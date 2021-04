Erfolg nach offenem Brief - „Es geht um die Not von Kindern“: Delitzscher OBM holt Kretschmer an Runden Tisch

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (58, parteilos) hat sich mit einem Offenen Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gewandt. Er fordert einen Runden Tisch zur Pandemie-Bewältigung. Der findet nun am 14. April statt.