Delitzsch

Sie haben Ja zueinander gesagt und heißen nun beide Bergmann: Nicole Drese und Sven Bergmann heirateten in Corona-Zeiten im Delitzscher Schloss und somit unter besonderen Umständen. „Es war nun mal lange genug geplant“, stellte der Bräutigam dazu fest. Allerdings wussten die beiden bis vor zwei Wochen nicht, ob aus der Absicht eine Tatsache wird.

Sven und Nicole Bergmann schreiten nach der standesamtlichen Trauung aus dem Barockschloss in Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

„Eine Feier, bei der die Gäste an getrennten Tischen sitzen müssen und der DJ zwar die Musik auflegt, aber niemand tanzen darf? Das wollten wir uns nicht antun“, erklärt der 42-Jährige. Auch mit Masken im Standesamt das Ja-Wort zu geben, wäre ein absolutes Stopp-Signal gewesen. In solch einem Fall hätten die beiden ihre Heirat dann doch verschoben.

Sportliche Vorbereitungen

Nun konnten am Sonnabend immerhin 50 Verwandte und Freunde im „Weißen Ross“ zusammenkommen. Es sei nach der Corona-Pause auch die erste Familienfeier, die das Hotel wieder ausrichten durfte. Als die neuen Bestimmungen Anfang Juni herauskamen, waren die Brautleute sportlich losgelaufen, um das noch zu organisieren, was bis dato nicht festgelegt war. Das Hochzeitskleid zum Beispiel hatte Nicole Drese schon zum verkaufsoffenen Sonntag am Muttertag bestellt. In Delitzsch. Das war den beiden nun wichtig. In die Eheringe gravierte der Goldschmied auch fix das richtige Datum.

Neun Monate Vorlauf

Die Idee zu heiraten, hatten die Delitzscher schon im vorigen Jahr. Aber es braucht acht bis neun Monate Vorlauf, um den Termin beim Standesamt im Schloss zu bekommen. Dabei sind die 36-jährige Steuerfachangestellte und der Qualitätsprüfer bei Porsche schon seit sieben Jahren zusammen. Sie bringen beide Kinder aus erster Ehe mit, die jetzt 12 und 15 Jahre alt sind.

Bandscheibenvorfall und Rettung mit der Drehleiter

Das Paar hat gemeinsam auch schon harte Zeiten durchgestanden. Immerhin war Sven Bergmann vor drei Jahren schon mal in der Zeitung. Er hatte sich bei Rettungsdienst und Feuerwehr bedankt, die ihn mit einer nicht alltäglichen Rettungsaktion mittels Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung geholt hatten. Ihn hatte ein Bandscheibenvorfall niedergestreckt, der ihn dann lange Zeit beschäftigte. Aber längst geht es ihm auch gesundheitlich wieder gut.

25 bis 30 Prozent Heirats-Absagen

Normalerweise werden vom Delitzscher Standesamt freitags und sonnabends insgesamt acht Eheschließungen durchgeführt, so die Info aus dem Rathaus. Davon wurden und werden aufgrund der Corona-Beschränkungen 25 bis 30 Prozent abgesagt. Statt 40 Personen, die ins Trauzimmer im Barockschloss passen, dürfen aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen derzeit nur zehn der Zeremonie beiwohnen.

Auch Conny Rasenberger vom Hochzeitsausstatter „Absolut Braut“ ist mit diesem Trend seit einigen Wochen vertraut: „Es gibt viele, die ihre Hochzeit ins Jahr 2021 verschoben haben. Ein Teil heiratet jetzt klein und will im nächsten Jahr die große Feier.“ Sie weiß auch von Hochzeiten, die nun zu Hause im Garten stattfanden. „Aber wenn, dann nähe ich Moment nur an Hochzeitskleidern“, sagt sie. Denn die Ausstattung für die Hochzeitsgäste, Abi-Feiern, Jugendweihe gibt es im Moment nicht. „Wir hoffen also auf 2021.“

Von Heike Liesaus