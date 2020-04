Delitzscher Markt wird frischer

Delitzsch

Ausgerechnet in diesem Frühjahr, geprägt von der Corona-Krise, nimmt der Delitzscher Frischemarkt Fahrt auf. Wurde früher gerne bemängelt, dass es außer ein paar Händlern mit Gardinen und anderen Textilien, einem rollenden Bäcker oder Fleischer nicht viel gemäß eines Frischemarktes gab, so wächst nun die Angebotspalette.

Neue Händler kommen dazu

In den nächsten Wochen werden nun auch die in der Region verwurzelte und gut bekannte mobile Mosterei Saft für Alle und der Spezialitätenhändler „Almgourmet“ mit Bergkäse jeden Dienstag und Donnerstag als mobile Lebensmittelhändler auf dem Marktplatz stehen. Zudem gibt es neben Landfleischerei und Bäcker Angebote wie Fischhandel, Obsthandel und einen Gemüsehandel, auch die Käserei Lehmann aus Leipzig ist regelmäßig in Delitzsch zu Gast, zudem gibt es Imbiss-Angebote.

Anzeige

Ob der Abstand eingehalten wird, soll stichprobenartig kontrolliert werden. Quelle: Christine Jacob

Wurde der Markt, der jeden Dienstag und Donnerstag von zirka 8 Uhr bis zirka 14 Uhr vor dem Rathaus stattfindet, zu Beginn der Corona-Krise zunächst als wichtiges Element der Grundversorgung betrachtet, folgte kurze Zeit ein Verbot. Nun sind dezentral mobile Lebensmittelhändler doch wieder gestattet. Die Kundschaft ist aber zwingend dazu angehalten, mindestens einen Abstand von 1,50 Meter zueinander einzuhalten. „Die Abstände der Kundschaft an den dezentral stehenden Verkaufswagen auf dem Marktplatz werden stichprobenartig kontrolliert“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Genussmarkt ? Konkrete Aussage nächste Woche

Der Handel unter freiem Himmel, wo das Ansteckungsrisiko als kleiner gilt, ist gegenwärtig die große Hoffnung vieler Menschen auf etwas Normalität. Ein gutes Zeichen auch für den am 9. und 10. Mai geplanten großen Frühlings- und Genussmarkt? Wird er stattfinden? Zum Frühlings- und Genussmarkt werde es in der kommenden Woche eine konkrete Aussage geben, so die Stadtverwaltung.

Von Christine Jacob