Seit 50 Jahren KfZ-Meister – 76-Jähriger erhält goldenen Meisterbrief

Delitzsch

Der Name und das Unternehmen „Motorrad Naujocks“ sind von Delitzsch und der Region kaum zu trennen. Seit beinah 40 Jahren betreibt die Familie die Werkstatt und später den Zweirad-Verkauf in der Stadt. Seit 50 Jahren ist Johannes Naujocks Kraftfahrzeugmeister. Dafür gab es nun den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer. Eine Anerkennung für ein Leben im Takt der Motoren.

Ein Leben im Takt der Motoren

Obwohl Johannes Naujocks das Geschäft vor elf Jahren anlässlich seines 65. Geburtstages an seine jüngste Tochter Britta übergeben hat, ist er noch so gut wie jeden Tag in der Werkstatt – als Angestellter und, weil es ihm Spaß bereitet. In seine Hände kommen dann die „Oldtimer“, wie der 76-Jährige sagt. Die Simson- und MZ-Motorräder waren es auch, mit denen die Firma Ende der 70er-Jahre noch in der Halleschen Straße 36 startete. Doch bis dahin war es gar nicht so leicht, erzählt der gebürtige Schenkenberger heute.

Johannes Naujocks fuhr selbst gerne Touren, viele davon mit seinen Kunden. Getroffen haben sie sich meist vor dem Geschäft in der Delitzscher Marienstraße, wie hier im Jahr 1993. Quelle: privat

Als er den Titel Kraftfahrzeugmeister 1969 erworben hatte, war es ihm nicht sofort möglich, sich selbstständig zu machen. Erst zehn Jahre später hatte ihm der damalige Rat des Kreises die Gewerbegenehmigung ausgestellt und er wurde mit dem 1. Januar 1980 „Alleinmeister“. Bevor er die Gelegenheit bekam, eine bestehende Werkstatt zu übernehmen – so war es in der DDR –, hatte er das Abitur erworben und das Ingenieurstudium für Fördertechnik und Baumaschinen neben seiner Anstellung als Schlosser beendet. „Das schafft du nur, wenn du eine starke Frau an der Seite hast“, blickt Naujocks zurück. Denn nicht selten gab es Tage, an denen er bis zu zwölf Stunden arbeitete.

Simson vor der Wende, danach Suzuki und Ducati

Der Bedarf in Delitzsch war da, sagt Naujocks. Viele bekamen mit der Jugendweihe ein Moped. Mehr als zehn Zweiräder standen am Tag vor der Werkstatt, es konnten aber nur maximal drei bedient werden. Erst mit der Zeit wurde dem Unternehmen zugestanden, Lehrlinge auszubilden. Diese konnten letztlich auch in der Werkstatt weiterbeschäftigt werden. Bis zu fünf Angestellte wurden es, die bei Johannes Naujocks lernten und arbeiteten.

Johannes Naujocks (rechts) zur Eröffnung des Geschäfts in der Marienstraße mit dem früheren Landrat Michael Czupalla (Vierter von links) und dem ehemaligen Delitzscher Bürgermeister Gerhard Denef (Dritter von links). Quelle: Manfred Lüttich

1989 bot sich dem Unternehmen schließlich die Gelegenheit, in der Marienstraße 3 ein Haus und Grundstück zu erwerben. Auf diesem befindet es sich bis heute – wenn auch mit erheblichen baulichen Veränderungen. Was Naujocks vor 39 Jahren mit Reparaturen von Simson-Mopeds begann, setzte er nach der Wende als Händler mit Suzuki fort. Später kamen noch Ducati-Maschinen und die Gartentechnik hinzu.

Johannes Naujocks hat den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer zu Leipzig bekommen. Vor 50 Jahren hatte er ein bescheidener ausgefallenes Schriftstück erhalten. Quelle: Mathias Schönknecht

Umbau und Jubiläum im kommenden Jahr

Auch aktuell geht die Entwicklung weiter. Im kommenden Jahr steht ein weiteres Jubiläum vor der Tür. Denn dann feiert „Motorrad Naujocks“ 40-jähriges Bestehen, zudem ist die Erweiterung der Werkstatt geplant, erklärt die Tochter und jetzige Chefin Britta Grönert. Sie ist seit 2003 selbst Kfz-Meisterin. Die Vorbereitungen für den Umbau seien so gut wie abgeschlossen. Und in den neuen Räumlichkeiten findet sich sicher auch ein geeigneter Platz für Johannes Naujocks goldenen Meisterbrief.

Von Mathias Schönknecht