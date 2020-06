Delitzscher Tierfreunde retten Kätzchen vor dem Schredder

Delitzsch/Laue

In letzter Sekunde entdeckt und noch gerettet: Das Leben eines winzigen Katzenjunges haben die Mitarbeiter der Kreiswerke Delitzsch am Freitag gerettet. Aus einem zum Schreddern bestimmten Müllberg vernahmen sie ein leises Wimmern. Die Männer reagierten sofort und schauten nach, woher das Geräusch kommt.

Das gerettete Kätzchen. Quelle: Tierschutzverein Delitzsch

In Eimer entsorgt

Aus dem Müllberg konnten sie schließlich eine Handvoll Katzenleben retten. Das Kätzchen war in einem Eimer entsorgt worden. Die Mitarbeiter kontaktierten dann Tierschützer. Inzwischen kümmern sich so Profis um den Winzling. „Das Kleine ist in einer Pflegestelle und wird dort betreut“, erklärt Maik Hasert, Leiter des Tierheims im Ortsteil Laue.

In diesem Eimer war das Kätzchen. Quelle: Tierschutzverein Delitzsch

Der Winzling ist nun auf den Namen Fridolin getauft worden und hat in seiner Pflegestelle auch ein paar Geschwister, um ein katzentaugliches Sozialleben genießen und gut aufwachsen zu können. Zunächst einmal geht es darum, den höchstens einige Wochen alten Katzenmini aufzupäppeln.

Leider Alltag in Kittenzeit

Der Fall, dass ein Kätzchen gerade noch vorm Müllschredder bewahrt werden kann, ist natürlich krass. Traurige Schicksale von Kätzchen sind aber laut Maik Hasert leider das tägliche Brot für Tierschützer gerade jetzt in der Kittenzeit. Manchmal werden in besseren Fällen Kartons mit Kitten einfach vor dem Tierheim abgestellt. In schlechteren Fällen werden die Tiere brutal entsorgt.

Kastration hilft

Zu verhindern sind solche Kitten-Schicksale im Grunde nur, wenn es die Kätzchen gar nicht in so großer Zahl gibt. Das Tierheim appelliert dringend, Katzen kastrieren zu lassen – gerade auch auf den Dörfern, wo viele Freigänger unterwegs sind und sich vermehren. Die Tierschützer sehen auf den Dörfern aber auch auf verlassenen Arealen in Delitzsch immer wieder verwilderte Katzen, die sich unkontrolliert fortpflanzen, und sie versuchen, mit Gabe der Pille oder Kastration weitere Auswüchse zu verhindern, was letztlich aber eine Geldfrage ist.

Vor allem Frühjahr und Frühsommer sind eine Zeit regelrechter Kätzchenschwemme, viele Jungtiere werden dann geboren und tauchen nun einige Zeit später an der Heimpforte auf.

Von Christine Jacob