhalt“, sagt sie. Und den will sie auch leben, wenn Corona eines Tages wieder Geschichte ist.

Auswahl an Nachbarschaftshilfe in Delitzsch Das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) bietet Einkaufshilfe für ältere Bürger im Raum Delitzsch und Rackwitz. Das Angebot richtet sich an Senioren sowie Menschen mit Pflegebedarf, die nicht auf ein familiäres oder nachbarschaftliches Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen können. Aber auch einer möglichen Isolation der Älteren, die jetzt lieber daheim bleiben und Kontakte vermeiden sollten, will das SKZ entgegenwirken. Es gibt nun ein Kontakt- und Nachbarschaftstelefon. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr ist das Team zu erreichen. SKZ-Einkaufshilfe gibt es unter den Rufnummern 0178-2555684 und 0152-26738336. Das Kontakttelefon kann man unter 034202-301866 oder 034202-301867.Auf der Homepage der Bürgerinitiative Menschenskinder www.bi-menschenskinder-delitzsch.de gibt es nun eine Rubrik „Corona Nachbarschaftshilfe“, mit der geholfen werden soll, Einkäufe für die Risikogruppe zu organisieren. Auf der Plattform aber auch mittels Aushang, der dort zum Download bereitsteht, können Einkaufshilfen organisiert werden.

Von Christine Jacob