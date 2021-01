Görschlitz

„Ich bin zurück im Leben“, stellt Dana Purschwitz selbstbewusst und überglücklich fest. Die 41-Jährige ist mehr als froh darüber und auch überaus dankbar, dies wieder behaupten zu können. Die aus Görschlitz stammende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Delitzsch kehrt nach Monaten der Rehabilitation auf ihren ehrenamtlichen Posten an der Spitze des Verbandes zurück, der die Interessen von rund 2400 Kameradinnen und Kameraden vertritt. Ein Schritt, der nicht selbstverständlich ist. „Ich bin meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Vorstand sehr, sehr dankbar, dass sie während meiner ungewollten Abwesenheit meine Aufgabe mitübernommen und aus meiner Sicht mit Bravour erledigt haben.“

Keinen Groll auf Unfallverursacherin

Im April 2019 erlitt die Mutter von zwei Söhnen lebensgefährliche Kopfverletzung, als sie bei ihrer Tätigkeit als Postzustellerin von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. „Ich kann mich eigentlich gar nicht an den Unfall erinnern, es ging alles viel zu schnell. Nur vom Erzählen der Leute weiß ich in etwa, was sich wie abgespielt haben muss“, erzählt Dana Purschwitz.

Dana Purschwitz im Februar 2019, wenige Wochen vor dem Unfall. Neben ihrem Posten als Vorsitzende des Feuerwehrverbandes Delitzsch leitete sie außerdem die Jugendfeuerwehr in Görschlitz. Quelle: Wolfgang Sens

Sie habe keinen Groll auf die Frau, die damals den Pkw fuhr und den Unfall verursachte. „Es war leider Pech für mich, es hätte auch jeden anderen treffen können.“ Sie habe mit dem Geschehen von damals abgeschlossen, will sich eigentlich nicht mehr damit beschäftigen, sie werde zum Glück auch nicht von Alpträumen geplagt, wie sie sagt.

Drei Wochen im Koma

Die Folgen des Unglücks warfen die Feuerwehrfrau dennoch kräftig aus der Lebensspur. Sie habe beim Zusammenstoß mit dem Auto keine Knochenbrüche erlitten, lediglich Prellungen und Stauchungen abbekommen, allerdings schlug sie ungebremst mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Die Verletzungen waren gravierend, lebensbedrohlich. „Die Chancen standen nicht gut für mich“, weiß sie heute. Ihr Gehirn hat es am schlimmsten erwischt. Gut drei Wochen lag sie im Koma, ehe sie bewusst wieder etwas wahrnahm. „Die Ärzte und Schwestern in den verschiedenen Krankenhäusern haben tolle Arbeit geleistet, mich ins Leben zurückgeholt. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar“, sagt Dana Purschwitz.

Anfang 2018 wurde Dana Purschwitz (hier mit der damaligen Dezernentin Angelika Stoye und Vorgänger Peter Schwenckner) Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. Quelle: Ditmar Wohlgemuth

Die schweren Kopfverletzungen führten jedoch dazu, dass sie wie ein kleines Kind alles neu erlernen musste. „Ich konnte nichts mehr, selbst das Einfachste musste ich wieder lernen. Ich konnte nicht sprechen, nicht lesen, nicht gehen.“ Mit ihrem Rollstuhl hat sie sich nur auf Zeit angefreundet. Den wollte sie so schnell als möglich wieder verlassen. „Es gab den einen oder anderen Fluchtversuch“, erinnert sie sich.

Kraft durch die Familie

Die Kraft, die sie aufbringen musste, gaben ihr vor allem ihr Freund und ihre beide Söhne, die gesamte Familie, aber auch die Besuche der Kameradinnen und Kameraden. „Sie haben mir wirklich sehr geholfen“, ist sie sich heute sicher. Denn aufgeben stand für sie nie zur Debatte, auch wenn sie manche Rückschläge einstecken musste. „Eigentlich hatten es mir nur wenige wirklich zugetraut, wieder zurückzukehren, wieder die zu werden, die ich vor dem Unfall war. Aber ich wollte es unbedingt“, sagt die 41-Jährige.

Sie wollte um keinen Preis aufgeben und deshalb sprechen manche ihrer behandelnden Ärzte heute auch von einem kleinen medizinischen Wunder. Ein Wunder, das sie vor allem der enormen Willenskraft dieser Frau selbst zurechnen. Was sie in den vergangenen Monaten in der Rehabilitation geleistet habe, sei außergewöhnlich und im höchsten Maße lebensbejahend.

„Mit Mitleid kann ich schlecht umgehen“

Dana Purschwitz wünscht sich heute vor allem eines: Dass die Genesung weiterhin voranschreitet und stabil bleibt. „Ich will wieder arbeiten, wieder gebraucht werden“, sagt sie. In ihrem Arbeitgeber habe sie einen Partner gefunden, der genau das unterstützt. „Weil er es mir auch zutraut. Nicht als Zusteller, aber an anderer Stelle“, weiß die Powerfrau.

Sie fühle sich heute „eigentlich“ nicht krank, auch wenn sie manche Einschränkungen wohl ein Leben lang spüren wird. „Ich komme am besten mit den Menschen zurecht, die mich so nehmen wie ich heute bin. Mit Mitleid kann ich schlecht umgehen, ich brauche es auch nicht. Ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft.“

Von Ditmar Wohlgemuth