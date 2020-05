Delitzscher Jens Müller gibt das Markt 20 auf

Delitzsch

In wenigen Monaten gehen im Veranstaltungshaus Markt 20 in Delitzsch vorerst die Lichter aus. Jens Müller hat zum 31. Oktober 2020 seinen Mietvertrag mit dem Investor gekündigt. Damit bricht eine weitere Veranstaltungsadresse in Delitzsch weg.

Der Schlosskeller stand lange leer, nun ist er ein Klanggewölbe. Das Bürgerhaus wurde vom Pächter aufgegeben, nun muss die Stadt dafür Sorge tragen, weil es ein kommunales Gebäude ist. Jetzt fällt auch das Markt 20 als Adresse für Veranstaltungen wie Kabarett, Lesungen oder auch private Feiern zunächst weg.

Reißleine ziehen

Gastronom Jens Müller hat jetzt nach fünf Jahren als Betreiber die Reißleine gezogen. „Es muss wirtschaftlich auch Sinn machen, solch ein Angebot zu betreiben“, sagt er über das Veranstaltungshaus Markt 20, wo es regelmäßig Kulturevents gab. Allerdings sei meist nur eine schwarze Null herausgekommen, Geld war nicht zu verdienen. Es blieb am Ende zu wenig hängen, um wirtschaftlich vernünftig zu agieren. Gerade so kostendeckend seien die meisten der zurückliegenden Veranstaltungen gelaufen und das sei auf Dauer wirtschaftlich nicht tragbar. Wenn man noch Geld mitbringen müsse, mache so ein Unternehmen keinen Sinn.

Kino rechnet sich auch nicht

Jens Müller hatte das Haus ab 2014 betrieben (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Der Vertrag ist also gekündigt, der Vermieter wird sich nach einem neuen Nutzer umsehen müssen – Erfolg definitiv nicht garantiert. Jens Müller nimmt auch jene Veranstaltungstechnik mit, mit der er damals den Saal ausgestattet hatte. Konzipiert war das Markt 20 als Kino- und Veranstaltungshaus. Nach langem Hin und Her konnte es im September 2014 Eröffnung feiern. Der Delitzscher Jens Müller hat das Projekt nach dem Aus des Kinovereins übernommen, der unter anderem an fehlenden Fördermitteln für den Bau gescheitert war. Fünf Jahre wurde das Kinoangebot im Markt 20 dann gefördert, diese Unterstützung ist bereits ausgelaufen und hat den Betrieb nochmals erschwert. 1000 Euro monatlich gab es ab September 2014 für fünf Jahre, damit achtmal monatlich Kinovorstellungen geboten werden – dieses Geld reichte dennoch nicht für aktuelle Filme. Das Markt 20 lebte vor allem von Vermietungen für Feiern, Veranstaltungen wie Musicals oder Abende mit Comedians.

Konzentration auf Bar

Dafür konzentriert sich Jens Müller nun wieder auf sein erstes Baby, die

Jens Müller konzentriert sich auf die Urlaubsbar am Unteren Bahnhof (Archivbild). Quelle: Alexander Prautzsch

Urlaub Meehr Bar am Unteren Bahnhof, die es seit mehr als einem Jahrzehnt gibt. „Das sind ganz andere Voraussetzungen“, sagt der Delitzscher. Diverse Veranstaltungen, die bislang im Markt 20 stattgefunden haben, seien auch im „Urlaub“ denkbar und mit einigen Partnern schon Absprachen getroffen. Insgesamt läuft in der Bar das Geschäft nach den Corona-Beschränkungen wieder recht gut an.

Jens Müller hat sich längst ein weiteres Standbein und vor allem Ausgleich gesucht und arbeitet als Erzieher in einer Tauchaer Kindertagesstätte.

Von Christine Jacob